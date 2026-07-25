Galatasaray'ın transferde Charles De Ketelaere savaşı!
Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray’ın, 10 numara transferinde Charles De Ketelaere’yi gündemine aldığı öne sürüldü. Atalanta, Belçikalı yıldız için 50 milyon euro talep ediyor.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'ın, 10 numara transferinde Atalanta forması giyen Charles De Ketelaere'yi gündemine aldığı öne sürüldü. İtalyan ekibinin 25 yaşındaki futbolcu için 50 milyon euro talep ettiği belirtildi. Orta saha ve hücum hattına yaratıcı bir oyuncu kazandırmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray'ın öncelikli hedefinin Bruno Fernandes olduğu, Charles De Ketelaere'nin ise listedeki önemli alternatiflerden biri olarak değerlendirildiği ifade edildi.
HEDEF CHARLES DE KETELAERE
Galatasaray'ın 10 numara transferi için Atalanta'nın Belçikalı yıldızı Charles De Ketelaere'yi listeye aldığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, hücumun farklı bölgelerinde görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını araştırdığı kaydedildi. De Ketelaere'nin teknik kapasitesi, oyun görüşü ve farklı hücum rollerine uyum sağlayabilmesi, oyuncuyu Galatasaray'ın transfer planlamasında öne çıkaran özellikler arasında bulunuyor.
ATALANTA 50 MİLYON EURO İSTİYOR
Atalanta, Charles De Ketelaere için 50 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli belirledi. İtalyan temsilcisinin, oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüplerle ancak bu rakam üzerinden görüşmeye başlamayı düşündüğü belirtildi. De Ketelaere'nin Atalanta ile 30 Haziran 2028'e kadar devam eden sözleşmesi, İtalyan ekibinin transfer görüşmelerindeki elini güçlendiriyor.
SARRI'NİN PLANLARINDA YER ALIYOR
Atalanta Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin Charles De Ketelaere'ye yeni sezon planlamasında önemli bir rol vermeyi düşündüğü kaydedildi. Tecrübeli çalıştırıcının Belçikalı futbolcuyu sağ kanat, sahte 9 ve 10 numara pozisyonlarında değerlendirebileceği ifade edildi. Sarri'nin De Ketelaere'nin çok yönlülüğünden yararlanmak istemesi, Galatasaray'ın önündeki önemli transfer engellerinden biri olarak öne çıkıyor. Atalanta'nın oyuncuyu kesin olarak kadroda tutma kararı bulunmasa da 50 milyon Euro'nun altında gelecek tekliflere sıcak bakmadığı belirtiliyor.
BAYERN MÜNİH VE PSG DE DEVREDE
Charles De Ketelaere ile Galatasaray'ın yanı sıra Bayern Münih ve Paris Saint-Germain'in de ilgilendiği ifade edildi. Bayern Münih'in Belçikalı futbolcunun transfer şartlarını araştırdığı, Paris Saint-Germain'in ise oyuncuyu hücum hattındaki alternatiflerden biri olarak değerlendirdiği kaydedildi. Avrupa'nın önemli kulüplerinden gelen ilgi, Galatasaray açısından transfer yarışını daha zorlu hale getiriyor.
GEÇEN SEZON 12 GOLE KATKI
Charles De Ketelaere, geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla Serie A'da 31 karşılaşmaya çıktı. Belçikalı futbolcu bu maçlarda 3 gol atarken takım arkadaşlarına 5 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde de 8 karşılaşmada görev alan De Ketelaere, 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı. 25 yaşındaki oyuncu böylece lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı toplam 39 maçta 5 gol ve 7 asist üretti.
DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ
Charles De Ketelaere, Belçika Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Turnuvada 5 karşılaşmada görev yapan yıldız futbolcu, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. De Ketelaere, ABD karşısında iki kez ağları havalandırırken çeyrek finalde İspanya'ya karşı da gol kaydetti. Belçikalı oyuncunun Dünya Kupası'ndaki yükselen performansı, Atalanta'nın 50 milyon Euroluk bonservis beklentisini güçlendiren unsurlardan biri oldu.
CHARLES DE KETELAERE KİMDİR?
Charles De Ketelaere, 10 Mart 2001 tarihinde Belçika'nın Brugge kentinde dünyaya geldi. 1,92 metre boyundaki sol ayaklı futbolcu; 10 numara, sağ kanat, santrfor ve sahte 9 pozisyonlarında görev yapabiliyor. Temmuz 2024'te Milan'dan Atalanta'ya bonservisiyle transfer edilen De Ketelaere'nin sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Belçikalı oyuncunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor. Belçika Milli Takımı formasıyla 35 karşılaşmaya çıkan De Ketelaere, ülkesine 9 gollük katkı sağladı.