Beşiktaş'tan Galatasaray'a Rios çalımı! Portekizliler duyurdu
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Benfica'nın Kolombiyalı oyuncusu Richard Rios'u gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak isterken Galatasaray'ın da Rios için Benfica ile temas kurduğu belirtildi. Portekiz basınına göre Benfica, Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor.
Beşiktaş, orta saha transferinde Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlıların, Benfica forması giyen Richard Rios'u kadrosuna katmak için harekete geçtiği ve oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planladığı aktarıldı.
BEŞİKTAŞ RIOS İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Ernest Poku ve Fabio Miretti takviyelerinin ardından orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Richard Rios'u transfer listesine dahil etti.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, siyah-beyazlıların Kolombiyalı futbolcuyla ilgilendiğini duyururken Portekiz basınından A Bola da Beşiktaş'ın Rios girişimini doğruladı.
Siyah-beyazlı yönetimin transferi kiralama formülü üzerinden gerçekleştirmek istediği ve anlaşmaya zorunlu satın alma maddesi eklenmesini planladığı belirtildi.
BENFICA'NIN TALEBİ BELLİ OLDU
Benfica'nın Rios'u zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmayla göndermeye sıcak baktığı ifade edildi.
Portekiz ekibinin bu formül kapsamında 3 milyon euro kiralama bedeli talep ettiği aktarılırken, zorunlu satın alma bedelinin ise henüz netleşmediği kaydedildi.
GALATASARAY DA TRANSFER İÇİN DEVREDE
Richard Rios transferinde Beşiktaş'ın karşısına Galatasaray çıktı.
Portekiz basınından Record'un haberine göre sarı-kırmızılı ekip de Kolombiyalı orta saha oyuncusu için Benfica ile temas kurdu.
Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde oyuncu için resmi teklif sunabileceği belirtildi.