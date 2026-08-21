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Galatasaray'a Ismaila Sarr transferinde kötü haber!

Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Ismaila Sarr için net konuştu. Senegalli futbolcunun takım için önemli olduğunu belirten Sage, Sarr'ı kadroda tutacaklarını açıkladı.

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Galatasaray'a Ismaila Sarr transferinde kötü haber!

Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Ismaila Sarr'ın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fransız teknik adam, Senegalli futbolcunun Crystal Palace için önemli bir oyuncu olduğunu belirterek takımda kalacağını söyledi.

Ismaila Sarr Galatasaray'ın gündeminde.Ismaila Sarr Galatasaray'ın gündeminde.
SAGE: "KADROMUZDA TUTACAĞIZ"

Ismaila Sarr'ın durumuyla ilgili konuşan Pierre Sage, "Onu kadromuzda tutacağız. Sarr, kulüp ve bizim için gerçekten çok önemli bir oyuncu. Bu hafta sonu Everton maçında oynayabilecek" ifadelerini kullandı.

Sage'in açıklaması, Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Sarr için Crystal Palace'ın oyuncuyu bırakma konusunda istekli olmadığını ortaya koydu. Sarr'ın İngiliz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Palace, Ismaila Sarr'ı bırakmak istemiyor.Palace, Ismaila Sarr'ı bırakmak istemiyor.
YILIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Geçen sezon Crystal Palace'ın en skorer oyuncusu olan Sarr, taraftarların oyları sonucunda kulübün yılın oyuncusu ödülüne de layık görüldü.

Hücum hattında önemli bir rol üstlenen futbolcu, sezon boyunca takımının skor üretiminde öne çıkan isimlerden biri oldu.

Galatasaray'a Ismaila Sarr transferinde kötü haber!-4
16 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Crystal Palace, Ismaila Sarr'ı 2024 yazında Marsilya'dan yaklaşık 12,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer etti. Bu rakam dönemin kuruyla yaklaşık 16 milyon euroya karşılık geldi.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Sarr'ın Crystal Palace ile 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.

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