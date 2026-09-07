Osimhen'siz Galatasaray'ın önünde kritik fikstür! Yönetim için belirleyici dönem
Galatasaray'ın Süper Lig'de aldığı sonuçlarla yönetim üzerindeki taraftar tepkisi azalırken, sarı-kırmızılıları Şampiyonlar Ligi ve ligde oynanacak zorlu karşılaşmaların yer aldığı kritik bir fikstür bekliyor.
Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk 4 haftasını geride bıraktı.
Alınan sonuçlar, son dönemde yönetime yönelik eleştirilerin azalmasını sağlarken sarı-kırmızılı ekip için asıl yoğun fikstür dönemi başlıyor.
Galatasaray, önümüzdeki süreçte hem Avrupa'da hem de ligde önemli sınavlar verecek.
ÜST ÜSTE ZORLU MAÇLAR
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki ilk 4 haftanın ardından Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon deplasmanına çıkacak. Avrupa mücadelesinin ardından Galatasaray, ligde Kocaelispor'u sahasında konuk edecek. Okan Buruk'un öğrencileri, bu karşılaşmadan sonra ise Trabzonspor deplasmanında 3 puan arayacak.
Galatasaray açısından kısa süre içerisinde oynanacak bu karşılaşmalar, hem takımın lig ve Avrupa hedefleri hem de kadronun fiziksel durumu açısından önem taşıyor. Özellikle deplasman maçlarının zorluk derecesi, sarı-kırmızılıların fikstürden nasıl çıkacağını belirleyecek.
ÜÇ ÖNEMLİ EKSİK
Galatasaray'ın kritik maç trafiğinde kadro konusunda da önemli bir sorun bulunuyor. Takımın en önemli hücum silahlarından Victor Osimhen'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun bu karşılaşmalarda forma giymesi beklenmiyor.
Üç oyuncunun yokluğu, özellikle yoğun maç programında teknik heyetin alternatif kadro planlamasını daha önemli hale getiriyor. Galatasaray'ın Sporting Lizbon, Kocaelispor ve Trabzonspor karşılaşmalarında alacağı sonuçlar, hem saha içindeki performans hem de yönetimle taraftar arasındaki ilişkinin seyri açısından belirleyici olacak.
Sarı-kırmızılı yönetim, sezonun ilk bölümünde alınan sonuçlarla taraftar desteğini yeniden güçlendirirken, önündeki üç maçlık periyotta elde edilecek sonuçlar yönetim üzerindeki baskının yeniden artıp artmayacağını gösterecek.