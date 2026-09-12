Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanan mücadelenin ilk yarısında iki takım da skoru değiştiremedi. RAMS Park'taki karşılaşmanın ilk 45 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi. ABDÜLKERİM BARDAKCI SAHNEYE ÇIKTI İkinci yarıda galibiyet golünü arayan Galatasaray'ı öne geçiren isim Abdülkerim Bardakcı oldu. Milli stoper, uzak mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. ASLAN YENİDEN LİDER Kocaelispor karşısında aldığı 3 puanla Galatasaray, ligdeki puanını 13'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. LEAO VE DENİZ GÜL İLK KEZ 11'DE Galatasaray'da Rafael Leao ve Deniz Gül de Kocaelispor karşılaşmasında bir ilki yaşadı. İki futbolcu sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir mücadeleye ilk 11'de başladı. SIRADAKİ RAKİP TRABZONSPOR Okan Buruk'un öğrencileri, milli ara öncesindeki bir sonraki karşılaşmasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Rafael Leao ilk kez 11'de yer aldı MAÇTAN DAKİKALAR 1' Karşılaşma başladı Mücadele, Kocaelispor'un santrasıyla başladı. 5' Sara uzaklardan denedi Galatasaray ceza sahasının sağından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Gabriel Sara'nın vuruşunda kaleci Serhat topu güçlükle çeldi. 12' Deniz Gül ağları sarstı Galatasaray, Deniz Gül ile ağları havalandırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Lucas Torreira'nın vuruşunda kaleci Serhat gole izin vermedi. Pozisyonun devamında kaleci seken topa bir kurtarış daha yaptı. Rafael Leao'nun vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Müsait pozisyonda topu önünde bulan Deniz Gül, yaptığı vuruşla ağları sarstı. 15' Gol iptal edildi Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, pozisyonu VAR monitöründe izledi. Karaoğlan, incelemenin ardından faul gerekçesiyle Galatasaray'ın golünü iptal etti. 22' Dijksteel sarı kart gördü Orta sahada topla buluşan Rafael Leao, Dijksteel'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, faulü yapan Dijksteel'e sarı kart gösterdi. 31' Deniz Gül direğe takıldı Galatasaray, Deniz Gül ile gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan genç futbolcu, ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye şutunu çekti. Meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası dışında topla buluşan Gabriel Sara'nın şutu farklı şekilde auta çıktı. 38' Agyei direğe takıldı Kocaelispor bu kez Agyei ile gole yaklaştı. Sissoho'nun pasında sol kanatta topla buluşan Agyei, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. 44' Leao fırsatı değerlendiremedi Galatasaray ilk yarının son bölümünde gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, pasını Yunus Akgün'e aktardı. Penaltı noktası üzerinde boş durumda kalan Yunus, daha müsait pozisyondaki Rafael Leao'yu gördü. Portekizli yıldızın şutunda top direğin yanından auta çıktı. İlk yarı sonucu | Galatasaray 0-0 Kocaelispor Hakem Atilla Karaoğlan ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Galatasaray ile Kocaelispor soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. 46' İkinci yarı başladı İkinci yarı, Galatasaray'ın santrasıyla başladı. 51' Sara şansını denedi Galatasaray ceza sahasının sağ tarafından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Gabriel Sara'nın şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı. 56' Deniz Gül sarı kart gördü Galatasaray'da Deniz Gül, Dijksteel'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 68' Galatasaray penaltı bekledi Galatasaray ceza sahasında penaltı bekledi. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Gül yerde kaldı ancak hakem Atilla Karaoğlan oyunun devam etmesini istedi. 71' GOL | Galatasaray 1-0 Kocaelispor Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle öne geçti. Orta alanda topla buluşan milli futbolcu, meşin yuvarlakla birlikte rakip yarı alana ilerledi. Abdülkerim Bardakcı ceza sahası dışından şutunu çekti ve topu ağlara göndererek sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. 78' Sallai direğe takıldı Galatasaray ikinci gole yaklaştı. Ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Roland Sallai geçti. Sallai'nin vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. 88' Metehan auta gönderdi Kocaelispor beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Haidara ceza sahasına ortasını yaptı. Metehan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. Maç sonucu | Galatasaray 1-0 Kocaelispor Hakem Atilla Karaoğlan karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Galatasaray, Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.