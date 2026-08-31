Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan teklifi! Aradaki fark 2 milyon euro
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Göztepe'nin 23 yaşındaki futbolcusu Arda Okan Kurtulan için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncu için 6 milyon euro bonservis teklif ederken Göztepe'nin talebi 8 milyon euro oldu.
Galatasaray, Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan'ı gündemine aldı.
Sarı-kırmızılı yönetim, 23 yaşındaki futbolcunun transfer şartları hakkında İzmir temsilcisiyle temas kurdu.
GALATASARAY'DAN 6 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Galatasaray'ın Arda Okan Kurtulan için Göztepe'ye 6 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların genç oyuncuyu kadrosuna katmak için yaptığı teklif, transfer görüşmelerinin başlamasını sağladı.
GÖZTEPE 8 MİLYON EURO İSTİYOR
Göztepe'nin ise Arda Okan Kurtulan'ın transferi için 8 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
İki kulübün bonservis bedeli konusunda 2 milyon euroluk farkı bulunuyor.
SÖZLEŞMESİ 2029'DA SONA ERİYOR
Piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Arda Okan Kurtulan'ın Göztepe ile sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.
Oyuncunun uzun süreli sözleşmesinin bulunması, İzmir ekibinin bonservis beklentisinde belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.