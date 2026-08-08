İspanyollardan şoke eden Osimhen iddiası! Menajerler devrede

Victor Osimhen

GALATASARAY PERFORMANSI

Osimhen'in Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı formayla ortaya koyduğu performansla takımın hücumundaki belirleyici isimlerden biri oldu.

Nijeryalı santrfor, Galatasaray formasıyla çıktığı 74 resmi karşılaşmada 59 gol kaydetti. Osimhen ayrıca 16 asist yaparak toplam 75 gole doğrudan katkı sağladı.

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