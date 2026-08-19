Galatasaray'dan Osimhen için gelen tarihi teklife ret!
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal devreye girdi. Suudi kulübü, sarı-kırmızılılara 150 milyon euroluk teklif sunarken Osimhen'e de yıllık 50 milyon euro önerdi. Galatasaray yönetimi ise astronomik rakama rağmen Nijeryalı futbolcuyu satmama kararı aldı.
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da takımın önemli isimlerine gelen teklifleri değerlendiriyor.
Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen için son olarak Suudi Arabistan'dan Al-Hilal harekete geçti.
ARSENAL TEMASLARINDA OYUNCULAR KONUŞULDU
Galatasaray, yaz transfer döneminde İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal ile bazı oyuncular konusunda temas kurmuştu.
Sarı-kırmızılıların Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli'yi gündemine aldığı süreçte İngiliz ekibinin ise Victor Osimhen ile ilgilendiği belirtilmişti.
İki kulüp arasındaki görüşmelerde Osimhen konusunda somut bir adım atılmadığı ve temasların belirli oyuncularla sınırlı kaldığı aktarıldı.
Arsenal cephesindeki gelişmelerin ardından Nijeryalı golcü için bu kez Suudi Arabistan'dan resmi bir girişim geldi.
AL-HİLAL'DEN 150 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Al-Hilal, Victor Osimhen'in transferi için Galatasaray'a 150 milyon euroluk teklif sundu. Suudi Arabistan temsilcisinin başkanı Prens Nawaf bin Saad'ın ilk aşamada sarı-kırmızılı yönetime sözlü olarak 130 milyon euro önerdiği, görüşmelerin resmiyete dökülmesi durumunda ise İstanbul'a bizzat gelmeye hazır olduğunu ilettiği belirtildi.
Galatasaray'ın Osimhen'i satmayı düşünmediğini bildirmesinin ardından Al-Hilal teklifini 150 milyon euro seviyesine yükseltti. Suudi kulübü, transferi gerçekleştirmek için Nijeryalı futbolcuya da yıllık 50 milyon euro civarında bir maaş önerdi.
GALATASARAY KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ
Sarı-kırmızılı yönetim, Al-Hilal'in teklif ettiği astronomik bonomusa rağmen Osimhen'i takımda tutma kararından vazgeçmedi.
Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin 150 milyon euroluk teklifi kesin bir dille geri çevirdiği ve futbolcunun yeni sezonda Galatasaray forması giymeye devam etmesini istediği aktarıldı.
Osimhen cephesinde de Galatasaray'dan ayrılma yönünde bir talep bulunmadığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu ve yalnızca yeni sezona odaklandığını ifade eden yıldız futbolcu, para konusunun kendisi açısından öncelik olmadığını yeniden vurguladı.