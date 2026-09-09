CANLI: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon karşısında!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a konuk oluyor. Cimbom, yeni sezonda başarı hedeflediği turnuvadaki zorlu randevudan ayrılmak ve 3 puanla başlamak amacında. Sporting Lizbon - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetiyor. Karşılaşma, TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanıyor.
CANLI TAKİP
Sporting Lizbon - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
SPORTING: Rui Silva, Altimira, Catamo, Vagiannidis, Zalazar, Araujo, Inacio, Guilherme, Quaresma, Doumbia, Suarez
GALATASARAY: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Yunus, Eren, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Batrakov
GOLLER
GOOOLLL! Lucas Torreira doğru zamanda doğru yerde! Temsilcimiz Galatasaray golle başladı maça!
GOOOLLL! Lucas Torreira doğru zamanda doğru yerde! Temsilcimiz Galatasaray golle başladı maça! pic.twitter.com/70qk9SVR7X— TRT Spor (@trtspor) September 9, 2026
Sporting, Geny Catamo'nun attığı golle skora eşitlik getirdi. 1-1
Sporting, Geny Catamo'nun attığı golle skora eşitlik getirdi. 1-1. pic.twitter.com/3lWFY3qCBd— TRT Spor (@trtspor) September 9, 2026
19. SEZONA MERHABA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Başakşehir karşılaşmasının ilk 11'ine göre 2 zorunlu değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 19. sezonuna Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda başladı.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Galatasaray mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz 11'iyle çıktı. Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, El Chadaille Bitshiabu, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Renato Nhaga ve Berat Luş yer aldı.
OSIMHEN VE LEMINA'NIN YERİNE İKİ DEĞİŞİKLİK
Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda 3-2 kazanılan Başakşehir maçının ilk 11'inden 2 oyuncuyu değiştirmek zorunda kaldı. Başakşehir karşılaşmasında kasığından sakatlanan Victor Osimhen ile Mario Lemina, Sporting karşısında forma giyemedi. Buruk, bu iki oyuncunun yerine Eren Elmalı ile Barış Alper Yılmaz'ı ilk 11'de görevlendirdi.
JAKOBS STOPERDE GÖREV YAPTI
Okan Buruk, Sporting karşısında savunmanın merkezinde sürpriz bir tercihe imza attı ve sol bek Ismail Jakobs'u stoperde oynattı. Süper Lig'in 3. haftasındaki Göztepe maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı, Başakşehir karşılaşmasında Lemina'nın sakatlığı sonrası oyuna dahil olmuştu. Tecrübeli teknik adam, Sporting karşısında Abdülkerim'in yanı sıra yeni transfer El Chadaille Bitshiabu'yu da yedekte tutarak Davinson Sanchez'in yanında Jakobs'a görev verdi.
BITSHIABU İLK KEZ KADRODA
Galatasaray'ın yeni transferi El Chadaille Bitshiabu, Sporting karşılaşmasıyla birlikte ilk kez bir resmi maçın kadrosuna dahil edildi. Sarı-kırmızılıların Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Fransız stoper mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
LEAO İLK KEZ ESKİ TAKIMINA RAKİP
Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, altyapısından yetiştiği Sporting'e ilk kez rakip oldu. Yeşil-beyazlı kulüpten 2018 yılında 18 yaşındayken ayrılan Portekizli futbolcu, daha sonra Lille ve Milan formaları giydi ve bu yaz Galatasaray'a transfer oldu.
Leao, Sporting'den ayrılmasının ardından ilk kez Jose Alvalade Stadı'na rakip takım oyuncusu olarak geldi. Yıldız futbolcu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞI KARŞIYA
Galatasaray ile Sporting, tarihlerinde ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya geldi. Avrupa serüvenine 1956-1957 sezonunda başlayan sarı-kırmızılılar, Sporting maçı öncesinde farklı organizasyonlarda 37 ülkeden 113 takımla toplam 340 karşılaşmaya çıktı.
Sporting ise UEFA organizasyonlarında 390 kez sahne aldı. Portekiz temsilcisi, Avrupa kupalarındaki 341. maçına çıkan Galatasaray'ın karşılaştığı 114. farklı takım oldu.
GENÇLİK LİGİ'NDE 2-2'LİK DÜELLO
Sporting ile Galatasaray'ın 19 yaş altı takımları arasında oynanan UEFA Gençlik Ligi karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Cristiano Ronaldo Akademisi'ndeki Aurelio Pereira Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray, Yusuf Sivaslıoğlu'nun 50. ve Arda Tagay'ın 65. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti.
Sarı-kırmızılılarda Cihan Akgün, 74. dakikada kırmızı kart görürken Sporting, 90+4'te Sandro Ferreira ve 90+9'da Diego Coxi'nin golleriyle skoru 2-2'ye getirdi. Rafael Leao'nun Sporting altyapısında forma giyen 17 yaşındaki kardeşi Paulo Simao da karşılaşmada 69 dakika süre aldı.
TORREIRA İLK GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray karşılaşmanın 5. dakikasında Lucas Torreira'nın golüyle zorlu deplasmanda 1-0 öne geçti. Uruguaylı yıldız kariyerinde 34. kez Şampiyonlar Ligi arenasında yer alırken ilk golünü attı.