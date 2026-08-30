Galatasaray Deniz Gül transferini bitiriyor! İstanbul'a gelecek

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvet transferi için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Deniz Gül Porto'nun kadrosunda yer alıyor

PORTO İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Deniz Gül transferi için Porto ile prensip anlaşmasına vardı. Aslan'ın milli forveti kadrosuna katmak için yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kaydedildi.