Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon karşısında! Cimbom'un 11'i belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a konuk olacak. Jose Alvalade Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon son 16 turuna kadar yükseldiği organizasyonda yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas'ın yöneteceği karşılaşma, Türkiye'de TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak.
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Sporting Lizbon - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
SPORTING: Rui Silva, Altimira, Catamo, Vagiannidis, Zalazar, Araujo, Inacio, Guilherme, Quaresma, Doumbia, Suarez
GALATASARAY: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Yunus, Eren, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Batrakov
Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, organizasyondaki 19. sezonuna Sporting Lizbon karşılaşmasıyla başlayacak.
Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon lig etabında topladığı 10 puanla 20. sırada yer almış, play-off turunda Juventus'u eleyerek son 16'ya yükselmişti. Galatasaray, son 16 turunda Liverpool'a elenmişti.
GALATASARAY'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Sporting Lizbon karşısında üç oyuncusundan yararlanamayacak. Başakşehir FK maçında kasığından sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina ile antrenmanda sakatlık yaşayan Wilfried Singo kadroda yer almadı.
Maç kadrosunda bulunsa da ağrıları olduğu ifade edilen Abdülkerim Bardakcı'nın da bu maçta süre alması beklenmiyor.
UEFA kadrosunda bulunmayan Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği mücadelede forma giyemeyecek.
Lemina'nın yokluğunda savunmada da görev yapabilen yeni transfer El Chadaille Bitshiabu'nun ilk kez Galatasaray formasını giymesi mümkün olacak. Leipzig'den kiralanan 21 yaşındaki Fransız stoper, 5 Eylül'den itibaren takımla çalışmalara başladı.
LEAO YETİŞTİĞİ KULÜBE KARŞI
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rafael Leao, profesyonel futbol kariyerine başladığı Sporting Lizbon'a karşı sahaya çıkacak. Portekizli futbolcu, 2012'de Sporting Lizbon altyapısında futbola başladı ve 2017-18 sezonunda A takıma yükseldi.
Leao, Lizbon formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 2 gol attıktan sonra 2018 yazında yaklaşık 20 milyon avro bedelle Lille'e transfer oldu.
DENİZ GÜL DE YABANCI DEĞİL
Galatasaray kadrosunda Sporting Lizbon'u yakından tanıyan başka isimler de bulunuyor. Porto'dan transfer edilen Deniz Gül, Lizbon'e karşı daha önce 5 resmi maçta görev yaptı.
Bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Deniz skor katkısı üretemedi.
Geçen sezon ara transfer döneminde Casa Pia'dan kadroya katılan Renato Nhaga ise Sporting Lizbon'a karşı çıktığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
SPORTING GEÇEN SEZON ÇEYREK FİNAL OYNADI
Galatasaray'ın rakibi Sporting Lizbon, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar yükseldi. Portekiz temsilcisi, lig etabında oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 7. sırada doğrudan son 16 turuna kaldı. Sporting Lizbon, bu turda Bodo/Glimt'i eledikten sonra çeyrek finalde Arsenal'e elendi.
Portekiz Ligi'ni 2024-25 sezonunda şampiyon tamamlayan Sporting Lizbon, geçen sezon Avrupa'daki performansının ardından ligini ikinci sırada bitirerek yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katıldı. Yeşil-beyazlı ekip, bu sezon ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sporting Lizbon, söz konusu karşılaşmalarda 14 gol kaydetti. Luis Suarez 4, Flavio Gonçalves 3, Fotis Ioannidis ise 2 golle takımın öne çıkan hücum oyuncuları oldu.
GALATASARAY'IN DEPLASMAN SINAVI
Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı son 15 deplasman maçının yalnızca birini kazanabildi.
Bu süreçteki tek galibiyet, geçen sezon Ajax karşısında alınan 3-0'lık sonuç oldu. Galatasaray diğer 14 deplasman maçında 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.
ASLAN İYİ BAŞLAYAMIYOR
Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasındaki ilk hafta performansı da dikkat çekiyor. Galatasaray, bu aşamada oynadığı son 10 ilk hafta karşılaşmasının yalnızca birini kazanırken 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.
Ayrıca ekip, Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasındaki son 30 maçında 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde etti.
GALATASARAY'IN 114. FARKLI AVRUPA RAKİBİ
Sporting Lizbon karşılaşması Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 341. maçı olacak. Sarı-kırmızılı ekip, 1956-57 sezonunda başlayan Avrupa serüveninde 37 farklı ülkeden 113 takımla karşılaştı. Sporting Lizbon ise Galatasaray'ın UEFA organizasyonlarında karşılaşacağı 114. farklı takım olacak.
Galatasaray, Avrupa kupalarında geride kalan 340 maçta 121 galibiyet, 90 beraberlik ve 129 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda 468 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde 518 gol gördü.
PORTEKİZ TAKIMLARINA KARŞI 9 MAÇTA 3 GALİBİYET
Galatasaray daha önce Portekiz temsilcileriyle 9 Avrupa kupası maçına çıktı. Benfica, Braga ve Porto ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Galatasaray 10 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.
Sarı-kırmızılı takım, Portekiz ekiplerine karşı deplasmanda ise daha başarılı bir tablo ortaya koydu. Dış sahada oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Galatasaray, bu karşılaşmalarda 5 gol attı ve 4 gol yedi. Sporting Lizbon ile oynanacak mücadele, iki takımın resmi maçlardaki ilk karşılaşması olacak.