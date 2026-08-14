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Galatasaray'ın transfer planı yerle bir oldu! Gabriel Martinelli kararını verdi

Üst üste 5. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, kanat transferi için Gabriel Martinelli’yi gündemine aldı. The Athletic’in haberine göre sarı-kırmızılıların teklif yaptığı Brezilyalı yıldız, kariyerine Arsenal’de devam etmek istediği için teklife olumsuz yanıt verdi.

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Galatasaray'ın transfer planı yerle bir oldu! Gabriel Martinelli kararını verdi

Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda özellikle kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların gündemine Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli geldi.

Galatasaray Gabriel Martinelli'yi ilk sıraya yazmıştıGalatasaray Gabriel Martinelli'yi ilk sıraya yazmıştı

OKAN BURUK LİSTEYİ VERDİ

Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un istediği bölgeler doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kanat hattına önemli bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Avrupa piyasasındaki alternatifleri değerlendirirken Gabriel Martinelli için de harekete geçti.

Gabriel Martinelli Arsenal forması giyiyorGabriel Martinelli Arsenal forması giyiyor

MARTINELLI İÇİN TEKLİF

The Athletic'in haberine göre Galatasaray, Arsenal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'ye teklif yaptı. Sarı-kırmızılıların hamlesinin ardından gözler 25 yaşındaki futbolcunun vereceği karara çevrildi.

İngiliz medyası, Gabriel Martinelli'nin Galatasaray'ı reddettiğini yazdıİngiliz medyası, Gabriel Martinelli'nin Galatasaray'ı reddettiğini yazdı

MARTINELLI'DEN OLUMSUZ YANIT

Habere göre Gabriel Martinelli, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmedi. Brezilyalı yıldızın bu kararının arkasında kariyerine Arsenal'de devam etme isteği bulunuyor.

Gabriel Martinelli Brezilya Milli Takımı'nda da oynuyorGabriel Martinelli Brezilya Milli Takımı'nda da oynuyor

ARSENAL'DE KALMAK İSTİYOR

Martinelli, gelecek planlamasında İngiliz ekibinden ayrılmayı düşünmüyor. Galatasaray'ın kanat transferi için yaptığı hamle böylece oyuncunun Arsenal'de kalma tercihi nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Gabriel Martinelli'nin Arsenal'den ayrılma ihtimali bulunuyorGabriel Martinelli'nin Arsenal'den ayrılma ihtimali bulunuyor

GEÇEN SEZON 18 GOLE KATKI

Gabriel Martinelli, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 53 resmi karşılaşmaya çıktı. Brezilyalı futbolcu bu maçlarda 11 gol atarken 7 de asist yaptı ve toplam 18 gole doğrudan katkı sağladı.

GALATASARAY KANAT ARAYIŞINI SÜRDÜRÜYOR

Martinelli'den olumsuz yanıt alan Galatasaray'da kanat transferi için çalışmalar devam ediyor. Okan Buruk'un istediği profile uygun alternatifleri değerlendiren sarı-kırmızılı yönetim, transfer döneminin kalan bölümünde bu bölgeye takviye yapmak istiyor.

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Burak Zihni
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