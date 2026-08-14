Galatasaray'ın ayakta kalan tek futbolcusu Victor Osimhen!
Galatasaray’ın Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada Victor Osimhen performansıyla öne çıktı. Nijeryalı santrfor 12 şutta 5 kez kaleyi bulurken iki gol attı, 10 hava topu mücadelesinin 7’sini kazandı.
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada sarı-kırmızılıların en çok öne çıkan ismi Victor Osimhen oldu.
Nijeryalı santrfor, Galatasaray'ın iki golünü de kaydederken hücumdaki üretkenliği, şut sayısı ve hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekti.
12 ŞUTTA 2 GOL
Victor Osimhen, karşılaşma boyunca Çorum FK kalesini sürekli tehdit etti. 29 yaşındaki santrfor 12 kez şut girişiminde bulunurken bunların 5'inde kaleyi buldu. Osimhen'in maçtaki gol beklentisi 1.17 xG, kaleyi bulan şutlarının gol beklentisi ise 1.32 xGOT olarak kayıtlara geçti.
Nijeryalı yıldız, yakaladığı fırsatları iki kez gole çevirerek Galatasaray'ın skor yükünü üstlendi.
HAVA TOPLARINDA ÜSTÜNLÜK KURDU
Osimhen'in etkisi yalnızca attığı gollerle sınırlı kalmadı. Galatasaraylı futbolcu, Çorum FK savunmasına karşı girdiği 10 hava topu mücadelesinin 7'sini kazanarak fiziksel üstünlüğünü de sahaya yansıttı. Zemindeki 4 ikili mücadelenin ise 2'sinden galip ayrıldı.
SADECE BİTİRİCİ DEĞİL
Ceza sahası içindeki etkinliğiyle öne çıkan Osimhen, takım arkadaşlarına pozisyon hazırlama konusunda da katkı verdi. Nijeryalı santrfor karşılaşmayı 1 yaratılan büyük şans ve 1 kilit pasla tamamladı.
Osimhen maç boyunca 25 kez topla buluşurken 3 kez de topu yeniden takımına kazandırdı.
GALATASARAY'IN İKİ GOLÜ DE OSIMHEN'DEN
Galatasaray'ın Çorum FK karşısında bulduğu iki golün altında da Victor Osimhen'in imzası vardı. Golcü yıldız, sarı-kırmızılıların hücumdaki en büyük tehdidi olurken 12 şutla maç boyunca rakip savunmayı zorladı.
Cimbom sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken Osimhen bireysel performansıyla gecenin en dikkat çeken futbolcusu oldu.
OSIMHEN'İN ÇORUM FK KARNESİ
Gol: 2
Gol beklentisi (xG): 1.17
Şut: 12
İsabetli şut: 5
İsabetli şut gol beklentisi (xGOT): 1.32
Hava topu mücadelesi: 10
Kazanılan hava topu: 7
Yaratılan büyük şans: 1
Kilit pas: 1
Zeminde ikili mücadele: 4
Kazanılan ikili mücadele: 2
Topla buluşma: 25
Top geri kazanma: 3
"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"
Karşılaşmayı değerlendiren Osimhen, "Bu tür rakipler zor oluyor. Öyle de oldu. Uyanmamız lazım. Hayal kırıklığını yaşıyoruz. Bu bir uyandırma olsun. Bundan sonraki tüm maçların zor olacağını bilip, kendimizi düzelterek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
TRANSFER SORUSUNA YANIT
Transfer söylentileriyle ilgili konuşan Nijeryalı yıldız, "Transfer sezonlarında dedikodular hep olur. Ben işime bakacağım. İşime odaklanmış durumdayım. Daha ilerisini o zaman görür ve düşünürüz." dedi.
"HER ŞEYİMİ VERMEYE HAZIRIM"
Sezonun zorlu geçeceğini belirten Osimhen, "Zor bir sezon olacak. Takım da farkında. Bu kulüp için her şeyimi vermeye hazırım. Bu uyandırma olarak önemli bir maçtı. Oyuncular için de uyandırma oldu. Sahada her şeyimizi vermeliyiz. Taraftarımız inanılmaz bir enerji veriyor, bizi hep destekliyor. Karşılığını vermemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.
Şampiyonlar Ligi'ne de değinen Osimhen, "Şampiyonlar Ligi öncesi momentum kazanmamız gerekiyor. Önümüzdeki ilk maçtan itibaren çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.