Nelsson'da ayrılık çıkmazı: Galatasaray'da fesih seçeneği
Galatasaray'ın 2021 yılında 7 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Victor Nelsson'da süreç beklenmedik bir noktaya geldi. Bir dönem 20 milyon euro bonservis beklentisiyle satılmayan Danimarkalı stoper, şimdi sözleşmesini karşılıklı feshederek ayrılmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'ın son yıllardaki başarılı transfer hamleleri arasında gösterilen Victor Nelsson dosyasında, sarı-kırmızılı yönetimin istediği tablo oluşmadı.
2021 yazında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Danimarkalı savunmacı, ilk iki sezondaki istikrarlı performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.
Ancak transfer sürecinde alınan kararlar ve sonrasında yaşanan gelişmeler, tarafları sözleşme feshi ihtimaline kadar götürdü.
AVRUPA TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ
Nelsson'un performansının zirvede olduğu dönemde başta Sevilla olmak üzere İngiltere'den de ciddi teklifler geldi.
Galatasaray'a ulaşan tekliflerin 15 milyon euro seviyesine çıktığı belirtilirken, yönetim ise oyuncu için 20 milyon euro bonservis beklentisi nedeniyle satışa onay vermedi.
Ayrılık ihtimaline karşı Danimarkalı stoperin maaşında iyileştirme yapılırken, bir sezon sonra Avrupa'ya transferi konusunda da söz verildi.
Ancak sonraki süreç beklendiği gibi ilerlemedi. Piyasa değeri 19 milyon euro seviyelerine kadar yükselen Nelsson, yaşadığı performans düşüşünün ardından geçen sezonu Hellas Verona'da kiralık olarak geçirdi.
Kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Galatasaray'a dönen 27 yaşındaki futbolcunun yıllık 1,3 milyon euro garanti ücreti bulunuyor.
FESİH FORMÜLÜ GÜNDEMDE
Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında yer almayan Victor Nelsson'un, yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle de kadroda düşünülmediği ifade ediliyor. Danimarkalı stoperin yönetime, bonservisini bedelsiz alarak ayrılmak istediğini ilettiği öğrenildi.
Galatasaray ile sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Nelsson için tarafların karşılıklı anlaşmayla fesih seçeneğini değerlendirdiği belirtiliyor. Bir dönem Avrupa'nın dikkatini çeken ve yüksek bonservis geliri elde etmesi beklenen tecrübeli savunmacının güncel piyasa değeri ise 19 milyon euro seviyesinden 6 milyon euro'ya kadar gerilemiş durumda. Bu tablo, Galatasaray'ın son yıllardaki en dikkat çekici değer kayıplarından biri olarak öne çıkıyor.