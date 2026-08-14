CANLI: Galatasaray - Çorum FK Süper Lig maçı
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunu Galatasaray açıyor. Son 4 sezonun şampiyonu Cimbom, 1. haftada Çorum FK'yı ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar evindeki zorlu randevudan 3 puanla ayrılıp iyi bir başlangıç yapmak ve taraftarını sevindirmek amacında. Galatasaray - Çorum FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK'yı ağırlıyor. Geride kalan 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta galibiyet elde etmek amacında.
CANLI TAKİP
Galatasaray - Çorum FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Yunus, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış
ÇORUM FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Berat, Fredy, Karlsbakk, Serdar, Kyziridis, Ramirez
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
RAMS Park'ta ilk düdük çaldı ve Süper Lig'de yeni sezon başladı.
8' Sara baraja takıldı
Galatasaray, ceza sahası dışı sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Gabriel Sara, sol ayağıyla kaleyi düşündü ancak baraja çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
11' Çorum FK gole yaklaştı
Çorum FK sağ kanattan etkili geldi. Serdar, ceza sahasına girmeden penaltı noktasının soluna doğru ortasını yaptı. Ramirez'in kafa vuruşunda top yakın köşeden auta gitti.
13' Galatasaray etkili geldi
Galatasaray sağ kanattan tehlike yarattı. Yunus Akgün'ün penaltı noktasının soluna doğru gönderdiği ortada Barış Alper Yılmaz, topu kafayla kale sahasına indirdi.
Victor Osimhen ilk hamlede topa dokunamadı. Kaleci Felipe'yi aşan meşin yuvarlağa Nijeryalı golcü yeniden hareketlendi ancak Çorum FK savunması son anda araya girerek mutlak golü önledi.
15' Osimhen gole yaklaştı
Galatasaray baskısını artırdı. Lucas Torreira'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, penaltı noktasına doğru sert ve kavisli bir orta gönderdi.
Victor Osimhen'in kafa vuruşunda top sağ direğin hemen yanından auta çıktı.
25' Felipe gole izin vermedi
Galatasaray, Victor Osimhen ile bir kez daha etkili geldi. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Nijeryalı golcü vuruşunu yaptı ancak kaleci Felipe topu çıkararak gole izin vermedi.
39' Galatasaray kaleyi yokladı!
Sane'nin pasıyla merkezden yaya doğru hareketlenen Sara, sol ayağının üstüyle kaleye sert vurdu. Kaleci Felipe sağına doğru uzanarak topu taca göndermeyi başardı.
45' Galatasaray - Çorum FK: 0-0
Rams Park'ta ilk yarı 0-0 sona erdi.
DAVINSON SANCHEZ GERİ DÖNDÜ
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sezonun ilk resmi karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuştu.
Dünya Kupası'nın ardından fiziksel olarak hazır hale gelme süreci yaşayan tecrübeli savunmacı, sezon öncesindeki hazırlık maçlarında görev almamıştı.
Okan Buruk, Arca Çorum FK karşısında Davinson Sanchez'i doğrudan ilk 11'de sahaya sürdü.
UGOCHUKWU YEDEK BAŞLADI
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Lesley Ugochukwu, Arca Çorum FK karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.
Burnley'den şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralanan 22 yaşındaki Fransız orta saha; Ümraniyespor, Monza, Venezia, Rennes ve Villarreal ile oynanan hazırlık karşılaşmalarında forma giymişti.
UĞUR UÇAR ESKİ TAKIMINA KARŞI
Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Süper Lig'deki ilk teknik direktörlük sınavını eski kulübü Galatasaray'a karşı verdi.
Galatasaray altyapısından yetişen ve 2010 yılına kadar sarı-kırmızılı formayı giyen Uçar, yıllar sonra RAMS Park'a bu kez rakip takımın teknik direktörü olarak çıktı.
Uğur Uçar böylece kariyerindeki ilk Süper Lig maçında futbolculuk döneminin önemli bölümünü geçirdiği Galatasaray'ın karşısında yer aldı.
KOLOMBİYA'DAKİ DEPREM UNUTULMADI
Galatasaraylı futbolcular, karşılaşma öncesinde Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenleri andı.
Sarı-kırmızılı oyuncular ısınmaya, kalp içerisinde Kolombiya bayrağının bulunduğu ve "Kolombiya yanındayız" yazısının yer aldığı siyah tişörtlerle çıktı.
YENİ FONT İLK KEZ RESMİ MAÇTA
Galatasaray'ın yeni sezonda kullanmaya başladığı özel forma yazı karakteri, Arca Çorum FK karşılaşmasıyla ilk kez resmi bir müsabakada kullanıldı.
Sarı-kırmızılı kulüp, 2013-14 sezonundan bu yana formalardaki isim ve numaralarda kullandığı Arial fontundan vazgeçerek Galatasaray'a özel hazırlanan yeni yazı karakterine geçti.
Hazırlık karşılaşmalarında kullanılan yeni font, Arca Çorum FK maçıyla birlikte Süper Lig sahnesine de çıktı.
KIRMIZI KART İTİRAZI
Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun açılış maçı olan Galatasaray-Çorum FK maçında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. Konuk ekip, Lucas Torreira'nın müdahalesinin ardından hakeme kırmızı kart itirazında bulundu.
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