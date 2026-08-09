Galatasaray'a Aleksey Batrakov şoku! Çifte ret kararı

Galatasaray'ın 10 numara transferi için gündeminde bulunan Aleksey Batrakov hakkında Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılıların genç yıldız için yaklaşık 30 milyon euroluk rekor bir teklif hazırladığı yönündeki iddialara Lokomotiv Moskova cephesi karşı çıktı. Sport Express'e konuşan Lokomotiv Moskova basın servisi, Galatasaray ile herhangi bir transfer görüşmesi yapılmadığını ve kulübün altyapısından yetişen Batrakov'u göndermeyi düşünmediğini açıkladı.

Galatasaray'ın Aleksey Batrakov ile ilgilendiği öne sürülmüştü "GALATASARAY'LA GÖRÜŞMÜYORUZ" Lokomotiv Moskova, Batrakov transferiyle ilgili çıkan haberlerin ardından mevcut durum hakkında açıklamada bulundu. Rus kulübünün basın servisi, "Bugün itibarıyla Lokomotiv, Galatasaray veya başka herhangi bir kulüple görüşme yapmamakta, kilit oyuncusu ve altyapısından yetişen Aleksey Batrakov'un ayrılmasını düşünmemektedir." açıklamasını yaptı.