Aslan tahtı geri aldı! Tek golle 3 puan
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 5. haftada Kocaelispor'u RAMS Park'ta konuk etti. Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti ve yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray'da Rafael Leao ve Deniz Gül, Kocaelispor karşılaşmasıyla birlikte ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. İşte yaşananlar...
Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanan mücadelenin ilk yarısında iki takım da skoru değiştiremedi. RAMS Park'taki karşılaşmanın ilk 45 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi.
ABDÜLKERİM BARDAKCI SAHNEYE ÇIKTI
İkinci yarıda galibiyet golünü arayan Galatasaray'ı öne geçiren isim Abdülkerim Bardakcı oldu. Milli stoper, uzak mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
ASLAN YENİDEN LİDER
Kocaelispor karşısında aldığı 3 puanla Galatasaray, ligdeki puanını 13'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
LEAO VE DENİZ GÜL İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'da Rafael Leao ve Deniz Gül de Kocaelispor karşılaşmasında bir ilki yaşadı. İki futbolcu sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir mücadeleye ilk 11'de başladı.
SIRADAKİ RAKİP TRABZONSPOR
Okan Buruk'un öğrencileri, milli ara öncesindeki bir sonraki karşılaşmasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Karşılaşma başladı
Mücadele, Kocaelispor'un santrasıyla başladı.
5' Sara uzaklardan denedi
Galatasaray ceza sahasının sağından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Gabriel Sara'nın vuruşunda kaleci Serhat topu güçlükle çeldi.
12' Deniz Gül ağları sarstı
Galatasaray, Deniz Gül ile ağları havalandırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Lucas Torreira'nın vuruşunda kaleci Serhat gole izin vermedi.
Pozisyonun devamında kaleci seken topa bir kurtarış daha yaptı. Rafael Leao'nun vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Müsait pozisyonda topu önünde bulan Deniz Gül, yaptığı vuruşla ağları sarstı.
15' Gol iptal edildi
Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, pozisyonu VAR monitöründe izledi. Karaoğlan, incelemenin ardından faul gerekçesiyle Galatasaray'ın golünü iptal etti.
22' Dijksteel sarı kart gördü
Orta sahada topla buluşan Rafael Leao, Dijksteel'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, faulü yapan Dijksteel'e sarı kart gösterdi.
31' Deniz Gül direğe takıldı
Galatasaray, Deniz Gül ile gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan genç futbolcu, ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye şutunu çekti.
Meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası dışında topla buluşan Gabriel Sara'nın şutu farklı şekilde auta çıktı.
38' Agyei direğe takıldı
Kocaelispor bu kez Agyei ile gole yaklaştı. Sissoho'nun pasında sol kanatta topla buluşan Agyei, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti.
Meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
44' Leao fırsatı değerlendiremedi
Galatasaray ilk yarının son bölümünde gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, pasını Yunus Akgün'e aktardı.
Penaltı noktası üzerinde boş durumda kalan Yunus, daha müsait pozisyondaki Rafael Leao'yu gördü. Portekizli yıldızın şutunda top direğin yanından auta çıktı.
İlk yarı sonucu | Galatasaray 0-0 Kocaelispor
Hakem Atilla Karaoğlan ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Galatasaray ile Kocaelispor soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
46' İkinci yarı başladı
İkinci yarı, Galatasaray'ın santrasıyla başladı.
51' Sara şansını denedi
Galatasaray ceza sahasının sağ tarafından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Gabriel Sara'nın şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.
56' Deniz Gül sarı kart gördü
Galatasaray'da Deniz Gül, Dijksteel'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
68' Galatasaray penaltı bekledi
Galatasaray ceza sahasında penaltı bekledi. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Gül yerde kaldı ancak hakem Atilla Karaoğlan oyunun devam etmesini istedi.
71' GOL | Galatasaray 1-0 Kocaelispor
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle öne geçti. Orta alanda topla buluşan milli futbolcu, meşin yuvarlakla birlikte rakip yarı alana ilerledi.
Abdülkerim Bardakcı ceza sahası dışından şutunu çekti ve topu ağlara göndererek sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.
78' Sallai direğe takıldı
Galatasaray ikinci gole yaklaştı. Ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Roland Sallai geçti.
Sallai'nin vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
88' Metehan auta gönderdi
Kocaelispor beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Haidara ceza sahasına ortasını yaptı.
Metehan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Maç sonucu | Galatasaray 1-0 Kocaelispor
Hakem Atilla Karaoğlan karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Galatasaray, Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Süper Lig'de 4. haftayı 10 puanla lider tamamlayan Galatasaray, Kocaelispor karşısına Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Rafael Leao ve Deniz Gül ilk 11'iyle çıktı.
Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov ve Kazımcan Karataş yer aldı.
Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting deplasmanında ilk 11'de görev verdiği Jakobs, Sane ve Batrakov'u Kocaelispor karşısında yedeğe çekti.
Tecrübeli teknik adam bu üç futbolcunun yerine Abdülkerim Bardakcı, Rafael Leao ve Deniz Gül'e forma verdi.
LEAO VE DENİZ GÜL İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Rafael Leao ile Deniz Gül, sarı-kırmızılı formayla bu sezon ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
İki futbolcu da daha önce Süper Lig'deki İstanbul Başakşehir ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil olmuştu.
ABDÜLKERİM İKİ MAÇ SONRA DÖNDÜ
Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı da iki karşılaşmanın ardından yeniden ilk 11'de görev aldı.
Son olarak Süper Lig'in 3. haftasındaki Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Abdülkerim, İstanbul Başakşehir karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olmuş, Sporting mücadelesinde ise yedek kulübesinde beklemişti.
Abdülkerim, Kocaelispor karşısında yeniden ilk 11'e döndü.
METİN OKTAY UNUTULMADI
Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 35. yılında RAMS Park'ta anıldı.
Karşılaşma öncesinde yapılan anonsla Metin Oktay yad edilirken, sarı-kırmızılı taraftarlar kale arkasında "Taçsız Kral Tek Aşkıydı Galatasaray" ve "Senin Gibi Cimbomluyu Unutur Mu Bu Taraftar" yazılı pankartlar açtı.
SEREMONİ ERKEN YAPILDI
Galatasaray-Kocaelispor karşılaşmasının seremonisi planlanandan erken gerçekleştirildi.
Seremoninin ardından iki takım oyuncuları maçın başlaması için yaklaşık iki dakika bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan ise saat 20.00'de başlaması gereken mücadeleyi 1 dakika erken başlattı.
BERKAN KUTLU İLK KEZ RAKİP OLDU
Kocaelispor forması giyen Berkan Kutlu, Galatasaray'dan ayrılmasının ardından ilk kez RAMS Park'ta sarı-kırmızılılara rakip oldu.
2021-2025 yılları arasında Galatasaray'da görev yapan Berkan, eski takımına karşı Kocaelispor formasıyla mücadele etti.
KOCAELİSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.
Yeşil-siyahlılar mücadeleye Serhat Öztaşdelen, Anfernee Dijksteel, Banhie Zoukrou, Matej Maglica, Massadio Haidara, Mahamadou Sissoho, Show, Berkan Kutlu, Gonçalo Santos Sousa, Daniel Agyei ve Florian Aye ile başladı.
Kocaelispor'un yedek kulübesinde Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Emir Ortakaya, Arda Özyar, Uğur Kaan Yıldız, Metehan Altunbaş, Mustafa Ege Bilim, Makana Baku, Onur Öztonga ve Tayfur Bingöl bulundu.
Selçuk İnan, Samsunspor karşılaşmasında ilk 11'de görev verdiği Uğur Kaan Yıldız'ı yedeğe çekerken, bu futbolcunun yerine Mahamadou Sissoho'yu sahaya sürdü.
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