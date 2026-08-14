Galatasaray'ın Çorum FK maçı ilk 11'i belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunu Galatasaray açıyor. Son 4 sezonun şampiyonu Cimbom, 1. haftada Çorum FK'yı ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar evindeki zorlu randevudan 3 puanla ayrılıp iyi bir başlangıç yapmak ve taraftarını sevindirmek amacında. Teknik direktör Okan Buruk kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Galatasaray - Çorum FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK'yı ağırlıyor. Geride kalan 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta galibiyet elde etmek amacında.
CANLI TAKİP
Galatasaray - Çorum FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Yunus, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış
ÇORUM FK:
HEDEF ÜST ÜSTE 5, TOPLAMDA 27. ŞAMPİYONLUK
Galatasaray yeni sezona tarihi bir hedefle giriyor.
Ligde son 4 sezonu Okan Buruk yönetiminde şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 2026-27 sezonunda da mutlu sona ulaşarak üst üste 5. kez kupayı kaldırmak istiyor.
Galatasaray bunu başarması halinde toplam şampiyonluk sayısını da 27'ye çıkaracak.
KENDİ REKORUNU GELİŞTİRMEK İSTİYOR
Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde 1996-2000 yılları arasında üst üste 4 kez şampiyon olarak Türk futbolunda önemli bir seriye imza attı.
Galatasaray, 2022-2026 döneminde aynı başarıyı Okan Buruk yönetiminde tekrarladı. Bu sezon şampiyonluk gelmesi halinde sarı-kırmızılılar 5 sezonluk seriyle kendi rekorunu geliştirecek.
GALATASARAY İLE ÇORUM FK İLK KEZ KARŞILAŞACAK
Galatasaray ile Arca Çorum FK, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
Tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek Çorum temsilcisi, sarı-kırmızılıların Süper Lig'de karşılaşacağı 77. farklı takım olacak.
RAMS PARK'TA 35 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 35 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılılar iç sahadaki son lig yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında aldı.
Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından RAMS Park'ta çıktığı 35 lig maçında 28 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.
ŞAMPİYON KADRONUN İSKELETİ KORUNDU
Galatasaray yönetimi, üst üste 4. şampiyonluğu kazanan kadronun ana iskeletini yeni sezona taşımayı başardı.
Sezon sonunda kiralık sözleşmeleri sona eren Noa Lang, Sacha Boey ve Yaser Asprilla ile yollar ayrıldı. Mauro Icardi ile yeni sözleşme yapılmazken Ahmed Kutucu da Çaykur Rizespor'a kiralandı.
Bu 5 önemli ayrılığa rağmen Okan Buruk'un geçen sezonki ideal 11'inin büyük bölümü takımda kaldı.
TEK TRANSFER LESLEY UGOCHUKWU
Galatasaray, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna yalnızca bir oyuncu kattı.
Sarı-kırmızılı ekip, Fransız orta saha Lesley Ugochukwu'yu Burnley'den kiralık olarak transfer etti.
Okan Buruk'un görev vermesi halinde genç futbolcu, Arca Çorum FK karşısında ilk kez resmi bir maçta Galatasaray formasını giyecek.
5 HAZIRLIK MAÇININ 4'ÜNÜ KAZANAMADI
Galatasaray, yeni sezon öncesindeki hazırlık döneminde 5 karşılaşmaya çıktı.
İlk hazırlık maçında Ümraniyespor'u deplasmanda 5-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Avusturya kampında Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya 3-0 kaybetti.
RAMS Park'ta oynanan Rennes karşılaşması 3-3 sona ererken Galatasaray son hazırlık maçında Villarreal'e 2-1 mağlup oldu.
Böylece Okan Buruk'un ekibi hazırlık dönemini 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle tamamladı.
9 GOL 8 FARKLI FUTBOLCUDAN
Galatasaray hazırlık maçlarında rakip fileleri 9 kez havalandırdı.
Victor Osimhen 2 gol kaydederken Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Ada Yüzgeç, Kazımcan Karataş, Can Armando Güner, Berat Luş ve Arda Tagay birer gol attı.
UĞUR UÇAR İÇİN DUYGUSAL MAÇ
Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar için sezonun açılış karşılaşması ayrı bir anlam taşıyacak.
Galatasaray altyapısından yetişen Uğur Uçar, 2004 yılında A takıma yükseldi ve sarı-kırmızılı formayla 7 sezonda 93 resmi karşılaşmada görev yaptı.
2007-08 sezonunda yaşadığı ciddi sakatlık, Galatasaray kariyerinin seyrini önemli ölçüde etkiledi.
SÜPER LİG'DEKİ İLK MAÇI GALATASARAY'A KARŞI
Teknik direktörlük kariyerine Mart 2025'te Pendikspor'da başlayan Uğur Uçar, Şubat 2026'da Arca Çorum FK'nin başına geçti.
39 yaşındaki teknik adam, Çorum temsilcisini Süper Lig'e taşıyarak kariyerinin önemli başarılarından birine imza attı.
Uğur Uçar'ın teknik direktör olarak Süper Lig'deki ilk rakibi ise altyapısından yetiştiği ve yıllarca formasını giydiği Galatasaray olacak.
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