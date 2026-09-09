Lille'de Ethan Mbappe şoku! Galatasaray maçı tehlikede
Şampiyonlar Ligi Lig aşamasının ilk haftasında Real Betis'e 3-2 mağlup olan Lille'de Ethan Mbappe, gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza ile karşı karşıya. Mbappe cezası onanması halinde Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi Lig aşamasının ilk haftasında Lille ile Real Betis karşı karşıya geldi.
Fransa'da oynanan mücadeleyi İspanyol temsilcisi 3-2 kazanarak organizasyona galibiyetle başladı. Lille ise ilk hafta sonunda sahadan puansız ayrıldı.
ETHAN MBAPPE KIRMIZI KART GÖRDÜ
Lille'in genç futbolcusu Ethan Mbappe, karşılaşmanın 56. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fransız oyuncunun cezasının iki maç olması bekleniyor.
Bu durumda Ethan Mbappe, Lille'in UEFA Şampiyonlar Ligi Lig aşamasında Galatasaray ile oynayacağı mücadelede takımındaki yerini alamayacak.
LILLE - GALATASARAY MAÇI 21 EKİM'DE
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Lig aşamasının üçüncü haftasında Lille'e konuk olacak. Lille ile Galatasaray arasındaki karşılaşma 21 Ekim 2026 tarihinde oynanacak.