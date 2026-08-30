Galatasaray'dan 10+4 için sürpriz hamle! Transferde hedef Winsley Boteli
Rafael Leao transferinin ardından çalışmalarını sürdüren Galatasaray, forvet hattı için Sion forması giyen 20 yaşındaki Winsley Boteli'yi gündemine aldı. Genç santrfor bu sezon çıktığı 10 maçta 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Yaz transfer döneminin son günlerinde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattına bir takviye daha yapmak istiyor.
Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov'un ardından Rafael Leao'yu da kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu kez Victor Osimhen'e alternatif olabilecek bir santrfor için harekete geçti. Galatasaray'ın gündemine Sion forması giyen 20 yaşındaki Winsley Boteli geldi.
LEAO TRANSFERİYLE BÜYÜK SES GETİRDİ
Galatasaray, Milan forması giyen Rafael Leao'yu transfer ederek hücum hattını güçlendirdi. Portekizli yıldızın ardından çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, transfer döneminin kalan bölümünde kadroya yeni takviyeler yapmak istiyor.
OKAN BURUK: TAKVİYE YAPMAK İSTİYORUZ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe karşılaşmasının ardından transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yabancı oyuncu kuralının kadro planlamasını zorlaştırdığını belirten Buruk, mevcut durumda yalnızca U23 statüsünde bir yabancı oyuncu için yerleri bulunduğunu söyledi. Bu profile uyan kaliteli oyuncuların maliyetlerinin yüksek olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, isim ve mevki vermeden transfer döneminin kalan günlerinde takıma takviye yapmak istediklerini ifade etti.
ÖNCELİKLERDEN BİRİ FORVET
Galatasaray'da transfer döneminin son bölümündeki önceliklerden biri santrfor bölgesi oldu. Victor Osimhen'e alternatif olabilecek bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılıların adı daha önce Deniz Gül ile anılırken forvet listesine yeni bir isim daha eklendi.
WINSLEY BOTELI İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Galatasaray'ın Sion forması giyen 20 yaşındaki santrfor Winsley Boteli için girişimlere başladığı belirtildi. Sarı-kırmızılılar, genç golcüyü hücum rotasyonuna yapılabilecek takviyeler arasında değerlendiriyor.
GEÇEN SEZON 11 GOL ATTI
Winsley Boteli, geçtiğimiz sezon Sion'da kiralık olarak forma giydi. 20 yaşındaki futbolcu, çıktığı 38 karşılaşmada 11 gol atarken 1 asist yaptı.
BU SEZON 10 MAÇTA 9 GOL
Sion, sezon başında Winsley Boteli'nin bonservisini aldı. Genç santrfor yeni sezona etkili bir başlangıç yaparak çıktığı 10 karşılaşmada 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Boteli böylece 10 maçta toplam 11 gole doğrudan katkı sağladı.
SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR
Winsley Boteli'nin Sion ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. 20 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.