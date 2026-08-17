Galatasaray'a Can Uzun transferinde kötü haber! İndirim yok
Galatasaray, Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun için 40 milyon euroya kadar çıktı ancak Alman kulübünün 60 milyon euroluk bonservis talebinden geri adım atmaması üzerine transfer görüşmelerinde frene bastı. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcu için alternatif isimlere yöneldi.
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Can Uzun konusunda önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği 20 yaşındaki futbolcu için Eintracht Frankfurt ile yürüttüğü görüşmelerde istediği sonucu alamadı.
Transfer döneminin başından bu yana Galatasaray'ın gündeminde yer alan milli futbolcu için yapılan görüşmelerde taraflar bonservis bedelinde anlaşamadı.
GALATASARAY 40 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKTI
Galatasaray, Can Uzun transferini tamamlamak amacıyla teklifini 40 milyon euro seviyesine kadar yükseltti.
Sarı-kırmızılıların bu hamlesine rağmen Eintracht Frankfurt'un bonservis beklentisi değişmedi.
Alman ekibi, genç oyuncusu için 60 milyon euro talep ederken iki kulüp arasındaki 20 milyon euroluk farkın kapanmaması transfer sürecinin seyrini değiştirdi.
Okan Buruk'un özellikle istediği isimler arasında bulunan Can Uzun için Galatasaray'ın yaptığı yüksek teklif de Alman kulübünü ikna etmeye yetmedi.
Eintracht Frankfurt'un bonservis konusunda geri adım atmaması üzerine sarı-kırmızılılar, mevcut şartlarda transferi zorlamama kararı aldı.
ALTERNATİF İSİMLER GÜNDEMDE
Can Uzun transferindeki görüşmelerin bu noktaya gelmesinin ardından Galatasaray, orta saha ve hücum hattı için alternatif oyunculara yönelmeye başladı.
Sarı-kırmızılıların transfer döneminin kalan bölümünde farklı seçenekler üzerinde çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.
Can Uzun için ise Eintracht Frankfurt'un 60 milyon euroluk talebinde değişiklik olması halinde yeniden temas kurulabileceği değerlendiriliyor.
Can Uzun, geride kalan sezonda Eintracht Frankfurt formasıyla 28 maçta görev aldı. 20 yaşındaki milli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asist üreterek takımının hücum hattında önemli bir rol üstlendi.
Galatasaray'ın 40 milyon euroluk teklifine rağmen transferin gerçekleşmemesinde Eintracht Frankfurt'un 60 milyon euroluk bonservis beklentisi belirleyici oldu.