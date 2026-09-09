Galatasaray kırmızı kart bekledi! Aleksey Batrakov'a yapılan faulde VAR'dan kritik karar
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile oynadığı karşılaşmanın 22. dakikasında kırmızı kart bekledi. Sarı-kırmızılılarda Aleksey Batrakov'a yapılan sert müdahalenin ardından hakem Espen Eskas sarı kartına başvurdu.
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Sporting'in orta saha oyuncusu Altimira, orta alanda Batrakov'a sert bir müdahalede bulundu. Pozisyonun ardından Norveçli hakem Espen Eskas, Sportingli futbolcuya sarı kart gösterdi.
🟨 Sergi Altimira'nın sarı kart gördüğü pozisyon 👇 pic.twitter.com/FDoRk9CeC5— TRT Spor (@trtspor) September 9, 2026
VAR KIRMIZI KART İÇİN İNCELEDİ
Mücadelenin Alman VAR hakemi Christian Dingert, pozisyonu potansiyel kırmızı kart gerekçesiyle incelemeye aldı. Yapılan kontrolün ardından saha içi inceleme önerilmedi ve Espen Eskas monitöre çağrılmadı.
KARAR DEĞİŞMEDİ
VAR incelemesinin tamamlanmasının ardından Altimira'ya gösterilen sarı kart kararı geçerliliğini korudu. Galatasaray cephesi pozisyonun ardından kırmızı kart beklerken Sporting 11 kişiyle mücadeleye devam etti.
Burak Zihni Takvim.com.tr Galatasaray