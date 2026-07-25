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Galatasaray'da Osimhen sıkıntısı aşıldı! Vergi borcu ödendi

Victor Osimhen'e gelir vergisinin ödenmemesi nedeniyle banka tarafından ihtarname gönderildi. Oyuncunun kulübe durumu bildirmesinin ardından vergi borcu yatırılırken, bazı futbolcuların gelir vergisinin Galatasaray tarafından karşılandığı da bu süreçte ortaya çıktı.

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Galatasaray'da Osimhen sıkıntısı aşıldı! Vergi borcu ödendi

Galatasaray'da Victor Osimhen'in gelir vergisiyle ilgili yaşanan gelişme, kulüpte uygulanan ödeme sistemine ilişkin yeni bir detayı gündeme taşıdı.

Sarı-kırmızılı futbolcuya, gelir vergisinin ödenmemesi nedeniyle banka tarafından ihtarname gönderildi.

Osimhen'in durumu kulübe iletmesinin ardından söz konusu vergi borcu ödendi.

Victor OsimhenVictor Osimhen
GELİR VERGİSİ KULÜP TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Yaşanan olayın ardından Galatasaray'da bazı futbolcuların gelir vergisinin kulüp tarafından üstlenildiği bilgisi ortaya çıktı.

Osimhen'e gönderilen ihtarname sonrasında yapılan ödeme ile birlikte oyuncunun vergi yükümlülüğü de yerine getirildi.

Victor OsimhenVictor Osimhen
ÇEK İDDİALARINA YALANLAMA

Öte yandan son günlerde ortaya atılan, futbolculara verilen çeklerin karşılıksız çıktığı yönündeki iddialara Galatasaray yönetiminden yalanlama geldi.

Sarı-kırmızılı yönetim, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtirken, Osimhen'in gelir vergisine ilişkin ödemenin ise ihtarnamenin kulübe ulaşmasının ardından tamamlandığı ifade edildi.

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