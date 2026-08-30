Eski Fenerbahçeli Galatasaray'a doğru! Yusuf Akçiçek ile prensipte anlaşıldı

Yeni sezonda hem Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, savunma hattına takviye yapmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Al Hilal forması giyen 20 yaşındaki milli stoper Yusuf Akçiçek'i transfer gündeminin ilk sırasına aldı. Galatasaray yönetimi, genç savunmacının transferi için yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe katetti.

Yusuf Akçiçek Al-Hilal'de oynuyor GÖRÜŞMELER HIZLANDI A Spor'un haberine göre Galatasaray, Yusuf Akçiçek transferi için temaslarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar genç futbolcuyla anlaşma sağlarken Al Hilal ile yapılan görüşmelerde son aşamaya geldi. Suudi Arabistan temsilcisi, savunma hattına takviye yapmadan Yusuf Akçiçek'in ayrılığına izin vermek istemiyor. Galatasaray, savunmaya genç, yerli ve uzun vadede kadroya değer katabilecek bir oyuncu eklemeyi hedeflerken Yusuf Akçiçek bu doğrultuda öne çıkan isim oldu.