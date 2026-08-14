Galatasaray'ın Çorum FK maçı ilk 11'i belli oldu

Renato Nhaga'nın bu sezonki hedefi daha fazla süre almak GALATASARAY İLE ÇORUM FK İLK KEZ KARŞILAŞACAK Galatasaray ile Arca Çorum FK, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek Çorum temsilcisi, sarı-kırmızılıların Süper Lig'de karşılaşacağı 77. farklı takım olacak. RAMS PARK'TA 35 MAÇTIR YENİLMİYOR Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 35 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılılar iç sahadaki son lig yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında aldı. Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından RAMS Park'ta çıktığı 35 lig maçında 28 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.

Galatasaray sezona tek transferle girdi ŞAMPİYON KADRONUN İSKELETİ KORUNDU Galatasaray yönetimi, üst üste 4. şampiyonluğu kazanan kadronun ana iskeletini yeni sezona taşımayı başardı. Sezon sonunda kiralık sözleşmeleri sona eren Noa Lang, Sacha Boey ve Yaser Asprilla ile yollar ayrıldı. Mauro Icardi ile yeni sözleşme yapılmazken Ahmed Kutucu da Çaykur Rizespor'a kiralandı. Bu 5 önemli ayrılığa rağmen Okan Buruk'un geçen sezonki ideal 11'inin büyük bölümü takımda kaldı. TEK TRANSFER LESLEY UGOCHUKWU Galatasaray, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna yalnızca bir oyuncu kattı. Sarı-kırmızılı ekip, Fransız orta saha Lesley Ugochukwu'yu Burnley'den kiralık olarak transfer etti. Okan Buruk'un görev vermesi halinde genç futbolcu, Arca Çorum FK karşısında ilk kez resmi bir maçta Galatasaray formasını giyecek.