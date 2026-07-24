Renato Nhaga'nın kaderini Avusturya kampı belirleyecek!

Sarı-kırmızılı teknik heyet, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun yeni sezondeki rolünü belirlemek için Avusturya kampındaki performansını yakından takip edecek.

Galatasaray'da Renato Nhaga'nın geleceğiyle ilgili karar henüz verilmedi.

Ancak genç oyuncunun kamptaki performansı, bu planın kesinleşmesinde belirleyici unsur olacak. Teknik heyet, hazırlık maçları ve antrenmanlardaki performansın ardından nihai kararını verecek.

Renato Nhaga

ALVERCA VE SAMSUNSPOR TAKİPTE

Renato Nhaga'ya transfer piyasasında da ilgi bulunuyor. Portekiz ekibi Alverca'nın yanı sıra Süper Lig temsilcisi Samsunspor da 19 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Galatasaray'ın vereceği kararın ardından oyuncunun kariyerine sarı-kırmızılı takımda mı devam edeceği yoksa başka bir kulübe mi gideceği netleşecek.

Galatasaray'a geçen sezonun ara transfer döneminde katılan Renato Nhaga, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 5 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Genç futbolcunun yeni sezondaki yol haritası, Avusturya kampının tamamlanmasının ardından belirlenecek.

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