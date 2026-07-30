Icardi'nin yerine balonlu yıldız! Galatasaray'a yeni golcü: Nkunku
Mauro Icardi’nin ayrılığı sonrası hücum hattına üst düzey bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, Christopher Nkunku’yu transfer listesine aldı. Yeni Asır’ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Fransız yıldız için AC Milan ile görüşmeye hazırlanıyor.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hücum hattını yıldız bir isimle güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, AC Milan forması giyen Christopher Nkunku'yu transfer listesine aldı. Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray, Fransız futbolcu için ilk temasların hazırlığını yapıyor. Yönetim, önümüzdeki süreçte AC Milan ile pazarlık masasına oturmayı planlıyor.
ICARDI'NİN YERİNE YILDIZ GOLCÜ
Galatasaray, Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından hücum hattına önemli bir takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Victor Osimhen ile forma rekabetine girebilecek üst düzey bir hücum oyuncusunu kadroya katmayı hedefliyor. Galatasaray bu doğrultuda rotasını Christopher Nkunku'ya çevirdi. Fransız yıldızın hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilmesi, transfer planında önemli bir yer tutuyor.
MILAN İLE PAZARLIK BAŞLAYACAK
Galatasaray, Christopher Nkunku için AC Milan ile görüşmeye hazırlanıyor. İtalyan kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcunun transferi, yüksek maliyeti nedeniyle zorlu bir pazarlık sürecini beraberinde getirecek. Sarı-kırmızılı yönetim, Milan'ın bonservis talebini öğrendikten sonra teklif modelini oluşturacak.
PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO
Christopher Nkunku'nun piyasa değeri yaklaşık 25 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Ancak AC Milan ile Haziran 2030'a kadar sözleşmesinin devam etmesi, İtalyan ekibinin pazarlık gücünü artırıyor. Galatasaray'ın doğrudan bonservis, kiralama veya satın alma opsiyonlu kiralama modellerinden hangisini tercih edeceği henüz netlik kazanmadı. Milano ekibinin talep edeceği rakam, transfer görüşmelerinin yönünü belirleyecek.
HÜCUMUN ÜÇ BÖLGESİNDE OYNUYOR
Christopher Nkunku, hücum hattındaki çok yönlü yapısıyla öne çıkıyor. Asıl mevkisi santrfor olan Fransız futbolcu, on numara ve sol kanat bölgelerinde de görev yapabiliyor. Galatasaray teknik heyeti, Nkunku'nun farklı pozisyonlarda oynayabilmesini kadro planlaması açısından önemli görüyor. Nkunku'nun transferi, sarı-kırmızılılara hem merkezde hem de kanatlarda farklı hücum seçenekleri sunacak.
OSIMHEN İLE FORMA REKABETİ
Galatasaray, Nkunku transferiyle hücum hattındaki rekabeti artırmayı amaçlıyor. Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde Victor Osimhen ile gol yollarındaki yükü paylaşacak. Nkunku'nun on numara ve sol kanatta da görev yapabilmesi, iki yıldızın aynı anda sahada yer almasına da imkân sağlayacak. Teknik heyet, yoğun maç takviminde hücum hattında güçlü ve geniş bir rotasyon kullanmak istiyor.
GEÇEN SEZON 11 GOLE KATKI
Christopher Nkunku, geçtiğimiz sezon AC Milan formasıyla 35 resmî karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli yıldız, bu maçlarda 8 gol attı ve 3 asist yaptı. Nkunku böylece sezonu 11 gole doğrudan katkıyla tamamladı. Deneyimli futbolcu, hücum hattının farklı bölgelerinde görev alarak Milan'ın hücum rotasyonunda yer buldu.
60 MİLYON EUROYA CHELSEA'YE GİTTİ
Christopher Nkunku, futbol kariyerine Paris Saint-Germain altyapısında başladı.
Fransız futbolcu, PSG A Takımı'na yükseldikten sonra RB Leipzig'e transfer oldu. Almanya'da sergilediği performansla Avrupa'nın dikkat çeken hücum oyuncuları arasına giren Nkunku, 2023 yılında yaklaşık 60 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye imza attı.
Nkunku, Chelsea döneminin ardından kariyerine AC Milan'da devam etti.