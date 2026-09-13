EA FC 27 reytingleri belli oldu! İşte zirvedeki yıldız
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un EA FC 27 reytingleri açıklandı. Salah 87 puanla dört büyüklerin zirvesinde yer aldı. İşte dört büyüklerin yıldızlarına verilen reytingler...
25 Eylül'de çıkacak, Ultimate sürümlerinde ise 18 Eylül'den itibaren oynanabilecek EA SPORTS FC 27'de Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş futbolcularının reytingleri belli oldu. Dört takımın kadroları karşılaştırıldığında en yüksek genel puana sahip futbolcu 87 reytingle Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah oldu. Victor Osimhen 85 puanla ikinci sırada yer alırken Fenerbahçe'de N'Golo Kante ile Mason Greenwood 83, Beşiktaş'ta ise Orkun Kökçü ile Leandro Trossard 82 puan aldı.
ORKUN VE TROSSARD 82 PUANLA ZİRVEDE
Beşiktaş kadrosunun en yüksek genel reytingli futbolcuları Orkun Kökçü ve Leandro Trossard oldu. İki yıldız da 82 genel puan alırken Orkun Kökçü 84 pas, 80 şut, 80 dribbling ve 80 fizik değerleriyle öne çıktı. Trossard ise 85 dribbling puanıyla takımın bu alandaki en yüksek değerine ulaştı. Belçikalı yıldızın şut puanı 82, pas değeri ise 79 oldu.
VLAHOVIC 81 REYTİNG ALDI
Dusan Vlahovic, 81 genel puanla Orkun Kökçü ve Leandro Trossard'ın hemen arkasında yer aldı. Sırp golcünün şut ve fizik değerleri 84 olarak belirlendi. Vlahovic bu değerlerle Beşiktaş kadrosunda şut kategorisinin zirvesine yerleşirken fizik alanında da en yüksek puanı aldı.
NÜBEL 80 PUANDA
Alexander Nübel'in genel reytingi 80 olarak açıklandı. Alman kaleci 82 dribbling, 81 hız ve 79 pas değerleriyle Beşiktaş'ın en yüksek genel puana sahip dördüncü futbolcusu oldu.
AGBADOU VE CERNY 77
Emmanuel Agbadou ile Vaclav Cerny'nin genel reytingleri 77 olarak belirlendi. Agbadou 76 savunma ve 81 fizik puanıyla öne çıkarken Cerny'nin hız değeri 85 oldu. İki futbolcuyu 75'er genel puanla Wilfred Ndidi ve Oh Hyeon Gyu takip etti.
RIDVAN YILMAZ HIZDA ZİRVEDE
Beşiktaş kadrosunun en hızlı futbolcusu Rıdvan Yılmaz oldu. Milli futbolcunun hız değeri 86 olarak belirlenirken Vaclav Cerny 85 puanla ikinci sırada yer aldı. Taylan Bulut 82, Alexander Nübel ile Milot Rashica 81'er, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Junior Olaitan ise 80'er hız puanı aldı.
VLAHOVIC ŞUTTA EN YÜKSEK İSİM
Şut kategorisinin zirvesinde Dusan Vlahovic yer aldı. Vlahovic'in şut puanı 84 olurken Leandro Trossard 82, Orkun Kökçü 80 puan aldı. Milot Rashica, Alexander Nübel ve Oh Hyeon Gyu ise 75'er şut değerine sahip oldu.
ORKUN KÖKÇÜ PASLARIYLA ÖNE ÇIKTI
Pas kategorisinde Beşiktaş'ın en yüksek puanlı ismi Orkun Kökçü oldu. Milli futbolcu 84 pas puanına ulaşırken Leandro Trossard ve Alexander Nübel 79'ar puan aldı. Joao Mario 76, Amir Hadziahmetovic ve Kartal Yılmaz ise 72'şer pas puanına sahip oldu.
TROSSARD DRIBBLINGDE ZİRVEDE
Leandro Trossard'ın dribbling değeri 85 olarak açıklandı. Belçikalı futbolcu bu kategoride takımın zirvesinde yer alırken Alexander Nübel 82, Orkun Kökçü 80 puan aldı. Vaclav Cerny, Joao Mario ve Semih Kılıçsoy ise 77'şer dribbling puanıyla öne çıktı.
|Futbolcu
|GEN
|HIZ
|ŞUT
|PAS
|DRİ
|DEF
|FİZ
|Orkun Kökçü
|82
|72
|80
|84
|80
|70
|80
|Leandro Trossard
|82
|76
|82
|79
|85
|30
|59
|Dusan Vlahovic
|81
|77
|84
|69
|75
|35
|84
|Alexander Nübel
|80
|81
|75
|79
|82
|48
|77
|Emmanuel Agbadou
|77
|80
|50
|63
|65
|76
|81
|Vaclav Cerny
|77
|85
|72
|71
|77
|39
|65
|Wilfred Ndidi
|75
|64
|65
|71
|72
|73
|80
|Oh Hyeon Gyu
|75
|78
|75
|55
|69
|43
|82
|Milot Rashica
|74
|81
|75
|71
|75
|56
|71
|Amir Murillo
|74
|80
|58
|70
|72
|69
|76
|Salih Özcan
|74
|63
|59
|67
|72
|75
|78
|Tiago Djalo
|74
|76
|42
|61
|63
|73
|75
|Emirhan Topçu
|74
|73
|33
|57
|65
|75
|76
|Semih Kılıçsoy
|73
|69
|74
|67
|77
|32
|67
|Rıdvan Yılmaz
|72
|86
|56
|66
|74
|66
|59
|Kassoum Ouattara
|72
|77
|44
|65
|69
|66
|68
|Junior Olaitan
|71
|80
|67
|69
|71
|61
|78
|Yasin Özcan
|70
|74
|48
|62
|64
|70
|72
|Kartal Yılmaz
|69
|67
|52
|72
|68
|65
|68
|Doğan Alemdar
|68
|67
|66
|66
|69
|38
|70
|Taylan Bulut
|67
|82
|49
|59
|61
|62
|69
|Mustafa Erhan Hekimoğlu
|67
|74
|65
|53
|67
|32
|71
|İlhan Fakılı
|64
|74
|55
|55
|69
|19
|56
|Ahmet Sami Bircan
|60
|67
|62
|48
|60
|19
|51
|Emir Yaşar
|58
|56
|63
|63
|58
|23
|55
SAVUNMADA AGBADOU
Savunma kategorisinde Emmanuel Agbadou 76 puanla Beşiktaş kadrosunun en yüksek değerine ulaştı. Salih Özcan ile Emirhan Topçu 75'er puanla Agbadou'yu takip ederken Felix Uduokhai 74, Wilfred Ndidi ve Tiago Djalo ise 73'er puan aldı.
FİZİKTE VLAHOVIC ZİRVEDE
Dusan Vlahovic, 84 puanla fizik kategorisinde de Beşiktaş'ın zirvesinde yer aldı. Oh Hyeon Gyu 82, Emmanuel Agbadou 81, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi ise 80'er fizik puanına sahip oldu.
KANTE VE GREENWOOD 83 PUANLA ZİRVEDE
Fenerbahçe kadrosunda en yüksek genel reyting N'Golo Kante ile Mason Greenwood'un oldu. İki yıldız futbolcu da 83 genel puan alırken farklı özellikleriyle öne çıktı. Kante'nin savunma puanı 83, dribbling değeri 80 ve fizik puanı 79 olarak belirlendi. Greenwood ise 85 şut, 84 dribbling ve 83 hız puanı aldı.
3 YILDIZ 82 REYTİNG ALDI
Kante ve Greenwood'un hemen arkasında üç futbolcu bulunuyor. Ederson, Romelu Lukaku ve Marco Asensio'nun genel reytingleri 82 olarak açıklandı. Ederson 90 pas puanıyla takımın bu kategorideki en yüksek değerine ulaşırken Lukaku 82 şut, Asensio ise 82 pas ve 82 dribbling puanı aldı.
3 FUTBOLCU 81 PUANDA
Matteo Guendouzi, Vedat Muriqi ve Milan Skriniar 81'er genel reyting aldı. Muriqi'nin şut değeri 83 olurken Skriniar savunmada 83 puana ulaştı. Guendouzi ise 79 pas, 80 dribbling ve 79 fizik değerleriyle dikkat çekti.
OOSTERWOLDE HIZDA ZİRVEDE
Fenerbahçe kadrosunun en hızlı futbolcusu Jayden Oosterwolde oldu. Oosterwolde'nin hız değeri 88 olarak belirlenirken Archie Brown 87, Kerem Aktürkoğlu 86, Dorgeles Nene 85 ve Oğuz Aydın 84 puan aldı.
Mason Greenwood ise 83 hız değeriyle üst sıralara adını yazdırdı.
GREENWOOD ŞUTTA EN YÜKSEK İSİM
Şut kategorisinde zirvenin sahibi Mason Greenwood oldu. İngiliz futbolcunun şut değeri 85 olarak açıklanırken Vedat Muriqi 83, Romelu Lukaku 82, Ederson ve Marco Asensio ise 81'er puan aldı.
|Futbolcu
|GEN
|HIZ
|ŞUT
|PAS
|DRİ
|DEF
|FİZ
|N'Golo Kante
|83
|74
|65
|73
|80
|83
|79
|Mason Greenwood
|83
|83
|85
|78
|84
|37
|63
|Ederson
|82
|80
|81
|90
|81
|64
|83
|Romelu Lukaku
|82
|77
|82
|75
|73
|41
|78
|Marco Asensio
|82
|73
|81
|82
|82
|44
|63
|Matteo Guendouzi
|81
|72
|73
|79
|80
|77
|79
|Vedat Muriqi
|81
|62
|83
|66
|71
|33
|83
|Milan Skriniar
|81
|54
|52
|60
|65
|83
|82
|Nathan Ake
|80
|66
|53
|71
|74
|82
|71
|Kerem Aktürkoğlu
|79
|86
|76
|75
|79
|42
|58
|Nelson Semedo
|77
|80
|63
|71
|78
|73
|73
|İsmail Yüksek
|77
|74
|59
|70
|75
|76
|79
|Jayden Oosterwolde
|76
|88
|42
|64
|72
|75
|81
|Dorgeles Nene
|75
|85
|73
|69
|76
|39
|62
|Oğuz Aydın
|74
|84
|70
|68
|76
|56
|67
|İrfan Can Kahveci
|74
|71
|74
|75
|75
|58
|67
|Archie Brown
|73
|87
|54
|68
|73
|65
|80
|Mert Günok
|73
|73
|73
|73
|72
|56
|73
|Levent Mercan
|73
|74
|63
|74
|73
|68
|68
|Mert Müldür
|73
|76
|54
|65
|72
|70
|75
|Ognjen Mimovic
|70
|76
|44
|64
|70
|66
|71
|Tarık Çetin
|69
|67
|69
|63
|73
|20
|69
|Bartuğ Elmaz
|66
|59
|56
|65
|67
|62
|63
|Yiğit Efe Demir
|65
|63
|30
|53
|54
|64
|69
|Emre Demir
|64
|73
|57
|64
|69
|37
|51
|Amara Diouf
|60
|76
|66
|51
|66
|26
|52
EDERSON'DAN 90 PAS PUANI
Fenerbahçe kadrosundaki en dikkat çekici değerlerden biri Ederson'a geldi. Brezilyalı kalecinin pas puanı 90 olarak belirlenirken bu değer sarı-lacivertli takımın en yüksek pas puanı oldu. Marco Asensio 82 ve Matteo Guendouzi 79 pas puanıyla Ederson'u takip etti.
DRIBBLINGDE GREENWOOD ÖNDE
Dribbling kategorisinde de Mason Greenwood zirvede yer aldı. Greenwood'un dribbling değeri 84 olurken Marco Asensio 82; Ederson 81 puan aldı. N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve Dominik Livakovic ise 80'er dribbling puanına sahip oldu.
SAVUNMADA KANTE VE SKRINIAR
Savunma kategorisinde N'Golo Kante ile Milan Skriniar 83'er puanla Fenerbahçe'nin en yüksek değerine ulaştı. Nathan Ake 82 puanla iki futbolcuyu takip ederken Diego Carlos 79, Matteo Guendouzi 77, Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek 76'şar puan aldı.
FİZİKTE AMRABAT ZİRVEDE
Fizik kategorisinde Fenerbahçe'nin en yüksek değerine Sofyan Amrabat ulaştı. Amrabat'ın fizik puanı 84 olurken Ederson ve Vedat Muriqi 83'er, Milan Skriniar 82, Jayden Oosterwolde ise 81 puan aldı.
OSIMHEN 85 PUANLA ZİRVEDE
Galatasaray kadrosunun EA SPORTS FC 27'de en yüksek reytingli futbolcusu Victor Osimhen oldu. Nijeryalı santrfora 85 genel puan verilirken hız değeri 89, şut değeri 84 ve fizik değeri 86 olarak belirlendi. Osimhen ayrıca 78 dribbling ve 65 pas puanı aldı.
TORREIRA İKİNCİ SIRADA
Lucas Torreira, 81 genel puanla Galatasaray kadrosunda Osimhen'in ardından ikinci sıraya yerleşti. Uruguaylı futbolcu 78 pas ve 78 savunma puanı alırken dribbling değeri 75, fizik değeri ise 76 oldu.
5 FUTBOLCU 80 PUANDA
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez ve Leroy Sane'nin genel reytingleri 80 olarak açıklandı. Bu isimlerin ardından 79 puanlı Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı gelirken Mario Lemina, Roland Sallai, Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan 78'er puan aldı.
BARIŞ ALPER HIZDA İLK SIRAYI ALDI
Galatasaray kadrosunun hız kategorisinde en yüksek puanı Barış Alper Yılmaz aldı. Milli futbolcunun hız değeri 93 olarak belirlenirken Victor Osimhen ve Ismail Jakobs 89'ar puanla Barış Alper'i takip etti. Yunus Akgün 85, Leroy Sane 84, Evren Eren Elmalı 83 ve Wilfried Singo 82 hız puanına sahip oldu.
GABRIEL SARA PASLARIYLA ÖNE ÇIKTI
Gabriel Sara, pas kategorisinde aldığı 83 puanla Galatasaray kadrosunun en yüksek değerine ulaştı. Brezilyalı futbolcuyu 81 pas puanıyla Uğurcan Çakır, 80 puanla İlkay Gündoğan ve 78'er puanla Lucas Torreira ile Leroy Sane takip etti. Sara ayrıca 81 dribbling ve 75 şut puanı aldı.
|Futbolcu
|GEN
|HIZ
|ŞUT
|PAS
|DRİ
|DEF
|FİZ
|Victor Osimhen
|85
|89
|84
|65
|78
|51
|86
|Lucas Torreira
|81
|72
|72
|78
|75
|78
|76
|Barış Alper Yılmaz
|80
|93
|75
|72
|80
|69
|86
|Gabriel Sara
|80
|79
|75
|83
|81
|68
|76
|Uğurcan Çakır
|80
|80
|76
|81
|82
|54
|80
|Davinson Sanchez
|80
|81
|57
|62
|72
|80
|86
|Leroy Sane
|80
|84
|79
|78
|83
|29
|65
|Yunus Akgün
|79
|85
|75
|75
|81
|46
|58
|Abdülkerim Bardakcı
|79
|55
|50
|70
|69
|79
|85
|Mario Lemina
|78
|73
|67
|74
|74
|78
|84
|Roland Sallai
|78
|80
|70
|72
|76
|75
|77
|Wilfried Singo
|78
|82
|61
|68
|74
|77
|84
|İlkay Gündoğan
|78
|52
|77
|80
|77
|69
|64
|Lesley Ugochukwu
|76
|65
|62
|70
|72
|74
|76
|Evren Eren Elmalı
|75
|83
|58
|72
|72
|69
|78
|Ismail Jakobs
|75
|89
|58
|64
|74
|71
|75
|Kaan Ayhan
|73
|51
|63
|73
|67
|74
|71
|Günay Güvenç
|72
|72
|72
|74
|72
|57
|70
|Kazımcan Karataş
|67
|75
|57
|59
|65
|62
|71
|Jankat Yılmaz
|66
|66
|65
|60
|68
|26
|65
|Arda Ünyay
|65
|70
|29
|54
|60
|63
|71
|Eyüp Aydın
|64
|65
|54
|65
|66
|60
|66
|Renato Nhaga
|64
|76
|46
|56
|68
|58
|60
|Can Armando Güner
|64
|71
|61
|62
|67
|31
|51
|Berat Luş
|62
|80
|56
|56
|66
|26
|49
SANE DRIBBLINGDE EN YÜKSEK İSİM
Leroy Sane'nin dribbling puanı 83 olarak açıklandı. Alman yıldız bu kategoride Galatasaray kadrosunun en yüksek puanlı futbolcusu olurken Uğurcan Çakır 82, Gabriel Sara ve Yunus Akgün ise 81'er puan aldı. Sane'nin hız değeri 84, şut puanı ise 79 olarak belirlendi.
SAVUNMADA DAVINSON SANCHEZ
Savunma kategorisinde en yüksek değeri 80 puanla Davinson Sanchez aldı. Kolombiyalı stoperi 79 puanla Abdülkerim Bardakcı, 78'er puanla Lucas Torreira ve Mario Lemina takip etti. Davinson Sanchez aynı zamanda 86 fizik ve 81 hız puanıyla dikkat çekti.
FİZİKTE 3 İSİM 86 PUANDA
Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez'in fizik değerleri 86 olarak belirlendi. Abdülkerim Bardakcı 85, Mario Lemina ve Wilfried Singo ise 84'er fizik puanı aldı.
ZİRVEDE MUHAMMED SALAH VAR
Trabzonspor'un EA SPORTS FC'deki futbolcu reytingleri belli oldu. Bordo-mavili ekipte en yüksek genel puana sahip isim 87 reytingle Muhammed Salah olurken, Mısırlı yıldızı Fabinho ve Andre Onana takip etti.
Trabzonspor kadrosunda en yüksek genel reyting Muhammed Salah'ın oldu. Tecrübeli futbolcu 87 genel puanla takımın zirvesinde yer alırken hızda 84, şutta 83, pasta 83 ve dribblingde 86 puan aldı. Salah'ın fizik puanı 72, savunma değeri ise 45 olarak belirlendi.
FABINHO 82 PUANLA İKİNCİ
Bordo-mavili ekibin en yüksek reytingli ikinci futbolcusu Fabinho oldu. Brezilyalı oyuncuya 82 genel puan verilirken savunmada 81, fizikte 84 ve pasta 77 puan aldı. Fabinho'nun ardından 78 genel reytinge sahip Andre Onana geldi.
ONUACHU 77 PUANDA
Trabzonspor'un hücum hattındaki önemli isimlerinden Paul Onuachu'nun genel reytingi 77 olarak açıklandı. Nijeryalı golcü şutta 78, fizikte 84 puana ulaşırken hız değeri 59 olarak belirlendi. Aral Şimşir, Arseniy Batagov ve Stefan Savic ise 76'şar genel puanla sıralamada üst basamaklarda yer aldı.
|Futbolcu
|GEN
|HIZ
|ŞUT
|PAS
|DRİ
|DEF
|FİZ
|Muhammed Salah
|87
|84
|83
|83
|86
|45
|72
|Fabinho
|82
|51
|69
|77
|75
|81
|84
|Andre Onana
|78
|80
|74
|80
|80
|56
|76
|Paul Onuachu
|77
|59
|78
|61
|67
|45
|84
|Aral Şimşir
|76
|82
|69
|74
|78
|36
|72
|Arseniy Batagov
|76
|68
|40
|60
|63
|77
|74
|Stefan Savic
|76
|54
|35
|56
|56
|78
|75
|Ruslan Malinovskyi
|75
|68
|78
|78
|77
|64
|74
|Batista Mendy
|75
|69
|61
|67
|70
|74
|82
|Ernest Muci
|75
|76
|73
|75
|77
|32
|57
|Ozan Tufan
|72
|75
|76
|71
|74
|69
|79
|Okay Yokuşlu
|72
|64
|69
|69
|68
|71
|81
|Mustafa Eskihellaç
|72
|86
|60
|67
|72
|66
|65
|Wagner Pina
|72
|83
|59
|66
|72
|66
|66
|Tim Jabol-Folcarelli
|72
|66
|57
|68
|70
|66
|75
|Cenk Özkacar
|72
|68
|36
|56
|61
|71
|75
|Chibuike Nwaiwu
|72
|65
|33
|53
|54
|72
|76
|Samet Akaydın
|72
|51
|37
|43
|49
|74
|76
|Sidny Cabral
|71
|85
|61
|69
|70
|63
|69
|Noah Saviolo
|69
|83
|64
|62
|69
|29
|60
|Umut Nayir
|69
|63
|69
|53
|64
|31
|77
|Melih Kabasakal
|68
|68
|51
|65
|68
|64
|68
|Benjamin Bouchouari
|68
|66
|59
|69
|74
|57
|57
|Metehan Mimaroğlu
|67
|82
|66
|61
|69
|37
|64
|Cihan Çanak
|64
|76
|58
|61
|67
|39
|50
|Onuralp Çevikkan
|62
|62
|61
|58
|63
|50
|61
|Ahmet Yıldırım
|57
|54
|56
|55
|61
|25
|57
MALINOVSKYI, MENDY VE MUÇİ 75
Ruslan Malinovskyi, Batista Mendy ve Ernest Muçi'nin genel puanları 75 oldu. Malinovskyi pas ve şutta 78 puan alırken, Mendy fizik gücünde 82'ye ulaştı. Ernest Muci ise 76 hız ve 77 dribbling puanıyla dikkat çekti.
TAKIMIN EN HIZLILARI
Trabzonspor kadrosunda hız puanı bakımından öne çıkan isim Mustafa Eskihellaç oldu. Mustafa'nın hız puanı 86 olarak açıklanırken Sidny Cabral 85, Muhammed Salah 84, Wagner Pina ve Noah Saviolo ise 83 puan aldı.
EN YÜKSEK FİZİK PUANI 84
Fizik kategorisinde Fabinho ile Paul Onuachu 84 puanla takımın en yüksek değerine ulaştı. Batista Mendy 82, Okay Yokuşlu 81 ve Ozan Tufan 79 fizik puanıyla onları takip etti.