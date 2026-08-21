Galatasaray ve Ajax'tan Noa Lang'ı yıkan transfer kararı!
Galatasaray'ın yeniden gündemine gelen Noa Lang için transfer yarışında önemli bir gelişme yaşandı. Ajax, Hollandalı futbolcunun transferiyle ilgilenen kulüpler arasından çekilirken, Atalanta oyuncu için en somut seçenek olarak öne çıktı. Galatasaray'ın da Noa Lang'ı transferde son seçenek olarak beklettiği öğrenildi.
Napoli forması giyen Noa Lang'ın geleceğiyle ilgili transfer hareketliliği sürüyor.
Galatasaray'ın yeniden gündemine aldığı 27 yaşındaki futbolcu için Hollanda'dan dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre Ajax, Noa Lang transferinden çekilme kararı aldı.
AJAX YARIŞTAN ÇEKİLDİ
Noa Lang ile ilgilenen kulüpler arasında yer alan Ajax'ın transfer yarışından çekilmesiyle birlikte futbolcunun önündeki seçenekler de değişti.
Galatasaray ise Hollandalı oyuncuyla ilgilenmesine rağmen transfer çalışmalarında farklı isimleri de değerlendirmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların şu aşamada Noa Lang transferi için net bir girişimde bulunmadığı belirtildi.
ATALANTA İLGİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Noa Lang için şu anda en somut seçeneğin İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta olduğu ifade edildi.
İtalyan kulübünün Hollandalı futbolcuyu gündeminde tutmaya devam ettiği ve transfer ihtimalinin diğer seçeneklere kıyasla daha güçlü olduğu kaydedildi.
Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen Noa Lang'ın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.