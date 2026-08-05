Galatasaray'dan Fas sürprizi! Transferde hedef Chemsdine Talbi

Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz'ın Premier Lig'e transfer olma ihtimaline karşı alternatiflerini hazırlıyor. Talbi de genç yaşı, iki kanatta görev yapabilmesi ve İngiltere'de kazandığı deneyim nedeniyle sarı-kırmızılıların listesinde üst sıralarda bulunuyor.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, kanat rotasyonu için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Yeni Asır'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Sunderland forması giyen 21 yaşındaki Faslı futbolcu Chemsdine Talbi'yi yakından takip ediyor.

Chemsdine Talbi

OKAN BURUK'UN LİSTESİNDE

Chemsdine Talbi, teknik direktör Okan Buruk'un beğendiği kanat oyuncuları arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı teknik heyet, 21 yaşındaki futbolcuyu hızı, bire bir pozisyonlardaki etkinliği ve hücum hattının iki kenarında da görev yapabilmesi nedeniyle kadro planlamasına uygun bir seçenek olarak görüyor.

Galatasaray'ın Sunderland'a resmî teklif sunduğuna veya Talbi'nin temsilcileriyle sözleşme görüşmelerine başladığına dair bir bilgi bulunmuyor. Transfer süreci şimdilik takip ve değerlendirme aşamasında devam ediyor.