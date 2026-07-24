Renato Nhaga'nın kaderini Avusturya kampı belirleyecek!
Galatasaray'da Renato Nhaga'nın yeni sezondaki durumu Avusturya kampındaki performansına göre şekillenecek. 19 yaşındaki oyuncuya Portekiz'den Alverca ve Süper Lig ekibi Samsunspor'un ilgisi bulunurken, teknik heyet ise yabancı oyuncu kontenjanı planlaması kapsamında genç futbolcuyu kadroda tutmayı hedefliyor.
Galatasaray'da Renato Nhaga'nın geleceğiyle ilgili karar henüz verilmedi.
Sarı-kırmızılı teknik heyet, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun yeni sezondeki rolünü belirlemek için Avusturya kampındaki performansını yakından takip edecek.
Genç futbolcunun kampta ortaya koyacağı görüntü, sezon planlamasında önemli rol oynayacak.
TEKNİK HEYETİN PLANI HAZIR
Galatasaray yönetimi ve teknik ekip, yabancı oyuncu kontenjanı planlaması doğrultusunda Renato Nhaga'yı takım bünyesinde değerlendirmeyi amaçlıyor.
Ancak genç oyuncunun kamptaki performansı, bu planın kesinleşmesinde belirleyici unsur olacak. Teknik heyet, hazırlık maçları ve antrenmanlardaki performansın ardından nihai kararını verecek.
ALVERCA VE SAMSUNSPOR TAKİPTE
Renato Nhaga'ya transfer piyasasında da ilgi bulunuyor. Portekiz ekibi Alverca'nın yanı sıra Süper Lig temsilcisi Samsunspor da 19 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Galatasaray'ın vereceği kararın ardından oyuncunun kariyerine sarı-kırmızılı takımda mı devam edeceği yoksa başka bir kulübe mi gideceği netleşecek.
Galatasaray'a geçen sezonun ara transfer döneminde katılan Renato Nhaga, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 5 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Genç futbolcunun yeni sezondaki yol haritası, Avusturya kampının tamamlanmasının ardından belirlenecek.