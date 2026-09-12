Sporting Lizbon karşılaşmasında da beklenen skor katkısını veremeyen Sane'nin yaşadığı formsuzluk, Teknik Direktör Okan Buruk'un gündemindeki konulardan biri haline geldi.

Galatasaray 'da Leroy Sane 'nin son dönemdeki performansı dikkat çekiyor. Alman futbolcu, 2026 yılında sarı-kırmızılı formayla çıktığı 23 karşılaşmada yalnızca 1 gol atarken 3 asist yaptı.

Sane, aynı dönemde Almanya Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda da 1 kez fileleri havalandırdı.

Leroy Sane son 23 maçta 1 gol atabildi

BU SEZON SKOR KATKISI YOK

Alman yıldız, bu sezon Süper Lig'de 4 karşılaşmada görev yaptı. Toplam 213 dakika sahada kalan Sane, bu maçlarda gol veya asist üretemedi.

Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki önemli isimlerinden biri olan Sane'nin sezonun ilk bölümündeki skor katkısının sıfırda kalması dikkat çekti.