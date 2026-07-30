Icardi'nin yerine balonlu yıldız! Galatasaray'a yeni golcü: Nkunku

Christian Nkunku PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO Christopher Nkunku'nun piyasa değeri yaklaşık 25 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Ancak AC Milan ile Haziran 2030'a kadar sözleşmesinin devam etmesi, İtalyan ekibinin pazarlık gücünü artırıyor. Galatasaray'ın doğrudan bonservis, kiralama veya satın alma opsiyonlu kiralama modellerinden hangisini tercih edeceği henüz netlik kazanmadı. Milano ekibinin talep edeceği rakam, transfer görüşmelerinin yönünü belirleyecek.

Christian Nkunku HÜCUMUN ÜÇ BÖLGESİNDE OYNUYOR Christopher Nkunku, hücum hattındaki çok yönlü yapısıyla öne çıkıyor. Asıl mevkisi santrfor olan Fransız futbolcu, on numara ve sol kanat bölgelerinde de görev yapabiliyor. Galatasaray teknik heyeti, Nkunku'nun farklı pozisyonlarda oynayabilmesini kadro planlaması açısından önemli görüyor. Nkunku'nun transferi, sarı-kırmızılılara hem merkezde hem de kanatlarda farklı hücum seçenekleri sunacak.

Christian Nkunku OSIMHEN İLE FORMA REKABETİ Galatasaray, Nkunku transferiyle hücum hattındaki rekabeti artırmayı amaçlıyor. Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde Victor Osimhen ile gol yollarındaki yükü paylaşacak. Nkunku'nun on numara ve sol kanatta da görev yapabilmesi, iki yıldızın aynı anda sahada yer almasına da imkân sağlayacak. Teknik heyet, yoğun maç takviminde hücum hattında güçlü ve geniş bir rotasyon kullanmak istiyor.