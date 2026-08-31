CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan teklifi! Aradaki fark 2 milyon euro

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Göztepe'nin 23 yaşındaki futbolcusu Arda Okan Kurtulan için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncu için 6 milyon euro bonservis teklif ederken Göztepe'nin talebi 8 milyon euro oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan teklifi! Aradaki fark 2 milyon euro

Galatasaray, Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan'ı gündemine aldı.

Sarı-kırmızılı yönetim, 23 yaşındaki futbolcunun transfer şartları hakkında İzmir temsilcisiyle temas kurdu.

Arda Okan Kurtulan, Galatasaray'ın gündemine geldi.Arda Okan Kurtulan, Galatasaray'ın gündemine geldi.
GALATASARAY'DAN 6 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Galatasaray'ın Arda Okan Kurtulan için Göztepe'ye 6 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların genç oyuncuyu kadrosuna katmak için yaptığı teklif, transfer görüşmelerinin başlamasını sağladı.

Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan teklifi! Aradaki fark 2 milyon euro-3
GÖZTEPE 8 MİLYON EURO İSTİYOR

Göztepe'nin ise Arda Okan Kurtulan'ın transferi için 8 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

İki kulübün bonservis bedeli konusunda 2 milyon euroluk farkı bulunuyor.

Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan teklifi! Aradaki fark 2 milyon euro-4
SÖZLEŞMESİ 2029'DA SONA ERİYOR

Piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Arda Okan Kurtulan'ın Göztepe ile sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

Oyuncunun uzun süreli sözleşmesinin bulunması, İzmir ekibinin bonservis beklentisinde belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan teklifi! Aradaki fark 2 milyon euro-6 Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan teklifi! Aradaki fark 2 milyon euro-7 Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan teklifi! Aradaki fark 2 milyon euro-8

Galatasaray'da ayrılık! Daha yeni imzalamıştı
SONRAKİ HABER

Galatasaray'da ayrılık! Daha yeni imzalamıştı
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Galatasaray

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler