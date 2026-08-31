Fiorentina, Lucas Torreira'yı eski takımı Galatasaray'dan istedi

Lucas Torreira daha önce Fiorentina formasını giymişti

GALATASARAY'DA 178 MAÇA ÇIKTI

Lucas Torreira, 2022 yılında Arsenal'dan Galatasaray'a transfer oldu. Uruguaylı orta saha, sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar 178 karşılaşmada görev aldı ve toplam 14 bin 221 dakika sahada kaldı. Torreira bu maçlarda 11 gol atarken 17 asist yaptı.

6 KUPA KAZANDI

Lucas Torreira, Galatasaray formasıyla 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. 30 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.