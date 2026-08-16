Galatasaray Ramy Bensebaini için devrede! Kontratı avantaj

2023 yılından beri Alman devinde forma giyen tecrübeli futbolcunun sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Ancak Galatasaray'ın piyasa değeri 7 milyon euro olan oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemediği belirtildi. 85 kez Cezayir Milli Takım formasını giyen Bensebaini, 7 kez gol sevinci yaşadı. Dortmund kariyerinde 106 maçta görev alan yıldız oyuncu, 10 gol atarken 11 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, Rennes, Montpellier, Mönchengladbach ve Lierse gibi takımların da formasını giydi.

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