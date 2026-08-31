Beşiktaş'tan Galatasaray'a Rios çalımı! Portekizliler duyurdu

Siyah-beyazlıların, Benfica forması giyen Richard Rios'u kadrosuna katmak için harekete geçtiği ve oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planladığı aktarıldı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, siyah-beyazlıların Kolombiyalı futbolcuyla ilgilendiğini duyururken Portekiz basınından A Bola da Beşiktaş'ın Rios girişimini doğruladı. Siyah-beyazlı yönetimin transferi kiralama formülü üzerinden gerçekleştirmek istediği ve anlaşmaya zorunlu satın alma maddesi eklenmesini planladığı belirtildi.

Ernest Poku ve Fabio Miretti takviyelerinin ardından orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Richard Rios'u transfer listesine dahil etti.

Benfica, Beşiktaş'ın Rios teklifine sıcak bakıyor.

BENFICA'NIN TALEBİ BELLİ OLDU

Benfica'nın Rios'u zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmayla göndermeye sıcak baktığı ifade edildi.

Portekiz ekibinin bu formül kapsamında 3 milyon euro kiralama bedeli talep ettiği aktarılırken, zorunlu satın alma bedelinin ise henüz netleşmediği kaydedildi.