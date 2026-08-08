CANLI YAYIN
Geri

İspanyollardan şoke eden Osimhen iddiası! Menajerler devrede

Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen için Atletico Madrid iddiası ortaya atıldı. İspanyol gazeteci Ruben Uria, Nijeryalı yıldızın menajerler tarafından İspanyol kulübüne önerildiğini ve oyuncunun transfer için maaşında ciddi bir indirime hazır olduğunu öne sürdü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İspanyollardan şoke eden Osimhen iddiası! Menajerler devrede

Galatasaray'ın hücumdaki en önemli isimlerinden Victor Osimhen hakkında İspanya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

Nijeryalı santrforun menajerler aracılığıyla Atletico Madrid'e önerildiği ileri sürüldü.

Victor OsimhenVictor Osimhen
MAAŞ İNDİRİMİNE HAZIR

İspanyol gazeteci Ruben Uria'nın aktardığı bilgilere göre Osimhen'in temsilcileri, 27 yaşındaki futbolcuyu Atletico Madrid'e önerdi.

Görüşmelerde Nijeryalı oyuncunun İspanyol ekibine transfer olabilmek için mevcut maaşında önemli bir indirime gitmeye hazır olduğu belirtildi.

Victor OsimhenVictor Osimhen
Haberde Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin de Osimhen'i kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

Arjantinli teknik adamın golcü oyuncuya olumlu baktığı ve transfer ihtimalinin bu nedenle gündeme geldiği kaydedildi.

Victor OsimhenVictor Osimhen
GALATASARAY PERFORMANSI

Osimhen'in Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı formayla ortaya koyduğu performansla takımın hücumundaki belirleyici isimlerden biri oldu.

Nijeryalı santrfor, Galatasaray formasıyla çıktığı 74 resmi karşılaşmada 59 gol kaydetti. Osimhen ayrıca 16 asist yaparak toplam 75 gole doğrudan katkı sağladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İspanyollardan şoke eden Osimhen iddiası! Menajerler devrede-5 İspanyollardan şoke eden Osimhen iddiası! Menajerler devrede-6 İspanyollardan şoke eden Osimhen iddiası! Menajerler devrede-7

Galatasaray'dan Renato Nhaga'ya transfer yasağı geldi! Süper Lig'e yok
SONRAKİ HABER

Galatasaray'dan Nhaga'ya transfer yasağı!

 Galatasaray transferde Taras Mykhavko'yu gözüne kestirdi
ÖNCEKİ HABER

Galatasaray Mykhavko'yu gözüne kestirdi
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Galatasaray

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler