Galatasaray yöneticisi Bahçetepe İzmir'de kaza geçirdi
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, İzmir Alaçatı'da saat 05.00 sıralarında aracından indiği esnada A.Ç. idaresindeki otomobilin çarpmasıyla hastanelik oldu. Bacağında kırık oluşan Bahçetepe'nin tedavisi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı maçın ardından İzmir'de kalan sarı kırmızılı yönetici Bora Bahçetepe, sabaha karşı Alaçatı'da talihsiz trafik kazası geçirdi.
BACAĞI KIRILDI
Kaza, saat 05.00 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi.
Otomobilinden inen Bahçetepe'ye, A.Ç'nin kullandığı 35 DB 2022 plakalı araç çarptı.
Çarpmanın tesiriyle bacağından yaralanan Bahçetepe için bölgeye sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan Bahçetepe, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Bacağında kırık tespit edilen Bahçetepe'nin bilincinin açık olduğu, tedavisinin serviste sürdüğü öğrenildi.
SÜRÜCÜ İFADE VERDİ
Kaza sonrası bölgede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, olaya karışan otomobil sürücüsü A.Ç'yi polis merkezine götürdü.
Sürücünün polis merkezinde ifadesine başvurulduğu belirtildi. Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Yaşanan olayın ardından Galatasaray Spor Kulübü resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, dün akşam oynadığımız Göztepe maçı sonrası gittiği İzmir'de yaya haldeyken bir aracın çarpması sonucu yaralanmıştır. Bora Bahçetepe'nin tedavisi 9 Eylül Üniversitesi Hastanesinde devam etmekte olup, durumu stabildir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.