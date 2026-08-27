Galatasaray'a Rafael Leao şoku! Tercihi Aston Villa
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Rafael Leao için Aston Villa devreye girdi. Portekizli yıldızın İngiliz ekibinin teklifine sıcak baktığı belirtilirken sarı-kırmızılıların Milan ile 45 milyon euro + bonuslar üzerinden anlaşma sağladığı ve oyuncunun kararını beklediği ifade edilmişti ancak planlar altüst oldu.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao için Aston Villa da devreye girdi. 27 yaşındaki futbolcunun Aston Villa'nın teklifine sıcak baktığı belirtilirken Galatasaray'ın da transfer için hem Milan hem de oyuncu cephesinde önemli bir teklif sunduğu ifade edildi.
ASTON VILLA'DAN 8 MİLYON EUROLUK KİRALAMA TEKLİFİ
Aston Villa'nın Rafael Leao için Milan'a 8 milyon euroluk kiralama teklifi sunduğu belirtildi. Anlaşmada zorunlu satın alma maddesinin de bulunduğu ve İngiliz ekibinin Leao transferi için toplam maliyetinin 50 milyon euroya yaklaşacağı ifade edildi.
LEAO'YA 7 MİLYON EURO
Aston Villa'nın Rafael Leao için yıllık 7 milyon euroluk teklif sunduğu belirtildi. İngiliz ekibinin Portekizli futbolcuyu kadrosuna katmak için oyuncu cephesindeki görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.
GALATASARAY'DAN 10+2 MİLYON EURO
Galatasaray'ın Rafael Leao transferi için Milan ile 45 milyon euro ve ek ödemeler üzerinden anlaşma sağladığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcuya ise yıllık 10 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro bonus teklif ettiği ifade edildi. Leao'nun Galatasaray'dan yıllık 12 milyon euro garanti ücret ve 3 milyon euro bonus talep ettiği belirtildi.
GALATASARAY MİLAN İLE ANLAŞTI
Rafael Leao transferine ilişkin bir diğer gelişmede ise Galatasaray'ın Milan ile 45 milyon euro ve ek ödemeler üzerinden anlaşma sağladığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların bu aşamada Rafael Leao'nun vereceği kararı beklediği ifade edildi. Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin de Portekizli yıldızı İngiliz ekibine transfer olmaya ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
KARAR LEAO'NUN
Galatasaray'ın Milan cephesindeki görüşmelerde önemli mesafe aldığı belirtilirken Aston Villa'nın da oyuncu tarafındaki girişimleri devam ediyor. Rafael Leao'nun vereceği karar transferin yönünü belirleyecek.
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rafael Leao transferine ilişkin soruya verdiği yanıtta kadro için birçok oyuncunun değerlendirildiğini söyledi. Buruk, başkan ve yönetim kurulunun en kısa zamanda gereken adımları atacağını ifade etti.