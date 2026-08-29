Fenerbahçe'de bir fesih daha! Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı

Transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Sofyan Amrabat'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Real Betis Sofyan Amrabat için bonservisini alma konusunda hamle yapmadı

BONSERVİS BEKLENTİSİ KARŞILIK BULMADI

Fenerbahçe geçen sezon Real Betis'e kiraladığı Faslı futbolcunun İspanyol ekibine satışı konusunda beklenti içerisindeydi. Ancak yeşil-beyazlı ekip bu yönde bir talepte bulunmayınca bonservis beklentisi de boşa çıktı.