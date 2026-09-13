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EA FC 27 reytingleri belli oldu! İşte zirvedeki yıldız

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un EA FC 27 reytingleri açıklandı. Salah 87 puanla dört büyüklerin zirvesinde yer aldı. İşte dört büyüklerin yıldızlarına verilen reytingler...

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EA FC 27 reytingleri belli oldu! İşte zirvedeki yıldız

25 Eylül'de çıkacak, Ultimate sürümlerinde ise 18 Eylül'den itibaren oynanabilecek EA SPORTS FC 27'de Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş futbolcularının reytingleri belli oldu. Dört takımın kadroları karşılaştırıldığında en yüksek genel puana sahip futbolcu 87 reytingle Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah oldu. Victor Osimhen 85 puanla ikinci sırada yer alırken Fenerbahçe'de N'Golo Kante ile Mason Greenwood 83, Beşiktaş'ta ise Orkun Kökçü ile Leandro Trossard 82 puan aldı.

Leandro Trossard, Orkun Kökçü ile birlikte Beşiktaş kadrosunun en tepesinde yer alıyorLeandro Trossard, Orkun Kökçü ile birlikte Beşiktaş kadrosunun en tepesinde yer alıyor

ORKUN VE TROSSARD 82 PUANLA ZİRVEDE

Beşiktaş kadrosunun en yüksek genel reytingli futbolcuları Orkun Kökçü ve Leandro Trossard oldu. İki yıldız da 82 genel puan alırken Orkun Kökçü 84 pas, 80 şut, 80 dribbling ve 80 fizik değerleriyle öne çıktı. Trossard ise 85 dribbling puanıyla takımın bu alandaki en yüksek değerine ulaştı. Belçikalı yıldızın şut puanı 82, pas değeri ise 79 oldu.

VLAHOVIC 81 REYTİNG ALDI

Dusan Vlahovic, 81 genel puanla Orkun Kökçü ve Leandro Trossard'ın hemen arkasında yer aldı. Sırp golcünün şut ve fizik değerleri 84 olarak belirlendi. Vlahovic bu değerlerle Beşiktaş kadrosunda şut kategorisinin zirvesine yerleşirken fizik alanında da en yüksek puanı aldı.

NÜBEL 80 PUANDA

Alexander Nübel'in genel reytingi 80 olarak açıklandı. Alman kaleci 82 dribbling, 81 hız ve 79 pas değerleriyle Beşiktaş'ın en yüksek genel puana sahip dördüncü futbolcusu oldu.

Dusan Vlahovic, 81 genel puanın yanı sıra 84 şut ve 84 fizik değeriyle dikkat çekti.Dusan Vlahovic, 81 genel puanın yanı sıra 84 şut ve 84 fizik değeriyle dikkat çekti.

AGBADOU VE CERNY 77

Emmanuel Agbadou ile Vaclav Cerny'nin genel reytingleri 77 olarak belirlendi. Agbadou 76 savunma ve 81 fizik puanıyla öne çıkarken Cerny'nin hız değeri 85 oldu. İki futbolcuyu 75'er genel puanla Wilfred Ndidi ve Oh Hyeon Gyu takip etti.

RIDVAN YILMAZ HIZDA ZİRVEDE

Beşiktaş kadrosunun en hızlı futbolcusu Rıdvan Yılmaz oldu. Milli futbolcunun hız değeri 86 olarak belirlenirken Vaclav Cerny 85 puanla ikinci sırada yer aldı. Taylan Bulut 82, Alexander Nübel ile Milot Rashica 81'er, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Junior Olaitan ise 80'er hız puanı aldı.

VLAHOVIC ŞUTTA EN YÜKSEK İSİM

Şut kategorisinin zirvesinde Dusan Vlahovic yer aldı. Vlahovic'in şut puanı 84 olurken Leandro Trossard 82, Orkun Kökçü 80 puan aldı. Milot Rashica, Alexander Nübel ve Oh Hyeon Gyu ise 75'er şut değerine sahip oldu.

ORKUN KÖKÇÜ PASLARIYLA ÖNE ÇIKTI

Pas kategorisinde Beşiktaş'ın en yüksek puanlı ismi Orkun Kökçü oldu. Milli futbolcu 84 pas puanına ulaşırken Leandro Trossard ve Alexander Nübel 79'ar puan aldı. Joao Mario 76, Amir Hadziahmetovic ve Kartal Yılmaz ise 72'şer pas puanına sahip oldu.

Orkun Kökçü ve Leandro Trossard, 82'şer puanla Beşiktaş'ın en yüksek reytingli iki futbolcusu oldu.Orkun Kökçü ve Leandro Trossard, 82'şer puanla Beşiktaş'ın en yüksek reytingli iki futbolcusu oldu.

TROSSARD DRIBBLINGDE ZİRVEDE

Leandro Trossard'ın dribbling değeri 85 olarak açıklandı. Belçikalı futbolcu bu kategoride takımın zirvesinde yer alırken Alexander Nübel 82, Orkun Kökçü 80 puan aldı. Vaclav Cerny, Joao Mario ve Semih Kılıçsoy ise 77'şer dribbling puanıyla öne çıktı.

FutbolcuGENHIZŞUTPASDRİDEFFİZ
Orkun Kökçü82728084807080
Leandro Trossard82768279853059
Dusan Vlahovic81778469753584
Alexander Nübel80817579824877
Emmanuel Agbadou77805063657681
Vaclav Cerny77857271773965
Wilfred Ndidi75646571727380
Oh Hyeon Gyu75787555694382
Milot Rashica74817571755671
Amir Murillo74805870726976
Salih Özcan74635967727578
Tiago Djalo74764261637375
Emirhan Topçu74733357657576
Semih Kılıçsoy73697467773267
Rıdvan Yılmaz72865666746659
Kassoum Ouattara72774465696668
Junior Olaitan71806769716178
Yasin Özcan70744862647072
Kartal Yılmaz69675272686568
Doğan Alemdar68676666693870
Taylan Bulut67824959616269
Mustafa Erhan Hekimoğlu67746553673271
İlhan Fakılı64745555691956
Ahmet Sami Bircan60676248601951
Emir Yaşar58566363582355

SAVUNMADA AGBADOU

Savunma kategorisinde Emmanuel Agbadou 76 puanla Beşiktaş kadrosunun en yüksek değerine ulaştı. Salih Özcan ile Emirhan Topçu 75'er puanla Agbadou'yu takip ederken Felix Uduokhai 74, Wilfred Ndidi ve Tiago Djalo ise 73'er puan aldı.

FİZİKTE VLAHOVIC ZİRVEDE

Dusan Vlahovic, 84 puanla fizik kategorisinde de Beşiktaş'ın zirvesinde yer aldı. Oh Hyeon Gyu 82, Emmanuel Agbadou 81, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi ise 80'er fizik puanına sahip oldu.

Mason Greenwood, 85 şut puanıyla dört büyükler arasındaki en yüksek değere ulaşan isim oldu.Mason Greenwood, 85 şut puanıyla dört büyükler arasındaki en yüksek değere ulaşan isim oldu.

KANTE VE GREENWOOD 83 PUANLA ZİRVEDE

Fenerbahçe kadrosunda en yüksek genel reyting N'Golo Kante ile Mason Greenwood'un oldu. İki yıldız futbolcu da 83 genel puan alırken farklı özellikleriyle öne çıktı. Kante'nin savunma puanı 83, dribbling değeri 80 ve fizik puanı 79 olarak belirlendi. Greenwood ise 85 şut, 84 dribbling ve 83 hız puanı aldı.

3 YILDIZ 82 REYTİNG ALDI

Kante ve Greenwood'un hemen arkasında üç futbolcu bulunuyor. Ederson, Romelu Lukaku ve Marco Asensio'nun genel reytingleri 82 olarak açıklandı. Ederson 90 pas puanıyla takımın bu kategorideki en yüksek değerine ulaşırken Lukaku 82 şut, Asensio ise 82 pas ve 82 dribbling puanı aldı.

Ederson'ın 90 pas puanı, Fenerbahçe kadrosundaki en dikkat çekici EA FC 27 değerlerinden biri olarak öne çıktı.Ederson'ın 90 pas puanı, Fenerbahçe kadrosundaki en dikkat çekici EA FC 27 değerlerinden biri olarak öne çıktı.

3 FUTBOLCU 81 PUANDA

Matteo Guendouzi, Vedat Muriqi ve Milan Skriniar 81'er genel reyting aldı. Muriqi'nin şut değeri 83 olurken Skriniar savunmada 83 puana ulaştı. Guendouzi ise 79 pas, 80 dribbling ve 79 fizik değerleriyle dikkat çekti.

OOSTERWOLDE HIZDA ZİRVEDE

Fenerbahçe kadrosunun en hızlı futbolcusu Jayden Oosterwolde oldu. Oosterwolde'nin hız değeri 88 olarak belirlenirken Archie Brown 87, Kerem Aktürkoğlu 86, Dorgeles Nene 85 ve Oğuz Aydın 84 puan aldı.

Mason Greenwood ise 83 hız değeriyle üst sıralara adını yazdırdı.

GREENWOOD ŞUTTA EN YÜKSEK İSİM

Şut kategorisinde zirvenin sahibi Mason Greenwood oldu. İngiliz futbolcunun şut değeri 85 olarak açıklanırken Vedat Muriqi 83, Romelu Lukaku 82, Ederson ve Marco Asensio ise 81'er puan aldı.

FutbolcuGENHIZŞUTPASDRİDEFFİZ
N'Golo Kante83746573808379
Mason Greenwood83838578843763
Ederson82808190816483
Romelu Lukaku82778275734178
Marco Asensio82738182824463
Matteo Guendouzi81727379807779
Vedat Muriqi81628366713383
Milan Skriniar81545260658382
Nathan Ake80665371748271
Kerem Aktürkoğlu79867675794258
Nelson Semedo77806371787373
İsmail Yüksek77745970757679
Jayden Oosterwolde76884264727581
Dorgeles Nene75857369763962
Oğuz Aydın74847068765667
İrfan Can Kahveci74717475755867
Archie Brown73875468736580
Mert Günok73737373725673
Levent Mercan73746374736868
Mert Müldür73765465727075
Ognjen Mimovic70764464706671
Tarık Çetin69676963732069
Bartuğ Elmaz66595665676263
Yiğit Efe Demir65633053546469
Emre Demir64735764693751
Amara Diouf60766651662652

EDERSON'DAN 90 PAS PUANI

Fenerbahçe kadrosundaki en dikkat çekici değerlerden biri Ederson'a geldi. Brezilyalı kalecinin pas puanı 90 olarak belirlenirken bu değer sarı-lacivertli takımın en yüksek pas puanı oldu. Marco Asensio 82 ve Matteo Guendouzi 79 pas puanıyla Ederson'u takip etti.

DRIBBLINGDE GREENWOOD ÖNDE

Dribbling kategorisinde de Mason Greenwood zirvede yer aldı. Greenwood'un dribbling değeri 84 olurken Marco Asensio 82; Ederson 81 puan aldı. N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve Dominik Livakovic ise 80'er dribbling puanına sahip oldu.

N'Golo Kante ile Mason Greenwood, 83 genel puanla Fenerbahçe'nin reyting listesinin ilk sırasında yer aldı.N'Golo Kante ile Mason Greenwood, 83 genel puanla Fenerbahçe'nin reyting listesinin ilk sırasında yer aldı.

SAVUNMADA KANTE VE SKRINIAR

Savunma kategorisinde N'Golo Kante ile Milan Skriniar 83'er puanla Fenerbahçe'nin en yüksek değerine ulaştı. Nathan Ake 82 puanla iki futbolcuyu takip ederken Diego Carlos 79, Matteo Guendouzi 77, Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek 76'şar puan aldı.

FİZİKTE AMRABAT ZİRVEDE

Fizik kategorisinde Fenerbahçe'nin en yüksek değerine Sofyan Amrabat ulaştı. Amrabat'ın fizik puanı 84 olurken Ederson ve Vedat Muriqi 83'er, Milan Skriniar 82, Jayden Oosterwolde ise 81 puan aldı.

Lucas Torreira 81 reyting alırken Gabriel Sara, Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Leroy Sane 80 puanda buluştu.Lucas Torreira 81 reyting alırken Gabriel Sara, Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Leroy Sane 80 puanda buluştu.

OSIMHEN 85 PUANLA ZİRVEDE

Galatasaray kadrosunun EA SPORTS FC 27'de en yüksek reytingli futbolcusu Victor Osimhen oldu. Nijeryalı santrfora 85 genel puan verilirken hız değeri 89, şut değeri 84 ve fizik değeri 86 olarak belirlendi. Osimhen ayrıca 78 dribbling ve 65 pas puanı aldı.

TORREIRA İKİNCİ SIRADA

Lucas Torreira, 81 genel puanla Galatasaray kadrosunda Osimhen'in ardından ikinci sıraya yerleşti. Uruguaylı futbolcu 78 pas ve 78 savunma puanı alırken dribbling değeri 75, fizik değeri ise 76 oldu.

5 FUTBOLCU 80 PUANDA

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez ve Leroy Sane'nin genel reytingleri 80 olarak açıklandı. Bu isimlerin ardından 79 puanlı Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı gelirken Mario Lemina, Roland Sallai, Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan 78'er puan aldı.

Barış Alper Yılmaz, 93 hız puanıyla dört büyükler arasında bu kategorinin zirvesine çıktı.Barış Alper Yılmaz, 93 hız puanıyla dört büyükler arasında bu kategorinin zirvesine çıktı.

BARIŞ ALPER HIZDA İLK SIRAYI ALDI

Galatasaray kadrosunun hız kategorisinde en yüksek puanı Barış Alper Yılmaz aldı. Milli futbolcunun hız değeri 93 olarak belirlenirken Victor Osimhen ve Ismail Jakobs 89'ar puanla Barış Alper'i takip etti. Yunus Akgün 85, Leroy Sane 84, Evren Eren Elmalı 83 ve Wilfried Singo 82 hız puanına sahip oldu.

GABRIEL SARA PASLARIYLA ÖNE ÇIKTI

Gabriel Sara, pas kategorisinde aldığı 83 puanla Galatasaray kadrosunun en yüksek değerine ulaştı. Brezilyalı futbolcuyu 81 pas puanıyla Uğurcan Çakır, 80 puanla İlkay Gündoğan ve 78'er puanla Lucas Torreira ile Leroy Sane takip etti. Sara ayrıca 81 dribbling ve 75 şut puanı aldı.

FutbolcuGENHIZŞUTPASDRİDEFFİZ
Victor Osimhen85898465785186
Lucas Torreira81727278757876
Barış Alper Yılmaz80937572806986
Gabriel Sara80797583816876
Uğurcan Çakır80807681825480
Davinson Sanchez80815762728086
Leroy Sane80847978832965
Yunus Akgün79857575814658
Abdülkerim Bardakcı79555070697985
Mario Lemina78736774747884
Roland Sallai78807072767577
Wilfried Singo78826168747784
İlkay Gündoğan78527780776964
Lesley Ugochukwu76656270727476
Evren Eren Elmalı75835872726978
Ismail Jakobs75895864747175
Kaan Ayhan73516373677471
Günay Güvenç72727274725770
Kazımcan Karataş67755759656271
Jankat Yılmaz66666560682665
Arda Ünyay65702954606371
Eyüp Aydın64655465666066
Renato Nhaga64764656685860
Can Armando Güner64716162673151
Berat Luş62805656662649

Victor Osimhen, 85 genel puanla Galatasaray kadrosunun en yüksek reytingli futbolcusu oldu.Victor Osimhen, 85 genel puanla Galatasaray kadrosunun en yüksek reytingli futbolcusu oldu.

SANE DRIBBLINGDE EN YÜKSEK İSİM

Leroy Sane'nin dribbling puanı 83 olarak açıklandı. Alman yıldız bu kategoride Galatasaray kadrosunun en yüksek puanlı futbolcusu olurken Uğurcan Çakır 82, Gabriel Sara ve Yunus Akgün ise 81'er puan aldı. Sane'nin hız değeri 84, şut puanı ise 79 olarak belirlendi.

SAVUNMADA DAVINSON SANCHEZ

Savunma kategorisinde en yüksek değeri 80 puanla Davinson Sanchez aldı. Kolombiyalı stoperi 79 puanla Abdülkerim Bardakcı, 78'er puanla Lucas Torreira ve Mario Lemina takip etti. Davinson Sanchez aynı zamanda 86 fizik ve 81 hız puanıyla dikkat çekti.

FİZİKTE 3 İSİM 86 PUANDA

Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez'in fizik değerleri 86 olarak belirlendi. Abdülkerim Bardakcı 85, Mario Lemina ve Wilfried Singo ise 84'er fizik puanı aldı.

Muhammed Salah, 87 genel puanla yalnızca Trabzonspor'un değil dört büyüklerin de en yüksek reytingli futbolcusu oldu.Muhammed Salah, 87 genel puanla yalnızca Trabzonspor'un değil dört büyüklerin de en yüksek reytingli futbolcusu oldu.

ZİRVEDE MUHAMMED SALAH VAR

Trabzonspor'un EA SPORTS FC'deki futbolcu reytingleri belli oldu. Bordo-mavili ekipte en yüksek genel puana sahip isim 87 reytingle Muhammed Salah olurken, Mısırlı yıldızı Fabinho ve Andre Onana takip etti.

Trabzonspor kadrosunda en yüksek genel reyting Muhammed Salah'ın oldu. Tecrübeli futbolcu 87 genel puanla takımın zirvesinde yer alırken hızda 84, şutta 83, pasta 83 ve dribblingde 86 puan aldı. Salah'ın fizik puanı 72, savunma değeri ise 45 olarak belirlendi.

FABINHO 82 PUANLA İKİNCİ

Bordo-mavili ekibin en yüksek reytingli ikinci futbolcusu Fabinho oldu. Brezilyalı oyuncuya 82 genel puan verilirken savunmada 81, fizikte 84 ve pasta 77 puan aldı. Fabinho'nun ardından 78 genel reytinge sahip Andre Onana geldi.

Fabinho, 82 genel puan ve 84 fizik değeriyle bordo-mavili ekibin üst sıralarında kendine yer buldu.Fabinho, 82 genel puan ve 84 fizik değeriyle bordo-mavili ekibin üst sıralarında kendine yer buldu.

ONUACHU 77 PUANDA

Trabzonspor'un hücum hattındaki önemli isimlerinden Paul Onuachu'nun genel reytingi 77 olarak açıklandı. Nijeryalı golcü şutta 78, fizikte 84 puana ulaşırken hız değeri 59 olarak belirlendi. Aral Şimşir, Arseniy Batagov ve Stefan Savic ise 76'şar genel puanla sıralamada üst basamaklarda yer aldı.

FutbolcuGENHIZŞUTPASDRİDEFFİZ
Muhammed Salah87848383864572
Fabinho82516977758184
Andre Onana78807480805676
Paul Onuachu77597861674584
Aral Şimşir76826974783672
Arseniy Batagov76684060637774
Stefan Savic76543556567875
Ruslan Malinovskyi75687878776474
Batista Mendy75696167707482
Ernest Muci75767375773257
Ozan Tufan72757671746979
Okay Yokuşlu72646969687181
Mustafa Eskihellaç72866067726665
Wagner Pina72835966726666
Tim Jabol-Folcarelli72665768706675
Cenk Özkacar72683656617175
Chibuike Nwaiwu72653353547276
Samet Akaydın72513743497476
Sidny Cabral71856169706369
Noah Saviolo69836462692960
Umut Nayir69636953643177
Melih Kabasakal68685165686468
Benjamin Bouchouari68665969745757
Metehan Mimaroğlu67826661693764
Cihan Çanak64765861673950
Onuralp Çevikkan62626158635061
Ahmet Yıldırım57545655612557

Mustafa Eskihellaç, 86 hız puanıyla Trabzonspor kadrosunun en hızlı futbolcularından biri oldu.Mustafa Eskihellaç, 86 hız puanıyla Trabzonspor kadrosunun en hızlı futbolcularından biri oldu.

MALINOVSKYI, MENDY VE MUÇİ 75

Ruslan Malinovskyi, Batista Mendy ve Ernest Muçi'nin genel puanları 75 oldu. Malinovskyi pas ve şutta 78 puan alırken, Mendy fizik gücünde 82'ye ulaştı. Ernest Muci ise 76 hız ve 77 dribbling puanıyla dikkat çekti.

Paul Onuachu, 77 genel reyting alırken 78 şut ve 84 fizik puanıyla öne çıktı.Paul Onuachu, 77 genel reyting alırken 78 şut ve 84 fizik puanıyla öne çıktı.

TAKIMIN EN HIZLILARI

Trabzonspor kadrosunda hız puanı bakımından öne çıkan isim Mustafa Eskihellaç oldu. Mustafa'nın hız puanı 86 olarak açıklanırken Sidny Cabral 85, Muhammed Salah 84, Wagner Pina ve Noah Saviolo ise 83 puan aldı.

EN YÜKSEK FİZİK PUANI 84

Fizik kategorisinde Fabinho ile Paul Onuachu 84 puanla takımın en yüksek değerine ulaştı. Batista Mendy 82, Okay Yokuşlu 81 ve Ozan Tufan 79 fizik puanıyla onları takip etti.

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