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Lille'de Ethan Mbappe şoku! Galatasaray maçı tehlikede

Şampiyonlar Ligi Lig aşamasının ilk haftasında Real Betis'e 3-2 mağlup olan Lille'de Ethan Mbappe, gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza ile karşı karşıya. Mbappe cezası onanması halinde Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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Lille'de Ethan Mbappe şoku! Galatasaray maçı tehlikede

UEFA Şampiyonlar Ligi Lig aşamasının ilk haftasında Lille ile Real Betis karşı karşıya geldi.

Fransa'da oynanan mücadeleyi İspanyol temsilcisi 3-2 kazanarak organizasyona galibiyetle başladı. Lille ise ilk hafta sonunda sahadan puansız ayrıldı.

Ethan Mbappe kırmızı kart gördü.Ethan Mbappe kırmızı kart gördü.
ETHAN MBAPPE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Lille'in genç futbolcusu Ethan Mbappe, karşılaşmanın 56. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fransız oyuncunun cezasının iki maç olması bekleniyor.

Bu durumda Ethan Mbappe, Lille'in UEFA Şampiyonlar Ligi Lig aşamasında Galatasaray ile oynayacağı mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

Lille'de Ethan Mbappe şoku! Galatasaray maçı tehlikede-3
LILLE - GALATASARAY MAÇI 21 EKİM'DE

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Lig aşamasının üçüncü haftasında Lille'e konuk olacak. Lille ile Galatasaray arasındaki karşılaşma 21 Ekim 2026 tarihinde oynanacak.

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