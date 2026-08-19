Galatasaray'dan Osimhen için gelen tarihi teklife ret!



AL-HİLAL'DEN 150 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Al-Hilal, Victor Osimhen'in transferi için Galatasaray'a 150 milyon euroluk teklif sundu. Suudi Arabistan temsilcisinin başkanı Prens Nawaf bin Saad'ın ilk aşamada sarı-kırmızılı yönetime sözlü olarak 130 milyon euro önerdiği, görüşmelerin resmiyete dökülmesi durumunda ise İstanbul'a bizzat gelmeye hazır olduğunu ilettiği belirtildi.

Galatasaray'ın Osimhen'i satmayı düşünmediğini bildirmesinin ardından Al-Hilal teklifini 150 milyon euro seviyesine yükseltti. Suudi kulübü, transferi gerçekleştirmek için Nijeryalı futbolcuya da yıllık 50 milyon euro civarında bir maaş önerdi.