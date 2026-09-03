Galatasaray'da Rafael Leao heyecanı: Yıldız futbolcu Başakşehir maçında sahneye çıkıyor!

Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao'nun taraftarlarla buluşmasına çok az bir süre kaldı. Yıldız futbolcunun Galatasaray'ın yarın Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmada kadroda olması bekleniyor.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un Başakşehir maçında Leao'ya son yarım saatte süre vermesi bekleniyor. Portekizli yıldız, Fatih Terim Stadı'nda Galatasaraylı taraftarların huzuruna çıkacak.

Leao'nun Başakşehir maçındaki görüntüsü merak ediliyor. Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Portekizli yıldız kanat oyuncusu ile özel olarak ilgilendiği ve Şampiyonlar Ligi'ndeki maça hazırladığı öğrenildi.

Galatasaray'ın yeni yıldızının Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak Devler Ligi maçında 11'deki yerini alması bekleniyor.

Galatasaray ile 4 yıllık anlaşma yapan Rafael Leao için 38 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Portekizli futbolcu ise her yıl için sarı-kırmızılılardan 10 milyon euro kazanacak. Milan'dan transfer edilen yıldız oyuncu, bu sezon hiçbir resmi maçta forma giymedi.

NELSSON ÜLKESİNE DÖNDÜ

Galatasaray, kadroda düşünmediği Victor Nelsson ile yollarını ayırdı. Danimarkalı stoperin yeni takımı ülkesinin takımlarından Nordsjaelland oldu.

DENİZ GÜL İDMANDA

Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Deniz Gül, takımla ilk antrenmanına çıktı.