Galatasaray'da Osimhen sıkıntısı aşıldı! Vergi borcu ödendi

Galatasaray'da Victor Osimhen'in gelir vergisiyle ilgili yaşanan gelişme, kulüpte uygulanan ödeme sistemine ilişkin yeni bir detayı gündeme taşıdı.

Victor Osimhen

GELİR VERGİSİ KULÜP TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Yaşanan olayın ardından Galatasaray'da bazı futbolcuların gelir vergisinin kulüp tarafından üstlenildiği bilgisi ortaya çıktı.

Osimhen'e gönderilen ihtarname sonrasında yapılan ödeme ile birlikte oyuncunun vergi yükümlülüğü de yerine getirildi.