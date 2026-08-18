Lucas Torreira kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

Di Marzio'nun haberine göre Lucas Torreira'nın Fiorentina'ya dönüş isteği oyuncunun temsilcisi tarafından İtalyan kulübüne iletildi. Uruguaylı futbolcunun menajeri Pablo Bentancur, Torreira'nın yeniden Fiorentina forması giyme isteğini Fiorentina Sportif Direktörü Fabio Paratici'ye bildirdi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Lucas Torreira'nın geleceğiyle ilgili İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Uruguaylı orta saha, daha önce formasını giydiği Fiorentina'ya yeniden dönmek istiyor.

Torreira için Fiorentina kapısı tamamen kapanmış değil. Di Marzio'ya göre İtalyan kulübünün orta saha rotasyonunda ayrılıklar yaşanması halinde Uruguaylı futbolcu yeniden gündeme gelebilir. Bu durumda Torreira transferi Fiorentina açısından ilerleyen dönemde değerlendirilebilecek seçeneklerden biri olabilir.

Torreira cephesinden gelen mesaja rağmen Fiorentina'nın şu aşamada orta saha transferine ihtiyaç duymadığı belirtiliyor. İtalyan ekibinin mevcut kadrosunda bu bölgede yeterli sayıda oyuncu bulunması nedeniyle Torreira transferi şu anda aktif gündemde yer almıyor.

Lucas Torreira Galatasaray'da 5. sezonuna başladı

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Lucas Torreira'nın Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Bu nedenle olası bir ayrılıkta Galatasaray'ın da transfer şartlarında belirleyici olması gerekecek.

"BİR GÜN BENİM DE MACERAM SONA ERECEK"

Torreira, kısa süre önce Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Uruguaylı futbolcu şu sözleri söylemişti:

"Bir gün benim de burada maceram sona erecek. Acısa da buranın taraftarı olacağım. Asla Galatasaray'ın parçası olmaktan vazgeçmeyeceğim."

GALATASARAY'DA 5. SEZONUNA GİRDİ

2022 yazında Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, sarı-kırmızılı takımda 5. sezonuna başladı. Uruguaylı orta saha, Galatasaray forması altında 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Torreira, sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği 4 sezonda 176 resmi karşılaşmada toplam 14 bin 50 dakika süre aldı. 30 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 11 gol ve 17 asist üreterek 28 gole doğrudan katkı sağladı.