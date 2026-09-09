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Galatasaray'dan Sporting Lizbon maçında penaltı isyanı! VAR inceledi, karar değişmedi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile oynadığı karşılaşmanın 54. dakikasında verilen penaltı kararına yoğun şekilde itiraz etti. Luis Suarez'in ceza sahasında Ismail Jakobs ile girdiği mücadele sonrası yerde kalmasının ardından hakem Espen Eskas beyaz noktayı gösterdi.

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Galatasaray'dan Sporting Lizbon maçında penaltı isyanı! VAR inceledi, karar değişmedi

Sporting atağında savunma arkasına sarkan Luis Suarez, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçtikten sonra Ismail Jakobs ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Pozisyonun ardından Norveçli hakem Espen Eskas penaltı kararı verdi.

Sporting Lizbon Galatasaray karşısında penaltı kazandıSporting Lizbon Galatasaray karşısında penaltı kazandı

GALATASARAYLI FUTBOLCULARDAN YOĞUN İTİRAZ

Penaltı düdüğünün ardından Galatasaraylı futbolcular hakemin etrafında toplanarak karara itiraz etti. Sarı-kırmızılılar pozisyonda penaltı olmadığını savunurken karar VAR incelemesine taşındı.

Galatasaraylı futbolcular maçın hakemine itirazda bulunduGalatasaraylı futbolcular maçın hakemine itirazda bulundu

VAR İNCELEDİ, KARAR DEĞİŞMEDİ

Mücadelenin Alman VAR hakemi Christian Dingert pozisyonu inceledi. Yapılan kontrolün ardından hakem Espen Eskas'ın penaltı kararı değişmedi ve beyaz nokta bir kez daha gösterildi.

Okan Buruk pozisyon sonrası çok sinirlendiOkan Buruk pozisyon sonrası çok sinirlendi

OKAN BURUK ÇILGINA DÖNDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un verilen penaltı kararına gösterdiği sert tepki de ekranlara yansıdı. Sarı-kırmızılı teknik adam, kararın ardından uzun süre itirazda bulundu.

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