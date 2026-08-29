Fenerbahçe'de bir fesih daha! Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı
Transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Sofyan Amrabat'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Sofyan Amrabat'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
BONSERVİS BEKLENTİSİ KARŞILIK BULMADI
Fenerbahçe geçen sezon Real Betis'e kiraladığı Faslı futbolcunun İspanyol ekibine satışı konusunda beklenti içerisindeydi. Ancak yeşil-beyazlı ekip bu yönde bir talepte bulunmayınca bonservis beklentisi de boşa çıktı.
FENERBAHÇE'DE 45 MAÇA ÇIKTI
Fiorentina'dan 2024-2025 sezonunda 2 milyon euro bedelle kiralanan Sofyan Amrabat'ın bonservisi, 2025-2026 sezonunda 12 milyon euro karşılığında alındı.
Fenerbahçe formasıyla 45 karşılaşmaya çıkan Faslı orta saha, bu maçlarda 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Sofyan Amrabat'ın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.