Galatasaray'ın Erzurumspor maçı kadrosu açıklandı! Batrakov listede yok
Süper Lig'in 2'inci haftasında Erzurumspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, zorlu randevunun kadrosunu açıkladı. Listede yeni transfer Aleksey Batrakov yer almadı.
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Galatasaray, 2026-2027 sezonunun 2'inci maçında Erzurumspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Çorum FK karşısında aldığı 2-2'lik beraberlik sonrası 1 puanla lige merhaba diyen Cimbom, rakibini yenerek İstanbul'a galibiyetle dönmek amacında.
Sarı-kırmızılı ekibin kadrosu açıklandı. Listede şu isimler yer alıyor: Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Janka Yılmaz, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.
Burak Zihni Takvim.com.tr Galatasaray