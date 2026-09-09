Penaltı düdüğünün ardından Galatasaraylı futbolcular hakemin etrafında toplanarak karara itiraz etti. Sarı-kırmızılılar pozisyonda penaltı olmadığını savunurken karar VAR incelemesine taşındı.

Galatasaraylı futbolcular maçın hakemine itirazda bulundu

VAR İNCELEDİ, KARAR DEĞİŞMEDİ

Mücadelenin Alman VAR hakemi Christian Dingert pozisyonu inceledi. Yapılan kontrolün ardından hakem Espen Eskas'ın penaltı kararı değişmedi ve beyaz nokta bir kez daha gösterildi.