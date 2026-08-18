Galatasaray transfer hedefini belirledi! Osimhen'in yedeği bulundu

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Arca Çorum FK beraberliğiyle başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattındaki rotasyonu genişletmek isteyen sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'e alternatif olabilecek bir santrfor için arayışlarını hızlandırdı.

Victor Osimhen Çorum FK'ya 2 gol attı

OSIMHEN 2 GOLLE ÖNE ÇIKTI

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların iki golünü de Victor Osimhen kaydetti. Nijeryalı santrfor 53 ve 90. dakikalarda fileleri havalandırdı. Arca Çorum FK'nın golleri ise Alexandros Kyziridis ve Jesus Ramirez'den geldi. Kyziridis, 70. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.