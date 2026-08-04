Tijjani Reijnders'in Galatasaray'dan talebi ortaya çıktı!

Galatasaray'da transfer çalışmalarında orta saha için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Tijjani Reijnders

REIJNDERS'IN MAAŞ TALEBİ ORTAYA ÇIKTI

Juventus'un da transfer listesinde yer alan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Galatasaray'dan yıllık 9 milyon euro maaş talep ettiği belirtildi. Yönetimin, futbolcunun mali beklentisini öğrendiği ve olası transfer için bu rakamı değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

Öte yandan Galatasaray, takımdan ayrılan Mauro Icardi'nin yıllık maliyetinden yaklaşık 10 milyon euroluk tasarruf sağlamış durumda. Yönetimin, Manchester City ile anlaşma sağlanması halinde Reijnders'in istediği 9 milyon euroluk maaşı karşılamaya sıcak baktığı kaydedildi.