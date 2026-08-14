Okan Buruk'tan transfer çağrısı! "10 numara, forvet ve kanat çok acil"

Okan Buruk ilk maçta puan kaybı yaşadı

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"İlk yarı oyun çok domineydi, rakip yarı alanda oynadık. Aslında iyi işler yaptık, ürettik. Rakip 1 kere geldi. Kalemize getirmedik zaten. Genel olarak gole yakın oynadığımız bir yarıydı. İkinci yarı da böyle oynadık. Golü de bulduk. Aslında geçiş de yakaladık, 2'inci golü bulabilirdik. 2 dakikada maç döndü. Bir tane uzaktan atılan şut, geriye doğru kaçmamız gerekiyordu. Sanki adam 30 metreden atamayacakmış gibi. Güzel bir gol oldu. O topa 2 adım atsak şutu kesebilirdik. Sonra bireysel hata. Futbolda bunlar var. Bunlar olacak. Bundan önceki sezonlarda da oldu.

Çok hızlı şekilde negatif hava oldu stadyumda. Oyuncuları da etkiledi. Ben kenardan oyuncuları harekete geçirmeye çalıştım. Devamında yine bir hava yakaladık. Çok pozisyon bulduk. Son dakikada attık. Buraları biraz daha sakin oynayabilirdik. Sonlarda gereksiz fauller yaptık. İnanılmaz pozisyonlar vardı. Çok gol kaçırdık. Kazanmamız gerekiyordu. Yüzde yüz hazır değiliz. Hiçbir takım değil.

Dünya Kupası dönüşü, oyuncular hazırlık döneminde. Bu dönemi kazanarak geçmek gerekiyordu. Yediğimiz ilk gole kadar rahat, formda bir oyun oynadık aslında. İki golle rüzgar değişti ama buna rağmen pozisyonlara girdik. Üzüldük, üzüleceğiz.

Alışık olmadığımız şeyler. Sahamızda hep dominant oynadık. Bundan daha kötü oynayıp kazandığımız maçlar var. Daha iyisini zamanla yapacağız.