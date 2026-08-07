Icardi'nin sevgilisi China Suárez ile birlikte Madrid'de ev aramaya başlaması da İspanya ihtimalini güçlendiren gelişmeler arasına girdi. Rayo Vallecano ise transferde somut adım atmadan önce Arjantinli yıldızla ilgili bazı konuları değerlendirmek istiyor.

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin geleceğindeki belirsizlik sürerken Arjantinli golcü için İspanya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Radio Mitre'de konuşan İspanyol gazeteci Roberto Antolin, Rayo Vallecano'nun 33 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini açıkladı.

Ancak Madrid'de ev arayışı tek başına transfer anlaşması anlamına gelmiyor. Icardi yeni takımı konusunda henüz son kararını vermedi.

Transfer iddiasını dikkat çekici hale getiren ayrıntılardan biri Icardi ile China Suárez'in Madrid'de ev araması oldu. İkilinin İspanya'nın başkentinde yaşam planı yapması, Rayo Vallecano ihtimalini de gündemin üst sıralarına taşıdı.

Taraflar arasında tamamlanmış bir anlaşma veya Rayo Vallecano tarafından sunulmuş resmî teklif konusunda ise net bir bilgi bulunmuyor.

Roberto Antolin, Rayo Vallecano'nun Mauro Icardi'yi transfer seçenekleri arasına aldığını duyurdu. İspanyol ekibi, hücum hattına tecrübeli bir golcü ekleme planı kapsamında 33 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ediyor.

Mauro Icardi

RAYO'NUN İKİ SORU İŞARETİ VAR

Rayo Vallecano cephesinde Mauro Icardi transferiyle ilgili bazı soru işaretleri de bulunuyor. İspanyol ekibi, uzun süreli sakatlığın ardından oyuncunun fiziksel durumunu yakından değerlendirmek istiyor.

Kulübün üzerinde durduğu diğer konu ise Icardi'nin medya ile ilişkileri. Rayo Vallecano bu başlıkları değerlendirdikten sonra transfer konusunda nasıl bir adım atacağına karar verecek.

DURSUN ÖZBEK VEDA PLANINI AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçen haftaki Divan Kurulu toplantısında Mauro Icardi için bir ayrılık seremonisi planladıklarını açıklamıştı.

Özbek, "Mauro Icardi bizim için çok değerli bir oyuncu. Bize verdiği hizmet hiçbir zaman unutulmamalı. İkon oyuncularımızdan biri. Ayrılık seremonisi planladık ve kendisine ilettik." sözlerini kullanmıştı.