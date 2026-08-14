Galatasaray'ın transfer planı yerle bir oldu! Gabriel Martinelli kararını verdi

Habere göre Gabriel Martinelli, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmedi. Brezilyalı yıldızın bu kararının arkasında kariyerine Arsenal'de devam etme isteği bulunuyor.

Martinelli, gelecek planlamasında İngiliz ekibinden ayrılmayı düşünmüyor. Galatasaray'ın kanat transferi için yaptığı hamle böylece oyuncunun Arsenal'de kalma tercihi nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Gabriel Martinelli'nin Arsenal'den ayrılma ihtimali bulunuyor

GEÇEN SEZON 18 GOLE KATKI

Gabriel Martinelli, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 53 resmi karşılaşmaya çıktı. Brezilyalı futbolcu bu maçlarda 11 gol atarken 7 de asist yaptı ve toplam 18 gole doğrudan katkı sağladı.

GALATASARAY KANAT ARAYIŞINI SÜRDÜRÜYOR

Martinelli'den olumsuz yanıt alan Galatasaray'da kanat transferi için çalışmalar devam ediyor. Okan Buruk'un istediği profile uygun alternatifleri değerlendiren sarı-kırmızılı yönetim, transfer döneminin kalan bölümünde bu bölgeye takviye yapmak istiyor.