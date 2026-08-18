Galatasaray transfer hedefini belirledi! Osimhen'in yedeği bulundu
Victor Osimhen’e alternatif bir santrfor arayan Galatasaray’ın gündemine Leipzig forması giyen Conrad Harder geldi. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Danimarkalı golcü için Alman ekibiyle temaslara başladı. Galatasaray’ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunması bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Arca Çorum FK beraberliğiyle başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattındaki rotasyonu genişletmek isteyen sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'e alternatif olabilecek bir santrfor için arayışlarını hızlandırdı.
Cimbom'un listesine giren son isim Leipzig forması giyen Conrad Harder oldu.
OSIMHEN 2 GOLLE ÖNE ÇIKTI
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların iki golünü de Victor Osimhen kaydetti. Nijeryalı santrfor 53 ve 90. dakikalarda fileleri havalandırdı. Arca Çorum FK'nın golleri ise Alexandros Kyziridis ve Jesus Ramirez'den geldi. Kyziridis, 70. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
SANTRFOR ARAYIŞI SÜRÜYOR
Galatasaray yönetimi, hücum hattında Osimhen'in yükünü paylaşabilecek bir oyuncuyu kadroya katmayı hedefliyor. Icardi'nin ayrılığı sonrası santrfor rotasyonunda yeni bir alternatif isteyen sarı-kırmızılılar, genç ve gelişime açık isimleri de değerlendirmeye aldı.
CONRAD HARDER LİSTEYE GİRDİ
Bu doğrultuda Galatasaray'ın gündemine Conrad Harder geldi. Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Danimarkalı santrfor, sarı-kırmızılıların hücum hattı için değerlendirdiği adaylardan biri oldu.
LEIPZIG İLE TEMAS BAŞLADI
Galatasaray'ın Conrad Harder için Leipzig ile temaslara başladığı belirtiliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncunun transfer şartlarını öğrenerek süreci ilerletmek istediği kaydedildi.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ
Galatasaray'ın Harder transferinde ilk planının satın alma opsiyonlu kiralama olduğu belirtildi. Aslan'ın Alman kulübüne bu model üzerinden teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi.
GEÇEN SEZON 7 GOLE KATKI
Conrad Harder, geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla 32 karşılaşmaya çıktı. 21 yaşındaki Danimarkalı santrfor bu maçlarda 3 gol atarken 4 asist yaptı ve toplam 7 gole doğrudan katkı sağladı. Harder'in piyasa değeri ise 17 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.