Galatasaray tribünlerinde istifa sesleri! Çorum FK'nın golü sonrası taraftarlardan tepki yağdı

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu RAMS Park'ta açıldı. Galatasaray evinde Çorum FK'yı ağırladı. Son dört sezonun şampiyonu Cimbom, evinde ligin yeni takımı karşısında 53'üncü dakikada Victor Osimhen ile öne geçti.

Leroy Sane rakipleriyle mücadele etti

Bu gole 59'uncu dakikada Alexandros Kiziridis enfes bir vuruşla karşılık verdi. 61'de ise Jesus Ramirez, Davinson Sanchez'in hatasıyla takımını öne geçirdi.

Çorum FK'nın yakaladığı 2-1'lik üstünlük sonrasında tribünlerden yönetime tepki yağdı. Taraftarlar istifa tezahüratlarında bulundu. Yönetim, yapmadığı transferler nedeniyle uzun süredir eleştirilerin hedefindeydi.