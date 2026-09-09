Osimhen maçta forma giyemeyecek. GALATASARAY'IN İLK 11'İ Galatasaray mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz 11'iyle çıktı. Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, El Chadaille Bitshiabu, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Renato Nhaga ve Berat Luş yer aldı.

Leao Sporting altyapısında yetişti. OSIMHEN VE LEMINA'NIN YERİNE İKİ DEĞİŞİKLİK Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda 3-2 kazanılan Başakşehir maçının ilk 11'inden 2 oyuncuyu değiştirmek zorunda kaldı. Başakşehir karşılaşmasında kasığından sakatlanan Victor Osimhen ile Mario Lemina, Sporting karşısında forma giyemedi. Buruk, bu iki oyuncunun yerine Eren Elmalı ile Barış Alper Yılmaz'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Deniz Gül, Porto formasıyla Sporting'e rakip oldu. JAKOBS STOPERDE GÖREV YAPTI Okan Buruk, Sporting karşısında savunmanın merkezinde sürpriz bir tercihe imza attı ve sol bek Ismail Jakobs'u stoperde oynattı. Süper Lig'in 3. haftasındaki Göztepe maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı, Başakşehir karşılaşmasında Lemina'nın sakatlığı sonrası oyuna dahil olmuştu. Tecrübeli teknik adam, Sporting karşısında Abdülkerim'in yanı sıra yeni transfer El Chadaille Bitshiabu'yu da yedekte tutarak Davinson Sanchez'in yanında Jakobs'a görev verdi.

BITSHIABU İLK KEZ KADRODA Galatasaray'ın yeni transferi El Chadaille Bitshiabu, Sporting karşılaşmasıyla birlikte ilk kez bir resmi maçın kadrosuna dahil edildi. Sarı-kırmızılıların Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Fransız stoper mücadeleye yedek kulübesinde başladı.