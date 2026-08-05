Galatasaray'dan Fas sürprizi! Transferde hedef Chemsdine Talbi
Kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Sunderland forması giyen 21 yaşındaki Faslı futbolcu Chemsdine Talbi’yi transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz’ın Premier Lig’e gitmesi halinde genç oyuncu için somut adım atacak.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, kanat rotasyonu için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Yeni Asır'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Sunderland forması giyen 21 yaşındaki Faslı futbolcu Chemsdine Talbi'yi yakından takip ediyor.
Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz'ın Premier Lig'e transfer olma ihtimaline karşı alternatiflerini hazırlıyor. Talbi de genç yaşı, iki kanatta görev yapabilmesi ve İngiltere'de kazandığı deneyim nedeniyle sarı-kırmızılıların listesinde üst sıralarda bulunuyor.
OKAN BURUK'UN LİSTESİNDE
Chemsdine Talbi, teknik direktör Okan Buruk'un beğendiği kanat oyuncuları arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı teknik heyet, 21 yaşındaki futbolcuyu hızı, bire bir pozisyonlardaki etkinliği ve hücum hattının iki kenarında da görev yapabilmesi nedeniyle kadro planlamasına uygun bir seçenek olarak görüyor.
Galatasaray'ın Sunderland'a resmî teklif sunduğuna veya Talbi'nin temsilcileriyle sözleşme görüşmelerine başladığına dair bir bilgi bulunmuyor. Transfer süreci şimdilik takip ve değerlendirme aşamasında devam ediyor.
BARIŞ ALPER'İN AYRILIĞINA BAĞLI
Galatasaray'ın Chemsdine Talbi için yapacağı hamle, Barış Alper Yılmaz'ın geleceğiyle doğrudan bağlantılı. Milli futbolcunun Premier Lig'e transfer olması halinde sarı-kırmızılı yönetim, kanat rotasyonundaki boşluğu doldurmak için Talbi dosyasını açacak.
Barış Alper'in takımda kalması halinde ise Galatasaray'ın transfer planı ve öncelik sırası değişebilir. Yönetim bu nedenle bir yandan milli oyuncunun geleceğini takip ederken diğer yandan olası ayrılığa karşı hazır bir aday listesi oluşturuyor.
SUNDERLAND'DA 28 MAÇA ÇIKTI
Chemsdine Talbi, geçen sezon Club Brugge'den Sunderland'a transfer oldu. Faslı kanat oyuncusu, İngiliz ekibindeki ilk sezonunda 28 karşılaşmada görev yaptı ve sahada toplam 1561 dakika kaldı.
Genç futbolcu bu maçlarda 4 gol attı ve 1 asist yaptı. Talbi böylece Sunderland formasıyla toplam 5 gole doğrudan katkı sağladı.
İKİ KANATTA DA OYNUYOR
Talbi, hücum hattının sağ ve sol kanadında görev yapabiliyor. Genç futbolcunun sürati, savunma arkasına yaptığı koşular ve bire bir pozisyonlardaki oyunu, Galatasaray'ın geçiş hücumlarında kullanabileceği özellikler arasında bulunuyor.
Okan Buruk'un farklı kanat rollerinde değerlendirebileceği Faslı oyuncu, genç yaşı nedeniyle uzun vadeli kadro planlamasına da uyuyor. Galatasaray, transferi ilerletmeden önce Sunderland'ın bonservis beklentisini ve oyuncunun sözleşme şartlarını görecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PLANI
Galatasaray yönetimi, yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek genişlikte bir kadro oluşturmak istiyor. Talbi, Avrupa arenasında kullanılabilecek genç ve gelişime açık oyuncu planının adaylarından biri olarak öne çıkıyor.
Ancak sarı-kırmızılıların transferi tamamlamak için henüz somut bir girişimi bulunmuyor. Barış Alper Yılmaz'ın durumunun netleşmesi, Talbi dosyasındaki sonraki adımı belirleyecek.