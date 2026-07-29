Galatasaray'ın son yıllardaki başarılı transfer hamleleri arasında gösterilen Victor Nelsson dosyasında, sarı-kırmızılı yönetimin istediği tablo oluşmadı. 2021 yazında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Danimarkalı savunmacı, ilk iki sezondaki istikrarlı performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Ancak transfer sürecinde alınan kararlar ve sonrasında yaşanan gelişmeler, tarafları sözleşme feshi ihtimaline kadar götürdü.

Victor Nelsson

AVRUPA TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ Nelsson'un performansının zirvede olduğu dönemde başta Sevilla olmak üzere İngiltere'den de ciddi teklifler geldi. Galatasaray'a ulaşan tekliflerin 15 milyon euro seviyesine çıktığı belirtilirken, yönetim ise oyuncu için 20 milyon euro bonservis beklentisi nedeniyle satışa onay vermedi. Ayrılık ihtimaline karşı Danimarkalı stoperin maaşında iyileştirme yapılırken, bir sezon sonra Avrupa'ya transferi konusunda da söz verildi. Ancak sonraki süreç beklendiği gibi ilerlemedi. Piyasa değeri 19 milyon euro seviyelerine kadar yükselen Nelsson, yaşadığı performans düşüşünün ardından geçen sezonu Hellas Verona'da kiralık olarak geçirdi. Kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Galatasaray'a dönen 27 yaşındaki futbolcunun yıllık 1,3 milyon euro garanti ücreti bulunuyor.