Galatasaray'a Can Uzun transferinde kötü haber! İndirim yok

Transfer döneminin başından bu yana Galatasaray'ın gündeminde yer alan milli futbolcu için yapılan görüşmelerde taraflar bonservis bedelinde anlaşamadı.

Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği 20 yaşındaki futbolcu için Eintracht Frankfurt ile yürüttüğü görüşmelerde istediği sonucu alamadı.

Sarı-kırmızılıların bu hamlesine rağmen Eintracht Frankfurt'un bonservis beklentisi değişmedi.

Galatasaray, Can Uzun transferini tamamlamak amacıyla teklifini 40 milyon euro seviyesine kadar yükseltti.



Alman ekibi, genç oyuncusu için 60 milyon euro talep ederken iki kulüp arasındaki 20 milyon euroluk farkın kapanmaması transfer sürecinin seyrini değiştirdi.

Okan Buruk'un özellikle istediği isimler arasında bulunan Can Uzun için Galatasaray'ın yaptığı yüksek teklif de Alman kulübünü ikna etmeye yetmedi.

Eintracht Frankfurt'un bonservis konusunda geri adım atmaması üzerine sarı-kırmızılılar, mevcut şartlarda transferi zorlamama kararı aldı.