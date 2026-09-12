Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek. RAMS PARK'TA 37 MAÇTIR KAYBETMİYOR Galatasaray'ın ligdeki iç saha serisi de devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki son Süper Lig mağlubiyetini 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık skorla yaşadı. Aslan, bu karşılaşmanın ardından sahasında çıktığı 37 lig maçında mağlup olmadı. Galatasaray bu süreçte 29 galibiyet elde ederken, 8 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Okan Buruk'un ekibi bu sezon RAMS Park'ta oynadığı 2 lig karşılaşmasının 1'ini kazandı, 1'inde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 37 lig karşılaşmasında mağlubiyet yaşamadı. 4 MAÇTA 12 GOL Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında hücum performansıyla öne çıktı. Rakip fileleri 12 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile birlikte ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Galatasaray'da Victor Osimhen 6 golle takımın en skorer futbolcusu olurken, Gabriel Sara 2 kez ağları havalandırdı. Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez de 1'er gol kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in ilk 4 haftasında rakip fileleri 12 kez havalandırdı. SARA'DAN 4 MAÇTA 4 GOLE KATKI Gabriel Sara, Süper Lig'de sezona etkili bir başlangıç yaptı. Brezilyalı futbolcu, ligde çıktığı 4 karşılaşmada 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, gollerinin ikisini de son 2 lig maçında kaydetti. Sara, son olarak Başakşehir deplasmanının son dakikalarında frikikten attığı golle Galatasaray'a galibiyeti getirdi.

Galatasaray'da Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Günay Güvenç Kocaelispor maçında forma giyemeyecek. GALATASARAY'DA 4 EKSİK Galatasaray, Kocaelispor karşılaşmasına önemli eksiklerle çıkacak. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Günay Güvenç mücadelede forma giyemeyecek.