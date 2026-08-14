Galatasaray'ın transfer planı yerle bir oldu! Gabriel Martinelli kararını verdi
Üst üste 5. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, kanat transferi için Gabriel Martinelli’yi gündemine aldı. The Athletic’in haberine göre sarı-kırmızılıların teklif yaptığı Brezilyalı yıldız, kariyerine Arsenal’de devam etmek istediği için teklife olumsuz yanıt verdi.
Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda özellikle kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların gündemine Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli geldi.
OKAN BURUK LİSTEYİ VERDİ
Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un istediği bölgeler doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kanat hattına önemli bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Avrupa piyasasındaki alternatifleri değerlendirirken Gabriel Martinelli için de harekete geçti.
MARTINELLI İÇİN TEKLİF
The Athletic'in haberine göre Galatasaray, Arsenal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'ye teklif yaptı. Sarı-kırmızılıların hamlesinin ardından gözler 25 yaşındaki futbolcunun vereceği karara çevrildi.
MARTINELLI'DEN OLUMSUZ YANIT
Habere göre Gabriel Martinelli, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmedi. Brezilyalı yıldızın bu kararının arkasında kariyerine Arsenal'de devam etme isteği bulunuyor.
ARSENAL'DE KALMAK İSTİYOR
Martinelli, gelecek planlamasında İngiliz ekibinden ayrılmayı düşünmüyor. Galatasaray'ın kanat transferi için yaptığı hamle böylece oyuncunun Arsenal'de kalma tercihi nedeniyle sonuçsuz kaldı.
GEÇEN SEZON 18 GOLE KATKI
Gabriel Martinelli, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 53 resmi karşılaşmaya çıktı. Brezilyalı futbolcu bu maçlarda 11 gol atarken 7 de asist yaptı ve toplam 18 gole doğrudan katkı sağladı.
GALATASARAY KANAT ARAYIŞINI SÜRDÜRÜYOR
Martinelli'den olumsuz yanıt alan Galatasaray'da kanat transferi için çalışmalar devam ediyor. Okan Buruk'un istediği profile uygun alternatifleri değerlendiren sarı-kırmızılı yönetim, transfer döneminin kalan bölümünde bu bölgeye takviye yapmak istiyor.