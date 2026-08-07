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Mauro Icardi Galatasaray'a dönmedi Madrid'de ev arıyor! Flaş transfer iddiası

Galatasaray’dan ayrılan Mauro Icardi’nin yeni adresi için İspanya’dan sürpriz bir iddia geldi. Radio Mitre’de konuşan Roberto Antolin, Rayo Vallecano’nun 33 yaşındaki golcüyle ilgilendiğini açıkladı. Icardi ve China Suárez’in Madrid’de ev araması da transfer ihtimalini güçlendirdi.

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Mauro Icardi Galatasaray'a dönmedi Madrid'de ev arıyor! Flaş transfer iddiası

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin geleceğindeki belirsizlik sürerken Arjantinli golcü için İspanya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Radio Mitre'de konuşan İspanyol gazeteci Roberto Antolin, Rayo Vallecano'nun 33 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini açıkladı.

Icardi'nin sevgilisi China Suárez ile birlikte Madrid'de ev aramaya başlaması da İspanya ihtimalini güçlendiren gelişmeler arasına girdi. Rayo Vallecano ise transferde somut adım atmadan önce Arjantinli yıldızla ilgili bazı konuları değerlendirmek istiyor.

Mauro Icardi Galatasary'dan ayrıldıMauro Icardi Galatasary'dan ayrıldı

RAYO VALLECANO ICARDI İLE İLGİLENİYOR

Roberto Antolin, Rayo Vallecano'nun Mauro Icardi'yi transfer seçenekleri arasına aldığını duyurdu. İspanyol ekibi, hücum hattına tecrübeli bir golcü ekleme planı kapsamında 33 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ediyor.

Taraflar arasında tamamlanmış bir anlaşma veya Rayo Vallecano tarafından sunulmuş resmî teklif konusunda ise net bir bilgi bulunmuyor.

MADRID'DE EV ARIYORLAR

Transfer iddiasını dikkat çekici hale getiren ayrıntılardan biri Icardi ile China Suárez'in Madrid'de ev araması oldu. İkilinin İspanya'nın başkentinde yaşam planı yapması, Rayo Vallecano ihtimalini de gündemin üst sıralarına taşıdı.

Ancak Madrid'de ev arayışı tek başına transfer anlaşması anlamına gelmiyor. Icardi yeni takımı konusunda henüz son kararını vermedi.

Mauro IcardiMauro Icardi

RAYO'NUN İKİ SORU İŞARETİ VAR

Rayo Vallecano cephesinde Mauro Icardi transferiyle ilgili bazı soru işaretleri de bulunuyor. İspanyol ekibi, uzun süreli sakatlığın ardından oyuncunun fiziksel durumunu yakından değerlendirmek istiyor.

Kulübün üzerinde durduğu diğer konu ise Icardi'nin medya ile ilişkileri. Rayo Vallecano bu başlıkları değerlendirdikten sonra transfer konusunda nasıl bir adım atacağına karar verecek.

DURSUN ÖZBEK VEDA PLANINI AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçen haftaki Divan Kurulu toplantısında Mauro Icardi için bir ayrılık seremonisi planladıklarını açıklamıştı.

Özbek, "Mauro Icardi bizim için çok değerli bir oyuncu. Bize verdiği hizmet hiçbir zaman unutulmamalı. İkon oyuncularımızdan biri. Ayrılık seremonisi planladık ve kendisine ilettik." sözlerini kullanmıştı.

Mauro IcardiMauro Icardi

VEDA DAVETİNE OLUMLU DÖNÜŞ YAPMADI

Galatasaray, Mauro Icardi'yi Villarreal ile oynanacak hazırlık maçına davet etti. Arjantinli yıldız bu davete olumlu dönüş yapmadı.

Galatasaray'dan ayrılık sürecinde kırgınlık yaşayan Icardi, yeni kulübünü de henüz belirlemedi. 33 yaşındaki golcü, China Suárez ile birlikte tatiline devam ediyor.

YENİ ROTA İSPANYA OLABİLİR

Rayo Vallecano'nun ilgisi, Mauro Icardi'nin kariyerine Avrupa'da devam etmesi için yeni bir seçenek oluşturdu. Madrid'deki ev arayışı da transfer iddialarını güçlendirdi ancak İspanyol kulübünün oyuncuyla ilgili değerlendirme süreci devam ediyor.

Transferin ilerlemesi için Rayo Vallecano'nun fiziksel durum ve saha dışı konulardaki soru işaretlerini gidermesi, ardından oyuncu cephesiyle mali şartlarda ortak noktaya gelmesi gerekiyor.

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