Tijjani Reijnders'in Galatasaray'dan talebi ortaya çıktı!
Gabriel Sara'ya Suudi Arabistan ve Premier Lig ekiplerinin ilgisi sürerken, Galatasaray olası ayrılık senaryosu için Manchester City'nin Hollandalı orta sahası Tijjani Reijnders'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun mali şartlarını öğrenirken yıllık maaş talebi de ortaya çıktı.
Galatasaray'da transfer çalışmalarında orta saha için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Suudi Arabistan ve Premier Lig kulüplerinin ilgisini çeken Gabriel Sara'nın takımdan ayrılması ihtimaline karşı alternatiflerini belirleyen sarı-kırmızılı yönetim, rotasını Manchester City forması giyen Tijjani Reijnders'e çevirdi.
Sarı-kırmızılıların, Hollandalı futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek için oyuncu cephesiyle temas kurduğu öğrenildi.
REIJNDERS'IN MAAŞ TALEBİ ORTAYA ÇIKTI
Juventus'un da transfer listesinde yer alan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Galatasaray'dan yıllık 9 milyon euro maaş talep ettiği belirtildi. Yönetimin, futbolcunun mali beklentisini öğrendiği ve olası transfer için bu rakamı değerlendirmeye aldığı ifade edildi.
Öte yandan Galatasaray, takımdan ayrılan Mauro Icardi'nin yıllık maliyetinden yaklaşık 10 milyon euroluk tasarruf sağlamış durumda. Yönetimin, Manchester City ile anlaşma sağlanması halinde Reijnders'in istediği 9 milyon euroluk maaşı karşılamaya sıcak baktığı kaydedildi.
KİRALAMA BEDELİNE SICAK BAKILMIYOR
Sarı-kırmızılı yönetimin transferdeki en önemli çekincesi ise kiralama formülü oldu. Galatasaray'ın, Manchester City'ye kiralama bedeli ödemek istemediği, görüşmelerin bu şart doğrultusunda şekilleneceği öğrenildi.
Geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 50 resmi maça çıkan Tijjani Reijnders, 7 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı. Galatasaray'ın transfer girişiminin ilerleyip ilerlemeyeceği ise Gabriel Sara'nın geleceğine ve Manchester City ile yapılacak görüşmelerin seyrine bağlı olacak.