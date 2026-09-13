Galatasaray'ın Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'e konuk olduğu mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Victor Osimhen'in tedavisi sürüyor. Sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting karşılaşmasında forma giyemeyen Nijeryalı golcünün Trabzonspor deplasmanına yetişme ihtimali bulunuyor. Ancak sarı-kırmızılı teknik heyet, Osimhen'i zorlu Karadeniz deplasmanında riske etmeyi düşünmüyor. Yıldız futbolcunun tamamen hazır hale gelmesi ve sakatlığının yeniden ortaya çıkmaması için milli aranın sona ermesinin bekleneceği öğrenildi.

Victor Osimhen sezona çok iyi başladı MİLLİ TAKIMA GÖNDERİLMEYECEK Galatasaray yönetimi ve sağlık heyeti, Victor Osimhen'in milli ara programı konusunda da kararını verdi. Nijerya Milli Takımı yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından yıldız golcünün milli ara döneminde ülkesine gönderilmemesi ve tedavisine İstanbul'da devam etmesi planlandı.