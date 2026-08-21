Galatasaray ve Ajax'tan Noa Lang'ı yıkan transfer kararı!

Galatasaray'ın yeniden gündemine aldığı 27 yaşındaki futbolcu için Hollanda'dan dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılıların şu aşamada Noa Lang transferi için net bir girişimde bulunmadığı belirtildi.

Galatasaray ise Hollandalı oyuncuyla ilgilenmesine rağmen transfer çalışmalarında farklı isimleri de değerlendirmeye devam ediyor.

Noa Lang ile ilgilenen kulüpler arasında yer alan Ajax'ın transfer yarışından çekilmesiyle birlikte futbolcunun önündeki seçenekler de değişti.

Galatasaray Noa Lang'ı transferde son seçenek olarak görüyor.

ATALANTA İLGİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Noa Lang için şu anda en somut seçeneğin İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta olduğu ifade edildi.

İtalyan kulübünün Hollandalı futbolcuyu gündeminde tutmaya devam ettiği ve transfer ihtimalinin diğer seçeneklere kıyasla daha güçlü olduğu kaydedildi.