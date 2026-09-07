Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk 4 haftasını geride bıraktı. Alınan sonuçlar, son dönemde yönetime yönelik eleştirilerin azalmasını sağlarken sarı-kırmızılı ekip için asıl yoğun fikstür dönemi başlıyor. Galatasaray, önümüzdeki süreçte hem Avrupa'da hem de ligde önemli sınavlar verecek.



ÜST ÜSTE ZORLU MAÇLAR Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki ilk 4 haftanın ardından Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon deplasmanına çıkacak. Avrupa mücadelesinin ardından Galatasaray, ligde Kocaelispor'u sahasında konuk edecek. Okan Buruk'un öğrencileri, bu karşılaşmadan sonra ise Trabzonspor deplasmanında 3 puan arayacak. Galatasaray açısından kısa süre içerisinde oynanacak bu karşılaşmalar, hem takımın lig ve Avrupa hedefleri hem de kadronun fiziksel durumu açısından önem taşıyor. Özellikle deplasman maçlarının zorluk derecesi, sarı-kırmızılıların fikstürden nasıl çıkacağını belirleyecek.