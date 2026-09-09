21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transfer olmadan önce Paris Saint-Germain'in kendisiyle ilgilendiğini doğrularken, sarı-kırmızılı takıma geldiği için herhangi bir pişmanlık yaşamadığını söyledi. Batrakov, bu sezon Süper Lig'de 2 karşılaşmada forma giyerken bunların 1'inde ilk 11'de görev yaptı.

"PSG HABERLERİ SÖYLENTİ DEĞİLDİ"

Paris Saint-Germain'in ilgisinin gerçek olduğunu söyleyen Batrakov, transferin kendi kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı gerçekleşmediğini ifade etti. Rus futbolcu, "PSG haberleri söylenti değildi. Temsilcilerim, PSG'nin temsilcileriyle temas halindeydi. Bu doğru. Bana ilgi duyuyor gibiydiler ama benim kontrolüm dışında nedenlerden dolayı işler yolunda gitmedi. Ancak üzgün değilim. Galatasaray'a geldiğim için inanılmaz mutluyum." dedi.

Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev de PSG'nin yanı sıra Napoli, Como ve Monaco'nun da oyuncusuyla ilgilendiğini söyledi. Kuzmichev, "Herkes PSG'yi zaten duymuştu ama Napoli, Como, Monaco kulüpleri de Batrakov'la ilgilenmişti." ifadelerini kullandı.