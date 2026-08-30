Eski Fenerbahçeli Galatasaray'a doğru! Yusuf Akçiçek ile prensipte anlaşıldı
Savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Al Hilal forması giyen eski Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek için görüşmelerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki milli stoperin transferinde önemli mesafe katettiği ve görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtildi.
Yeni sezonda hem Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, savunma hattına takviye yapmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar, Al Hilal forması giyen 20 yaşındaki milli stoper Yusuf Akçiçek'i transfer gündeminin ilk sırasına aldı. Galatasaray yönetimi, genç savunmacının transferi için yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe katetti.
GÖRÜŞMELER HIZLANDI
A Spor'un haberine göre Galatasaray, Yusuf Akçiçek transferi için temaslarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar genç futbolcuyla anlaşma sağlarken Al Hilal ile yapılan görüşmelerde son aşamaya geldi. Suudi Arabistan temsilcisi, savunma hattına takviye yapmadan Yusuf Akçiçek'in ayrılığına izin vermek istemiyor.
Galatasaray, savunmaya genç, yerli ve uzun vadede kadroya değer katabilecek bir oyuncu eklemeyi hedeflerken Yusuf Akçiçek bu doğrultuda öne çıkan isim oldu.
1,93 METRELİK SOL AYAKLI STOPER
1,93 metre boyundaki Yusuf Akçiçek, sol ayağını kullanan bir stoper olarak görev yapıyor. 20 yaşındaki savunmacı, stoper bölgesindeki performansının yanı sıra savunmadan oyun kurulumuna verdiği katkıyla da dikkat çekiyor.
AİLESİ TRİBÜNDEYDİ
Yusuf Akçiçek'in ailesi, Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti. Genç oyuncunun transferinin tamamlanmaya yakın olduğu süreçte ailesinin RAMS Park'ta yer alması da dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.
GALATASARAY ALTYAPISINDAN FENERBAHÇE'YE
25 Ocak 2006 doğumlu Yusuf Akçiçek, futbol eğitimine Galatasaray altyapısında başladıktan sonra Fenerbahçe altyapısına geçti. 2016-2019 yılları arasında Galatasaray altyapısında yer alan genç savunmacı, 2019'dan itibaren Fenerbahçe altyapısında forma giydi.
Sarı-lacivertli kulüpte gösterdiği gelişimin ardından A takıma kadar yükselen Yusuf Akçiçek, fizik gücü ve sol ayağını etkili kullanmasıyla dikkat çekti.
AL HILAL 22 MİLYON EURO ÖDEDİ
Al Hilal, 2025-2026 sezonunun başında Yusuf Akçiçek'i Fenerbahçe'den 22 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
20 yaşındaki stoperin Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Yusuf Akçiçek'in güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.
BU SEZON 107 DAKİKA OYNADI
Milli futbolcu bu sezon Al Hilal formasıyla 2 karşılaşmada görev aldı. Yusuf Akçiçek, söz konusu maçlarda toplam 107 dakika sahada kaldı.