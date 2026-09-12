Galatasaray'da Osimhen, Lemina, Singo ve Günay Güvenç, Kocaelispor karşılaşmasında görev yapamayacak.

OKAN BURUK İLE SELÇUK İNAN 6. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, teknik adamlık kariyerlerinde 6. kez birbirlerine rakip olacak.

İki teknik direktör daha önce 5 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk bu maçların 3'ünü kazanırken, Selçuk İnan'ın çalıştırdığı ekipler 1 kez galip geldi. Bir karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Selçuk İnan, söz konusu maçlarda Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Kocaelispor'un başında Galatasaray'a rakip oldu.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray-Kocaelispor karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak.