Galatasaray yöneticisi Bahçetepe İzmir'de kaza geçirdi

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan Bahçetepe, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Çarpmanın tesiriyle bacağından yaralanan Bahçetepe için bölgeye sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ İFADE VERDİ

Kaza sonrası bölgede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, olaya karışan otomobil sürücüsü A.Ç'yi polis merkezine götürdü.

Sürücünün polis merkezinde ifadesine başvurulduğu belirtildi. Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alaçatı'da aracından indiği sırada A.Ç. yönetimindeki 35 DB 2022 plakalı otomobilin çarptığı Bahçetepe'nin bacağında kırık meydana geldi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan olayın ardından Galatasaray Spor Kulübü resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, dün akşam oynadığımız Göztepe maçı sonrası gittiği İzmir'de yaya haldeyken bir aracın çarpması sonucu yaralanmıştır. Bora Bahçetepe'nin tedavisi 9 Eylül Üniversitesi Hastanesinde devam etmekte olup, durumu stabildir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.