Osimhen maçta forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR Sarı-kırmızılı ekip, Sporting Lizbon karşısında üç oyuncusundan yararlanamayacak. Başakşehir FK maçında kasığından sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina ile antrenmanda sakatlık yaşayan Wilfried Singo kadroda yer almadı. Maç kadrosunda bulunsa da ağrıları olduğu ifade edilen Abdülkerim Bardakcı'nın da bu maçta süre alması beklenmiyor. UEFA kadrosunda bulunmayan Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği mücadelede forma giyemeyecek. Lemina'nın yokluğunda savunmada da görev yapabilen yeni transfer El Chadaille Bitshiabu'nun ilk kez Galatasaray formasını giymesi mümkün olacak. Leipzig'den kiralanan 21 yaşındaki Fransız stoper, 5 Eylül'den itibaren takımla çalışmalara başladı.

Leao Sporting altyapısında yetişti.

LEAO YETİŞTİĞİ KULÜBE KARŞI Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rafael Leao, profesyonel futbol kariyerine başladığı Sporting Lizbon'a karşı sahaya çıkacak. Portekizli futbolcu, 2012'de Sporting Lizbon altyapısında futbola başladı ve 2017-18 sezonunda A takıma yükseldi. Leao, Lizbon formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 2 gol attıktan sonra 2018 yazında yaklaşık 20 milyon avro bedelle Lille'e transfer oldu.

Deniz Gül, Porto formasıyla Sporting'e rakip oldu.

DENİZ GÜL DE YABANCI DEĞİL



Galatasaray kadrosunda Sporting Lizbon'u yakından tanıyan başka isimler de bulunuyor. Porto'dan transfer edilen Deniz Gül, Lizbon'e karşı daha önce 5 resmi maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Deniz skor katkısı üretemedi. Geçen sezon ara transfer döneminde Casa Pia'dan kadroya katılan Renato Nhaga ise Sporting Lizbon'a karşı çıktığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.



SPORTING GEÇEN SEZON ÇEYREK FİNAL OYNADI Galatasaray'ın rakibi Sporting Lizbon, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar yükseldi. Portekiz temsilcisi, lig etabında oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 7. sırada doğrudan son 16 turuna kaldı. Sporting Lizbon, bu turda Bodo/Glimt'i eledikten sonra çeyrek finalde Arsenal'e elendi. Portekiz Ligi'ni 2024-25 sezonunda şampiyon tamamlayan Sporting Lizbon, geçen sezon Avrupa'daki performansının ardından ligini ikinci sırada bitirerek yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katıldı. Yeşil-beyazlı ekip, bu sezon ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sporting Lizbon, söz konusu karşılaşmalarda 14 gol kaydetti. Luis Suarez 4, Flavio Gonçalves 3, Fotis Ioannidis ise 2 golle takımın öne çıkan hücum oyuncuları oldu.