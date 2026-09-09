Galatasaray'dan Sporting Lizbon maçında penaltı isyanı! VAR inceledi, karar değişmedi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile oynadığı karşılaşmanın 54. dakikasında verilen penaltı kararına yoğun şekilde itiraz etti. Luis Suarez'in ceza sahasında Ismail Jakobs ile girdiği mücadele sonrası yerde kalmasının ardından hakem Espen Eskas beyaz noktayı gösterdi.
Sporting atağında savunma arkasına sarkan Luis Suarez, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçtikten sonra Ismail Jakobs ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Pozisyonun ardından Norveçli hakem Espen Eskas penaltı kararı verdi.
GALATASARAYLI FUTBOLCULARDAN YOĞUN İTİRAZ
Penaltı düdüğünün ardından Galatasaraylı futbolcular hakemin etrafında toplanarak karara itiraz etti. Sarı-kırmızılılar pozisyonda penaltı olmadığını savunurken karar VAR incelemesine taşındı.
VAR İNCELEDİ, KARAR DEĞİŞMEDİ
Mücadelenin Alman VAR hakemi Christian Dingert pozisyonu inceledi. Yapılan kontrolün ardından hakem Espen Eskas'ın penaltı kararı değişmedi ve beyaz nokta bir kez daha gösterildi.
OKAN BURUK ÇILGINA DÖNDÜ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un verilen penaltı kararına gösterdiği sert tepki de ekranlara yansıdı. Sarı-kırmızılı teknik adam, kararın ardından uzun süre itirazda bulundu.