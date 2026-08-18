Galatasaray'dan Nkunku sürprizi! İşte istenen rakam



LEIPZIG DE DEVREDE Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Nkunku'nun eski kulübü Leipzig de futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istiyor. Alman ekibinin Milan'a kiralama teklifi yaptığı belirtildi. Ancak Milan'ın Leipzig'den gelen bu öneriye sıcak bakmadığı kaydedildi. İtalyan kulübü, Nkunku için kiralama yerine oyuncunun bonservisiyle gönderilmesini değerlendiriyor.



MILAN'IN BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Nkunku'nun Milan'dan ayrılması bekleniyor. Milan'ın Fransız futbolcu için 35 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Bu rakam, Galatasaray'ın transfer girişimindeki en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Sarı-kırmızılıların oyuncu için Milan ile yaptığı görüşmelerde transferin şartlarını değerlendirdiği ifade edildi.