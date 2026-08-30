Galatasaray Deniz Gül transferini bitiriyor! İstanbul'a gelecek
Forvet hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Porto forması giyen Deniz Gül transferinde önemli mesafe kat etti. Sarı-kırmızılıların milli futbolcu için Portekiz ekibiyle prensip anlaşmasına vardığı ve belirtildi. Genç golcü sağlık kontrollerinden geçmek üzere Porto'dan Türkiye'ye uçacak.
Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvet transferi için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
PORTO İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Deniz Gül transferi için Porto ile prensip anlaşmasına vardı. Aslan'ın milli forveti kadrosuna katmak için yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kaydedildi.
SAĞLIK KONTROLÜ PLANLANIYOR
Deniz Gül'ün kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçmek üzere seyahat etmesi için izin bekleniyor. Gerekli iznin çıkmasının ardından milli futbolcunun transfer süreci resmiyete kavuşturulacak.
ÖNCELİĞİ GALATASARAY'DI
Deniz Gül'ün transfer sürecindeki öncelikli tercihinin Galatasaray olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılılar ile Porto arasındaki prensip anlaşmasının ardından gözler transferin tamamlanmasına çevrildi.