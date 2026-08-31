Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan teklifi! Aradaki fark 2 milyon euro



SÖZLEŞMESİ 2029'DA SONA ERİYOR

Piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Arda Okan Kurtulan'ın Göztepe ile sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

Oyuncunun uzun süreli sözleşmesinin bulunması, İzmir ekibinin bonservis beklentisinde belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

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