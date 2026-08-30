Galatasaray Rafael Leao’nun maliyetini açıkladı

Galatasaray, Milan'ın Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao'nun maliyetini açıkladı.

Sarı kırmızılı yönetim, Portekizli oyuncunun bonservisi için İtalyan temsilcisine 38 milyon avro ödeme yapılacağını bildirdi.

Anlaşma kapsamında Milan'a, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek kardan yüzde 20 oranında pay verileceği kaydedildi.

Transferin oyuncu cephesindeki ekonomik boyutu netleşti. Galatasaray, Rafael Leao ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olacak şekilde 4 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız futbolcuya her sezon için net 10 milyon avro garanti ücret ödeneceği aktarıldı.

Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceiçao Leao'nun transferi konusunda, oyuncunun kulübü AC Milan S.p.A. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 38.000.000 Euro tutarında sabit transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın %20'lik bölümü AC Milan S.p.A.'ya ödenecektir.

."Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için net 10.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir