25 Eylül'de çıkacak, Ultimate sürümlerinde ise 18 Eylül'den itibaren oynanabilecek EA SPORTS FC 27'de Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş futbolcularının reytingleri belli oldu. Dört takımın kadroları karşılaştırıldığında en yüksek genel puana sahip futbolcu 87 reytingle Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah oldu. Victor Osimhen 85 puanla ikinci sırada yer alırken Fenerbahçe'de N'Golo Kante ile Mason Greenwood 83, Beşiktaş'ta ise Orkun Kökçü ile Leandro Trossard 82 puan aldı.

Leandro Trossard, Orkun Kökçü ile birlikte Beşiktaş kadrosunun en tepesinde yer alıyor

ORKUN VE TROSSARD 82 PUANLA ZİRVEDE

Beşiktaş kadrosunun en yüksek genel reytingli futbolcuları Orkun Kökçü ve Leandro Trossard oldu. İki yıldız da 82 genel puan alırken Orkun Kökçü 84 pas, 80 şut, 80 dribbling ve 80 fizik değerleriyle öne çıktı. Trossard ise 85 dribbling puanıyla takımın bu alandaki en yüksek değerine ulaştı. Belçikalı yıldızın şut puanı 82, pas değeri ise 79 oldu.

VLAHOVIC 81 REYTİNG ALDI

Dusan Vlahovic, 81 genel puanla Orkun Kökçü ve Leandro Trossard'ın hemen arkasında yer aldı. Sırp golcünün şut ve fizik değerleri 84 olarak belirlendi. Vlahovic bu değerlerle Beşiktaş kadrosunda şut kategorisinin zirvesine yerleşirken fizik alanında da en yüksek puanı aldı.

NÜBEL 80 PUANDA

Alexander Nübel'in genel reytingi 80 olarak açıklandı. Alman kaleci 82 dribbling, 81 hız ve 79 pas değerleriyle Beşiktaş'ın en yüksek genel puana sahip dördüncü futbolcusu oldu.