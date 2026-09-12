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Galatasaray'ın kayıp yıldızı! 23 maçta yalnızca 1 gol attı

Galatasaray'da Leroy Sane'nin son dönemdeki performansı dikkat çekiyor. Alman futbolcu, 2026 yılında sarı-kırmızılı formayla çıktığı 23 karşılaşmada yalnızca 1 gol atarken 3 asist yaptı.

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Galatasaray'ın kayıp yıldızı! 23 maçta yalnızca 1 gol attı

Galatasaray'da Leroy Sane'nin son dönemdeki performansı dikkat çekiyor. Alman futbolcu, 2026 yılında sarı-kırmızılı formayla çıktığı 23 karşılaşmada yalnızca 1 gol atarken 3 asist yaptı.

Sporting Lizbon karşılaşmasında da beklenen skor katkısını veremeyen Sane'nin yaşadığı formsuzluk, Teknik Direktör Okan Buruk'un gündemindeki konulardan biri haline geldi.

Leroy Sane bu sezon beklentilerin altında kaldıLeroy Sane bu sezon beklentilerin altında kaldı

2026'DA TEK GOL

Leroy Sane'nin Galatasaray formasıyla 2026 yılında attığı tek gol, geçen sezon Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Park'ta oynanan Kocaelispor karşılaşmasında geldi.

30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 2026 yılında çıktığı 23 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

Sane, aynı dönemde Almanya Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda da 1 kez fileleri havalandırdı.

Leroy Sane son 23 maçta 1 gol atabildiLeroy Sane son 23 maçta 1 gol atabildi

BU SEZON SKOR KATKISI YOK

Alman yıldız, bu sezon Süper Lig'de 4 karşılaşmada görev yaptı. Toplam 213 dakika sahada kalan Sane, bu maçlarda gol veya asist üretemedi.

Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki önemli isimlerinden biri olan Sane'nin sezonun ilk bölümündeki skor katkısının sıfırda kalması dikkat çekti.

Leroy Sane söz konusu süreçte 3 asistlik katkıda bulunduLeroy Sane söz konusu süreçte 3 asistlik katkıda bulundu

EN ÇOK KAZANAN İKİNCİ OYUNCU

Leroy Sane'nin Galatasaray'ın en yüksek ücret alan ikinci futbolcusu olduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılı takımda en yüksek maaş alan futbolcu Victor Osimhen. Tecrübeli kanat oyuncusu Sane de ücret sıralamasında Nijeryalı yıldızın hemen arkasında yer alıyor.

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