Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao için Aston Villa da devreye girdi. 27 yaşındaki futbolcunun Aston Villa'nın teklifine sıcak baktığı belirtilirken Galatasaray'ın da transfer için hem Milan hem de oyuncu cephesinde önemli bir teklif sunduğu ifade edildi.

ASTON VILLA'DAN 8 MİLYON EUROLUK KİRALAMA TEKLİFİ

Aston Villa'nın Rafael Leao için Milan'a 8 milyon euroluk kiralama teklifi sunduğu belirtildi. Anlaşmada zorunlu satın alma maddesinin de bulunduğu ve İngiliz ekibinin Leao transferi için toplam maliyetinin 50 milyon euroya yaklaşacağı ifade edildi.