Lucas Torreira ayrılığın eşiğinde! Eski takımı Galatasaray'dan istedi
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken Lucas Torreira için sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Fiorentina'nın Uruguaylı orta saha için sarı-kırmızılılarla görüşme halinde olduğu ve Torreira'nın eski takımına dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
Yaz transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Lucas Torreira için sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı orta saha oyuncusuyla Fiorentina'nın ilgilendiği ve İtalyan ekibinin transfer için girişimlerde bulunduğu belirtildi.
FIORENTINA DEVREDE
Lucas Torreira'nın transferi için Fiorentina'nın Galatasaray ile görüşme halinde olduğu öne sürüldü. İtalyan ekibinin, daha önce formasını giyen Uruguaylı orta sahayı yeniden kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
ESKİ TAKIMINA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
2021-2022 sezonunda Fiorentina forması giyen Lucas Torreira'nın Floransa'ya yeniden dönme fikrine sıcak baktığı belirtildi. 30 yaşındaki futbolcunun eski takımına transfer olma ihtimalinin gündemde olduğu ifade edildi.
KİRALIK FORMÜLÜ GÜNDEMDE
Lucas Torreira'nın olası Fiorentina transferinde kiralama formülünün değerlendirildiği belirtildi. Transferin kiralık ve satın alma opsiyonlu bir anlaşmayla gerçekleşebileceği öne sürüldü.
GALATASARAY'DA 178 MAÇA ÇIKTI
Lucas Torreira, 2022 yılında Arsenal'dan Galatasaray'a transfer oldu. Uruguaylı orta saha, sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar 178 karşılaşmada görev aldı ve toplam 14 bin 221 dakika sahada kaldı. Torreira bu maçlarda 11 gol atarken 17 asist yaptı.
6 KUPA KAZANDI
Lucas Torreira, Galatasaray formasıyla 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. 30 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.