Galatasaray'a Aleksey Batrakov şoku! Çifte ret kararı
Galatasaray'ın yaklaşık 30 milyon euroluk teklifle kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edilen Aleksey Batrakov için Lokomotiv Moskova’dan net açıklama geldi. Rus kulübü, sarı-kırmızılılarla herhangi bir görüşme yapmadığını ve 21 yaşındaki yıldızın ayrılığını düşünmediğini açıkladı.
Galatasaray'ın 10 numara transferi için gündeminde bulunan Aleksey Batrakov hakkında Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılıların genç yıldız için yaklaşık 30 milyon euroluk rekor bir teklif hazırladığı yönündeki iddialara Lokomotiv Moskova cephesi karşı çıktı.
Sport Express'e konuşan Lokomotiv Moskova basın servisi, Galatasaray ile herhangi bir transfer görüşmesi yapılmadığını ve kulübün altyapısından yetişen Batrakov'u göndermeyi düşünmediğini açıkladı.
"GALATASARAY'LA GÖRÜŞMÜYORUZ"
Lokomotiv Moskova, Batrakov transferiyle ilgili çıkan haberlerin ardından mevcut durum hakkında açıklamada bulundu.
Rus kulübünün basın servisi, "Bugün itibarıyla Lokomotiv, Galatasaray veya başka herhangi bir kulüple görüşme yapmamakta, kilit oyuncusu ve altyapısından yetişen Aleksey Batrakov'un ayrılmasını düşünmemektedir." açıklamasını yaptı.
LOKOMOTIV SATIŞI DÜŞÜNMÜYOR
Rus ekibi yalnızca Galatasaray ile görüşme yapılmadığını açıklamakla kalmadı, Batrakov'un ayrılığına yönelik tavrını da ortaya koydu. Lokomotiv Moskova, altyapısından yetişen genç futbolcuyu kadrosunun kilit isimlerinden biri olarak görüyor ve mevcut durumda oyuncuyu göndermeyi planlamıyor.
Bu tavır, Galatasaray'ın ilerleyen dönemde somut girişimde bulunması halinde de transferin kolay olmayacağını gösteriyor.
34 MAÇTA 27 GOLE KATKI
Aleksey Batrakov, geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 34 karşılaşmaya çıktı. Genç futbolcu bu maçlarda 17 gol attı ve 10 asist yaptı. Batrakov böylece sezonu toplam 27 gole doğrudan katkıyla tamamladı.