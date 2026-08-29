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Fenerbahçe'de bir fesih daha! Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı

Transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Sofyan Amrabat'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe'de bir fesih daha! Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı

Transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Sofyan Amrabat'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Real Betis Sofyan Amrabat için bonservisini alma konusunda hamle yapmadıReal Betis Sofyan Amrabat için bonservisini alma konusunda hamle yapmadı

BONSERVİS BEKLENTİSİ KARŞILIK BULMADI

Fenerbahçe geçen sezon Real Betis'e kiraladığı Faslı futbolcunun İspanyol ekibine satışı konusunda beklenti içerisindeydi. Ancak yeşil-beyazlı ekip bu yönde bir talepte bulunmayınca bonservis beklentisi de boşa çıktı.

Sofyan Amrabat Fas Milli Takımı'nda forma giyiyorSofyan Amrabat Fas Milli Takımı'nda forma giyiyor

FENERBAHÇE'DE 45 MAÇA ÇIKTI

Fiorentina'dan 2024-2025 sezonunda 2 milyon euro bedelle kiralanan Sofyan Amrabat'ın bonservisi, 2025-2026 sezonunda 12 milyon euro karşılığında alındı.

Fenerbahçe formasıyla 45 karşılaşmaya çıkan Faslı orta saha, bu maçlarda 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Sofyan Amrabat'ın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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