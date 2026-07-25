Galatasaray'ın transferde Charles De Ketelaere savaşı!

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'ın, 10 numara transferinde Atalanta forması giyen Charles De Ketelaere'yi gündemine aldığı öne sürüldü. İtalyan ekibinin 25 yaşındaki futbolcu için 50 milyon euro talep ettiği belirtildi. Orta saha ve hücum hattına yaratıcı bir oyuncu kazandırmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'ın öncelikli hedefinin Bruno Fernandes olduğu, Charles De Ketelaere'nin ise listedeki önemli alternatiflerden biri olarak değerlendirildiği ifade edildi.