CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray transfer hedefini belirledi! Osimhen'in yedeği bulundu

Victor Osimhen’e alternatif bir santrfor arayan Galatasaray’ın gündemine Leipzig forması giyen Conrad Harder geldi. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Danimarkalı golcü için Alman ekibiyle temaslara başladı. Galatasaray’ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunması bekleniyor.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Galatasaray transfer hedefini belirledi! Osimhen'in yedeği bulundu

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Arca Çorum FK beraberliğiyle başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattındaki rotasyonu genişletmek isteyen sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'e alternatif olabilecek bir santrfor için arayışlarını hızlandırdı.

Cimbom'un listesine giren son isim Leipzig forması giyen Conrad Harder oldu.

Victor Osimhen Çorum FK'ya 2 gol attıVictor Osimhen Çorum FK'ya 2 gol attı

OSIMHEN 2 GOLLE ÖNE ÇIKTI

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların iki golünü de Victor Osimhen kaydetti. Nijeryalı santrfor 53 ve 90. dakikalarda fileleri havalandırdı. Arca Çorum FK'nın golleri ise Alexandros Kyziridis ve Jesus Ramirez'den geldi. Kyziridis, 70. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray genç forvet almak amacındaGalatasaray genç forvet almak amacında

SANTRFOR ARAYIŞI SÜRÜYOR

Galatasaray yönetimi, hücum hattında Osimhen'in yükünü paylaşabilecek bir oyuncuyu kadroya katmayı hedefliyor. Icardi'nin ayrılığı sonrası santrfor rotasyonunda yeni bir alternatif isteyen sarı-kırmızılılar, genç ve gelişime açık isimleri de değerlendirmeye aldı.

Conrad Harder gelecek vaat eden isimler arasında yer alıyorConrad Harder gelecek vaat eden isimler arasında yer alıyor

CONRAD HARDER LİSTEYE GİRDİ

Bu doğrultuda Galatasaray'ın gündemine Conrad Harder geldi. Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Danimarkalı santrfor, sarı-kırmızılıların hücum hattı için değerlendirdiği adaylardan biri oldu.

Galatasaray Conrad Harder için harekete geçtiGalatasaray Conrad Harder için harekete geçti

LEIPZIG İLE TEMAS BAŞLADI

Galatasaray'ın Conrad Harder için Leipzig ile temaslara başladığı belirtiliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncunun transfer şartlarını öğrenerek süreci ilerletmek istediği kaydedildi.

Conrad Harder Danimarka vatandaşıConrad Harder Danimarka vatandaşı

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ

Galatasaray'ın Harder transferinde ilk planının satın alma opsiyonlu kiralama olduğu belirtildi. Aslan'ın Alman kulübüne bu model üzerinden teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi.

Conrad Harder Sporting Lizbon'da da oynadıConrad Harder Sporting Lizbon'da da oynadı

GEÇEN SEZON 7 GOLE KATKI

Conrad Harder, geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla 32 karşılaşmaya çıktı. 21 yaşındaki Danimarkalı santrfor bu maçlarda 3 gol atarken 4 asist yaptı ve toplam 7 gole doğrudan katkı sağladı. Harder'in piyasa değeri ise 17 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

Galatasaray'dan Nkunku sürprizi! İşte istenen rakam
SONRAKİ HABER

Galatasaray'dan Nkunku sürprizi!
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Galatasaray

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler