Okan Buruk'tan o isme kesik! Galatasaray'ın Kocaelispor maçı muhtemel 11'i
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u RAMS Park'ta konuk edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting deplasmanından mağlubiyetle dönen sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk ise kritik karşılaşma öncesinde ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Tecrübeli çalıştırıcı, Leroy Sane'yi kulübeye çekip Rafael Leao'ya forma vermeye hazırlanıyor.
Galatasaray ile Kocaelispor, 13 Eylül Pazar günü saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı. Bir maçı eksik olan Galatasaray, haftaya 2. sırada girdi.
Kocaelispor ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonunda 9 puan topladı ve averajla 3. sırada yer aldı.
43. RANDEVU
Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 42 kez karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmaların 25'ini kazanırken, Kocaelispor 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar arasındaki 10 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.
Galatasaray söz konusu karşılaşmalarda 77 gol kaydederken, Kocaelispor 10 kez fileleri havalandırdı.
İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan ilk karşılaşmayı Kocaelispor sahasında 1-0 kazandı. İstanbul'daki mücadele ise 1-1 sona erdi.
GALATASARAY LİGDE NAMAĞLUP
Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 4 haftada mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılılar Erzurumspor FK, Göztepe ve Başakşehir'i mağlup ederken, Çorum FK ile berabere kaldı.
Galatasaray, Kasımpaşa ile birlikte ligde yoluna namağlup devam eden iki takımdan biri olarak dikkat çekiyor.
RAMS PARK'TA 37 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray'ın ligdeki iç saha serisi de devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki son Süper Lig mağlubiyetini 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık skorla yaşadı.
Aslan, bu karşılaşmanın ardından sahasında çıktığı 37 lig maçında mağlup olmadı. Galatasaray bu süreçte 29 galibiyet elde ederken, 8 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.
Okan Buruk'un ekibi bu sezon RAMS Park'ta oynadığı 2 lig karşılaşmasının 1'ini kazandı, 1'inde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
4 MAÇTA 12 GOL
Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında hücum performansıyla öne çıktı.
Rakip fileleri 12 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile birlikte ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor.
Galatasaray'da Victor Osimhen 6 golle takımın en skorer futbolcusu olurken, Gabriel Sara 2 kez ağları havalandırdı. Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez de 1'er gol kaydetti.
SARA'DAN 4 MAÇTA 4 GOLE KATKI
Gabriel Sara, Süper Lig'de sezona etkili bir başlangıç yaptı.
Brezilyalı futbolcu, ligde çıktığı 4 karşılaşmada 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu, gollerinin ikisini de son 2 lig maçında kaydetti. Sara, son olarak Başakşehir deplasmanının son dakikalarında frikikten attığı golle Galatasaray'a galibiyeti getirdi.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Galatasaray, Kocaelispor karşılaşmasına önemli eksiklerle çıkacak.
Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Günay Güvenç mücadelede forma giyemeyecek.
OKAN BURUK İLE SELÇUK İNAN 6. KEZ RAKİP
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, teknik adamlık kariyerlerinde 6. kez birbirlerine rakip olacak.
İki teknik direktör daha önce 5 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk bu maçların 3'ünü kazanırken, Selçuk İnan'ın çalıştırdığı ekipler 1 kez galip geldi. Bir karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Selçuk İnan, söz konusu maçlarda Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Kocaelispor'un başında Galatasaray'a rakip oldu.
ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK
Galatasaray-Kocaelispor karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak.
SANE KULÜBEYE, LEAO İLK 11'E
Teknik Direktör Okan Buruk, Kocaelispor karşılaşmasında sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde netleştirdi.
Okan Buruk'un Leroy Sane'yi yedek kulübesine çekerek Rafael Leao'yu ilk 11'de görevlendirmeyi planladığı öğrenildi.
Victor Osimhen'in yokluğunda hücum hattında Barış Alper Yılmaz'ın görev yapması beklenirken, Leao'nun da ilk düdükle birlikte sahada olması planlanıyor.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao, Barış Alper Yılmaz.