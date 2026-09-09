Sporting'in orta saha oyuncusu Altimira, orta alanda Batrakov'a sert bir müdahalede bulundu. Pozisyonun ardından Norveçli hakem Espen Eskas, Sportingli futbolcuya sarı kart gösterdi.

Aleksey Batrakov'a yapılan faule kırmızı kart çıkmadı

VAR KIRMIZI KART İÇİN İNCELEDİ

Mücadelenin Alman VAR hakemi Christian Dingert, pozisyonu potansiyel kırmızı kart gerekçesiyle incelemeye aldı. Yapılan kontrolün ardından saha içi inceleme önerilmedi ve Espen Eskas monitöre çağrılmadı.