Galatasaray'dan Nkunku sürprizi! İşte istenen rakam
Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için Milan forması giyen Christopher Nkunku için İtalyan ekibiyle görüşmelere başladı. Leipzig de Fransız yıldız için kiralama teklifinde bulunurken, Milan'ın oyuncu için 35 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, sarı-kırmızılıların hücum hattı için gündemine aldığı isimlerden biri Christopher Nkunku oldu.
Fransız futbolcunun geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ederken, Galatasaray'ın 28 yaşındaki oyuncu için Milan ile temas kurduğu belirtildi.
GALATASARAY MILAN İLE GÖRÜŞÜYOR
Sacha Tavolieri'nin haberine göre Galatasaray, bonservisi Milan'da bulunan Nkunku için İtalyan kulübüyle görüşmelere başladı.
Sarı-kırmızılı yönetimin, hücum hattına yapılması planlanan takviye kapsamında Fransız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.
Nkunku'nun geleceği konusunda ise birden fazla seçenek bulunuyor.
Fransız oyuncunun karar vermeden önce kendisiyle ilgilenen kulüplerin tekliflerini değerlendirmek istediği ifade edildi.
LEIPZIG DE DEVREDE
Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Nkunku'nun eski kulübü Leipzig de futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istiyor. Alman ekibinin Milan'a kiralama teklifi yaptığı belirtildi.
Ancak Milan'ın Leipzig'den gelen bu öneriye sıcak bakmadığı kaydedildi. İtalyan kulübü, Nkunku için kiralama yerine oyuncunun bonservisiyle gönderilmesini değerlendiriyor.
MILAN'IN BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Nkunku'nun Milan'dan ayrılması bekleniyor. Milan'ın Fransız futbolcu için 35 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
Bu rakam, Galatasaray'ın transfer girişimindeki en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Sarı-kırmızılıların oyuncu için Milan ile yaptığı görüşmelerde transferin şartlarını değerlendirdiği ifade edildi.
38 MAÇTA 11 GOLE KATKI
Christopher Nkunku, geride kalan sezonda Milan formasıyla 38 maçta görev yaptı.
Fransız yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Nkunku'nun Milan ile olan geleceğinin yanı sıra Galatasaray ve Leipzig'den gelen ilgilerin transfer sürecinde belirleyici olması bekleniyor.