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Osimhen için karar verildi! Galatasaray yıldızını dev maça saklıyor

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in sahalara dönüş planı belli oldu. Trabzonspor deplasmanında riske edilmeyecek olan Nijeryalı yıldızın milli arayı İstanbul'da geçirmesi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçıyla yeniden formasına kavuşması planlanıyor.

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Osimhen için karar verildi! Galatasaray yıldızını dev maça saklıyor

Galatasaray'ın Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'e konuk olduğu mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Victor Osimhen'in tedavisi sürüyor. Sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting karşılaşmasında forma giyemeyen Nijeryalı golcünün Trabzonspor deplasmanına yetişme ihtimali bulunuyor. Ancak sarı-kırmızılı teknik heyet, Osimhen'i zorlu Karadeniz deplasmanında riske etmeyi düşünmüyor. Yıldız futbolcunun tamamen hazır hale gelmesi ve sakatlığının yeniden ortaya çıkmaması için milli aranın sona ermesinin bekleneceği öğrenildi.

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MİLLİ TAKIMA GÖNDERİLMEYECEK

Galatasaray yönetimi ve sağlık heyeti, Victor Osimhen'in milli ara programı konusunda da kararını verdi. Nijerya Milli Takımı yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından yıldız golcünün milli ara döneminde ülkesine gönderilmemesi ve tedavisine İstanbul'da devam etmesi planlandı.

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BARCELONA MAÇIYLA DÖNECEK

Osimhen için belirlenen yol haritasında dönüş maçı da netleşti. Tedavisini milli ara boyunca İstanbul'da sürdürecek olan Nijeryalı yıldızın, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona karşılaşmasıyla yeniden sahalara dönmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı teknik heyet, Osimhen'i tamamen hazır hale geldikten sonra Barcelona karşısında yeniden formasına kavuşturmayı planlıyor.

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LEMINA İÇİN DE AYNI PLAN

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Lemina için de benzer bir yol haritası uygulanacak. Teknik heyet, Lemina'yı da hiçbir şekilde riske etmeme kararı aldı. Başarılı futbolcunun ancak yüzde 100 hazır hale geldikten sonra yeniden sahaya sürülmesi planlanıyor.

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