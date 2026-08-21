Galatasaray'a Ismaila Sarr transferinde kötü haber!



16 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Crystal Palace, Ismaila Sarr'ı 2024 yazında Marsilya'dan yaklaşık 12,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer etti. Bu rakam dönemin kuruyla yaklaşık 16 milyon euroya karşılık geldi.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Sarr'ın Crystal Palace ile 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.

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