İspanyollardan şoke eden Osimhen iddiası! Menajerler devrede
Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen için Atletico Madrid iddiası ortaya atıldı. İspanyol gazeteci Ruben Uria, Nijeryalı yıldızın menajerler tarafından İspanyol kulübüne önerildiğini ve oyuncunun transfer için maaşında ciddi bir indirime hazır olduğunu öne sürdü.
Galatasaray'ın hücumdaki en önemli isimlerinden Victor Osimhen hakkında İspanya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.
Nijeryalı santrforun menajerler aracılığıyla Atletico Madrid'e önerildiği ileri sürüldü.
MAAŞ İNDİRİMİNE HAZIR
İspanyol gazeteci Ruben Uria'nın aktardığı bilgilere göre Osimhen'in temsilcileri, 27 yaşındaki futbolcuyu Atletico Madrid'e önerdi.
Görüşmelerde Nijeryalı oyuncunun İspanyol ekibine transfer olabilmek için mevcut maaşında önemli bir indirime gitmeye hazır olduğu belirtildi.
Haberde Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin de Osimhen'i kadrosunda görmek istediği ifade edildi.
Arjantinli teknik adamın golcü oyuncuya olumlu baktığı ve transfer ihtimalinin bu nedenle gündeme geldiği kaydedildi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Osimhen'in Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.
Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı formayla ortaya koyduğu performansla takımın hücumundaki belirleyici isimlerden biri oldu.
Nijeryalı santrfor, Galatasaray formasıyla çıktığı 74 resmi karşılaşmada 59 gol kaydetti. Osimhen ayrıca 16 asist yaparak toplam 75 gole doğrudan katkı sağladı.
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