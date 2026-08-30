Yaz transfer döneminin son günlerinde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattına bir takviye daha yapmak istiyor. Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov'un ardından Rafael Leao'yu da kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu kez Victor Osimhen'e alternatif olabilecek bir santrfor için harekete geçti. Galatasaray'ın gündemine Sion forması giyen 20 yaşındaki Winsley Boteli geldi.

Winsley Boteli Galatasaray'ın gündeminde LEAO TRANSFERİYLE BÜYÜK SES GETİRDİ Galatasaray, Milan forması giyen Rafael Leao'yu transfer ederek hücum hattını güçlendirdi. Portekizli yıldızın ardından çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, transfer döneminin kalan bölümünde kadroya yeni takviyeler yapmak istiyor.